Τον θέλει, δεν τον φοβάται

Καθόλου δεν άρεσε στο μέγαρο Μαξίμου η είδηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Θεωρούσαν τα επιτελικά στελέχη της ομάδας που πλαισιώνει τον πρωθυπουργό ότι στη ΔΕΘ θα έπαιζε χωρίς σοβαρό αντίλογο, αφού και παροχές θα ανακοινώσει, που εκτιμούν ότι θα αλλάξουν το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία, και οι πολιτικοί αντίπαλοί του –ακόμα κι αν ασκήσουν σκληρή κριτική στις εξαγγελίες Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για την ευημερία των αριθμών και τη μεγάλη απόσταση που τους χωρίζει από τη δύσκολη πραγματικότητα– δεν συνιστούν απειλή για το καθεστώς. Οι επιδόσεις των κομμάτων τους στις μετρήσεις είναι τόσο χαμηλές και μακριά από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που επιτρέπουν στην κάστα που κυβερνά να νιώθει ασφαλής. Μέχρι νεωτέρας.

Τώρα όμως είναι υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψη τους την παρέμβαση Τσίπρα και είναι βέβαιο ότι ο πρωθυπουργός και στην κεντρική ομιλία του και στη συνέντευξη Τύπου που θα δώσει την επόμενη μέρα θα κάνει αναφορές στον πρώην πρωθυπουργό με το γνωστό βιτριολικό λεξιλόγιό του και θα επιχειρήσει να επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το αφήγημα της παράταξής του, σύμφωνα με το οποίο η περίοδος 2015-2019 ήταν καταστροφική για τη χώρα και δεν πρέπει να μπλέξουμε σε περιπέτειες που θα βλάψουν την –κατά την άποψή του– ακμάζουσα οικονομία και θα υπονομεύσουν την πολιτική σταθερότητα σε μια φάση που γύρω μας υπάρχουν εντάσεις, πόλεμοι, με την Τουρκία να καραδοκεί, να επιμένει στην αναθεωρητική στρατηγική της και να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματά μας.

Θέλει ο κ. Μητσοτάκης τον Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο; Τον φοβάται; Και τον θέλει και δεν τον φοβάται, διαβεβαιώνουν συνομιλητές του. Το επιχείρημά τους; Η επανεμφάνιση Τσίπρα θα βοηθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στήσει ξανά στα πόδια του το «αντιτσίπρα» μέτωπο με το οποίο πορεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια, κάνοντας το άσπρο μαύρο και την τρίχα τριχιά με τη βοήθεια των μηχανισμών προπαγάνδας, ωστόσο το τελευταίο διάστημα το μέτωπο δεν είναι στα καλύτερά του και λόγω των πολλών αποτυχιών της κυβέρνησης σε όλα τα πεδία και λόγω της διάρρηξης των σχέσεων της κυβέρνησης με ισχυρά δίκτυα ενημέρωσης. Το ερώτημα είναι αν θα κάνει ο Τσίπρας κόμμα, πότε θα το κάνει και με ποιο πολιτικό προσωπικό. Το τρίτο σκέλος του ερωτήματος ίσως είναι και το πιο δύσκολο.

Παράγοντες της δημόσιας ζωής, που στην παρούσα φάση είναι εκτός της τρέχουσας πολιτικής και δηλώνουν έτοιμοι να στηρίξουν την πρωτοβουλία Τσίπρα, του συστήνουν να απευθυνθεί σε προσωπικότητες που δεν έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε κομματικές ίντριγκες και δεν έχουν γκρίζες σελίδες στο βιογραφικό τους. Αυτές οι προσωπικότητες, του λένε, πρέπει να είναι η βάση του εγχειρήματός σου. Πληροφορίες αρκετές, φήμες περισσότερες, σιγουριά όμως όχι, για κανένα από τα τρία ερωτήματα. Σε ανάρτησή του στο Newpost ο Τάκης Χατζής αναφέρει ότι πηγή του που είναι πολύ κοντά στον Τσίπρα τού είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα σχέδιά του μέσα στον Σεπτέμβρη και αφού ακούσει τις παρεμβάσεις όλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Ανάγωγα

Ο Ζελένσκι υποσχέθηκε στον Τραμπ ότι η χώρα του θα αγοράσει όπλα από τις ΗΠΑ αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ποιοι θα βάλουν τα λεφτά; Μα φυσικά οι Ευρωπαίοι. Οι χρήσιμοι ηλίθιοι.