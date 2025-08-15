Διέκοψε τις διακοπές του

Διέκοψε λέει τις διακοπές του ο κ. Μητσοτάκης λόγω των πυρκαγιών που κατέκαψαν την Ελλάδα και ανέβηκε από τα Χανιά στην Αθήνα ώστε να επισκεφθεί την Πολιτική Προστασία (και να συντονίσει την ανικανότητα και την ανεπάρκεια του υπουργείου;)! Τις διέκοψε και κέρδισε τον θαυμασμό των φιλικών ΜΜΕ.

Όλως τυχαίως ωστόσο την ίδια μέρα είχε και τηλεδιάσκεψη με τους ευρωπαίους ηγέτες, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να βρίσκεται στο Μαξίμου υποχρεωτικά. Τέτοιες τηλεδιασκέψεις βλέπετε, για λόγους ασφαλείας, δεν γίνονται με zoom από το Μαράθι.

Στην Τήνο βέβαια σήμερα δεν πήγε, Δεκαπενταύγουστο, δεν έφυγε (και) δεύτερη φορά από τα Χανιά μέσα σε λίγες ημέρες. Άλλωστε στην Τήνο είχε πάει για διακοπές και πριν από δύο εβδομάδες ώστε να δειπνήσει με τον Τζόκοβιτς, εκείνον που παλιά κατηγορούσαν για αντιεμβολιαστή και τον λοιδορούσαν (τα φιλικά ΜΜΕ και πάλι) αλλά τώρα το(ν) κάνουν γαργάρα.

Πήγε στην Πολιτική Προστασία να συντονίσει τον υπουργό Κεφαλογιάννη αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μαρινάκη για την επίθεσή τους στον Πελετιδη! Καλά θα πάει αυτό, να είναι σίγουροι. Πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλο πανικό για να ακολουθούν τόσο λάθος τακτική. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, λέει. Εκτός και αν έχει διακόψει τις διακοπές του, οπότε που να πνιγεί; Στην Πολιτική Προστασία; Αδύνατον...

