Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.5° 29.1°
3 BF
33%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.3° 27.7°
3 BF
42%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 30.0°
3 BF
61%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
32%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
39%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
29°C
29.3° 29.3°
2 BF
44%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
48%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.6°
5 BF
45%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.9° 28.8°
4 BF
38%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
4 BF
30%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
2 BF
53%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 28.7°
4 BF
51%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
37%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
29°C
29.5° 28.5°
2 BF
40%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 29.3°
5 BF
60%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 30.0°
3 BF
22%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.3°
2 BF
55%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
3 BF
48%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
29°C
28.5° 28.5°
1 BF
39%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
pavlos marinakis
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Οχετός

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Τάσος Παππάς
Βγήκαν από το στόμα του κυβερνητικού παράγοντα που έχει δηλώσει ότι «Τσίπρα αν ζούσαμε στον εμφύλιο από εμένα θα "πήγαινες"», ένα σωρό ύβρεις.

Με μία λέξη μπορείς να περιγράψεις την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Οχετός. Βγήκαν από το στόμα του κυβερνητικού παράγοντα που έχει δηλώσει ότι «Τσίπρα αν ζούσαμε στον εμφύλιο από εμένα θα "πήγαινες"», ένα σωρό ύβρεις. Αυτός ο τύπος την ίδια μέρα αποκάλεσε απατεώνες τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν του άρεσε η κριτική που έκαναν στην κυβέρνηση. Αυτός ο τύπος που είναι η φωνή του καθεστώτος μέμφεται συνεχώς την αντιπολίτευση επειδή κατά τη γνώμη του χρησιμοποιεί τοξικό λόγο και δηλητηριάζει την πολιτική ζωή της χώρας, ενώ η κυβέρνηση του είναι με το «σεις» και με το «σας».

Οι εγκληματίες που βρίσκονται στη φυλακή είναι η μόνοι που νοσταλγούν την περίοδο Τσίπρα και σ' αυτήν την κατηγορία είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την πλειοψηφία στις εκλογές. Παραμένει στη θέση του και συνεχίζει το θεάρεστο έργο που του έχει αναθέσει ο επικεφαλής της κάστας που κυβερνά. Την ίδια άποψη για τους πολιτικούς αντιπάλους του έχει και ο προϊστάμενος του. Ναι αυτός που έχει πει ότι εμείς μετράμε στρέμματα, εσείς μετρούσατε φέρετρα. Ναι αυτός που κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι έδωσε τη Μακεδονία για να πάρει τις συντάξεις. Ναι αυτός που δεν έβγαλε κιχ όταν το κόμμα του είπε ότι ο Τσίπρας προστατεύει τις ένοπλες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ.

Ναι αυτός που δεν πήρε χαμπάρι ότι γίνονταν υποκλοπές δίπλα του. Ναι αυτός που δήλωσε ότι πρώτη φορά ακούει για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ναι αυτός που θέλει να μας πείσει ότι απλώς παρίσταται και χαιρετίζει και για ό,τι κακό μας έχει βρει από το 2019 δεν ευθύνεται ο ίδιος, αλλά οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι, οι κακοδαιμονίες που κληρονόμησε, ο εξωτερικός εχθρός που συνεργάζεται με τον εσωτερικό εχθρό. Με το υπερτροφικό και αξιοθρήνητο εγώ του πορεύεται στο ευρύχωρο αδιέξοδο του.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Οχετός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual