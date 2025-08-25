Με μία λέξη μπορείς να περιγράψεις την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Οχετός. Βγήκαν από το στόμα του κυβερνητικού παράγοντα που έχει δηλώσει ότι «Τσίπρα αν ζούσαμε στον εμφύλιο από εμένα θα "πήγαινες"», ένα σωρό ύβρεις. Αυτός ο τύπος την ίδια μέρα αποκάλεσε απατεώνες τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν του άρεσε η κριτική που έκαναν στην κυβέρνηση. Αυτός ο τύπος που είναι η φωνή του καθεστώτος μέμφεται συνεχώς την αντιπολίτευση επειδή κατά τη γνώμη του χρησιμοποιεί τοξικό λόγο και δηλητηριάζει την πολιτική ζωή της χώρας, ενώ η κυβέρνηση του είναι με το «σεις» και με το «σας».

Οι εγκληματίες που βρίσκονται στη φυλακή είναι η μόνοι που νοσταλγούν την περίοδο Τσίπρα και σ' αυτήν την κατηγορία είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την πλειοψηφία στις εκλογές. Παραμένει στη θέση του και συνεχίζει το θεάρεστο έργο που του έχει αναθέσει ο επικεφαλής της κάστας που κυβερνά. Την ίδια άποψη για τους πολιτικούς αντιπάλους του έχει και ο προϊστάμενος του. Ναι αυτός που έχει πει ότι εμείς μετράμε στρέμματα, εσείς μετρούσατε φέρετρα. Ναι αυτός που κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι έδωσε τη Μακεδονία για να πάρει τις συντάξεις. Ναι αυτός που δεν έβγαλε κιχ όταν το κόμμα του είπε ότι ο Τσίπρας προστατεύει τις ένοπλες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ.

Ναι αυτός που δεν πήρε χαμπάρι ότι γίνονταν υποκλοπές δίπλα του. Ναι αυτός που δήλωσε ότι πρώτη φορά ακούει για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ναι αυτός που θέλει να μας πείσει ότι απλώς παρίσταται και χαιρετίζει και για ό,τι κακό μας έχει βρει από το 2019 δεν ευθύνεται ο ίδιος, αλλά οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι, οι κακοδαιμονίες που κληρονόμησε, ο εξωτερικός εχθρός που συνεργάζεται με τον εσωτερικό εχθρό. Με το υπερτροφικό και αξιοθρήνητο εγώ του πορεύεται στο ευρύχωρο αδιέξοδο του.