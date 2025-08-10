Σταματήστε τη γενοκτονία

Γεννιέται τρία κιλά και διακόσια γραμμάρια. Υγιέστατη. Τη Ζαϊνάμπ Αμπού Χαλίμπ, όμως, συνοδεύει από τα γεννοφάσκια της μια θανάσιμη ατυχία. Οι γονείς της είναι Παλαιστίνιοι· κάτοικοι Γάζας. Η μητέρα της, που λιμοκτονεί από την πείνα στην οποία έχει καταδικάσει εκατομμύρια συμπολίτες της η φασιστική κυβέρνηση Νετανιάχου, δεν έχει αρκετό γάλα να τη θηλάσει. Βρεφικές τροφές δεν υπάρχουν δείγμα στη μαρτυρική Λωρίδα, εξαιτίας του κτηνώδους ισραηλινού αποκλεισμού σε φάρμακα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Το ισοπεδωμένο από τους πολύμηνους βομβαρδισμούς νοσοκομείο, στο οποίο καταφεύγει μπας και σωθεί, δεν διαθέτει σταγόνα γάλα.

Αφήνει την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις πέντε μηνών στα χέρια των γιατρών, που τη βλέπουν να αργοσβήνει, ανήμποροι να τη βοηθήσουν. Ζυγίζει ένα κιλό και οκτακόσια γραμμάρια. Η φωτογραφία της σκελετωμένης Ζαϊνάμπ, που κάνει τον γύρο του κόσμου, θα αρκούσε για να μπει επιτέλους φρένο στα εγκλήματα πολέμου των σιωνιστών. Κι όμως! Σημαντική μερίδα της ανθρωπότητας παρακολουθεί με απάθεια από τον καναπέ της να εξελίσσεται σε απευθείας μετάδοση η γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού. «Οταν βλέπεις το τέρας και δεν τρομάζεις, ν’ ανησυχείς γιατί έχεις αρχίσει να του μοιάζεις» έλεγε ο κατά τ’ άλλα παγκοίνως αποδεκτός Μάνος Χατζιδάκις.

Ζαβλακωμένη από τη συστηματική πλύση εγκεφάλου, μερίδα της παγκόσμιας κοινής γνώμης τάσσεται αμήχανη υπέρ των ιεράκων του Τελ Αβίβ. Τους υποστηρίζουν, βλέπεις, αναφανδόν ο Λευκός [κατ’ επίφασιν] Οίκος και οι υποκριτικές κυβερνήσεις της Ευρώπης. Οι Αραβες θεωρούνται τέκνα ενός κατώτερου θεού. Πριν από ογδόντα χρόνια, ελάχιστα για το ιστορικό γίγνεσθαι, η ανθρωπότητα βροντοφώναξε «Ποτέ πια», βλέποντας με αποτροπιασμό τα σκελετωμένα Εβραιόπουλα του Αουσβιτς. «Ποτέ πια πόλεμος», «Ποτέ πια φασισμός». Σήμερα το να συγκρίνεις τη γενοκτονία των Παλαιστινίων με το Ολοκαύτωμα λογίζεται ως ποινικό αδίκημα στις ΗΠΑ και υπέρτατη εκδήλωση αντισημιτισμού στη Γηραιά Ηπειρο.

Αναγνώστης της «Εφ.Συν.» από το πρώτο φύλλο είχε την ιδέα να παραθέσουμε την εικόνα λιμοκτονούντων παιδιών από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και την πολύπαθη Παλαιστίνη. Το δοκιμάζουμε σήμερα, παραμονή της πανελλαδικής κινητοποίησης κατά της γενοκτονίας: «Σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό σηκώνουμε την παλαιστινιακή σημαία» τονίζουν οι διοργανωτές. Τα συνθήματα: STOP GENOCIDE - ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, Οχι στη συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ, ας αντηχήσουν παντού, σαν στοιχειώδης διαπίστωση της εναπομείνασας ανθρωπιάς μας.