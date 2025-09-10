Από το φουπουά στο φουαγκρά…

Οχι πως από τον ΦΠΑ (που έτσι κι αλλιώς δεν μειώνεται, παρά την αντίθετη κοινοτική οδηγία, που η κυβέρνηση, εν αγνοία του πρωθυπουργού, την ενσωμάτωσε, στο άψε-σβήσε, κατακαλόκαιρο, στον νόμο για τα τελωνεία και τρέχα γύρευε…) ή τα όσα θα μας περισσέψουν, μετά το 2026-27, από τις φοροελαφρύνσεις της πλάκας που εξήγγειλε στα σοβαρά ο δυσπνέων πολιτικά (γνώμη μου) Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα πλησιάσουμε έστω στη βιτρίνα το, εκλεκτό, υποτίθεται, κτηνώδες κατά την άποψή μου, έδεσμα, το φουαγκρά· γαλλιστί, foie gras, που σε ελεύθερη ελληνική απόδοση μπορείς να το πεις και πρησμένο (διογκωμένο από λίπος και, άρα, νόστιμο, κατά τη γαστρονομία, ομοίως και ακριβό, για τους πολλούς…) συκώτι (foie) χήνας ή πάπιας.

Αλλά μιας και χθες έγραφα για τον Ελληνα πρωθυπουργό ότι στο θέμα της κοινοτικής οδηγίας περί ΦΠΑ και σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου της «Συντακτών» Γεωργίας Σάκκουλα έκανε την πάπια, ότι δεν το είχε πάρει πρέφα και άλλα… παράπονα. Επειδή και ο ίδιος, με όσα λέει και ξελέει, χρόνια τώρα (πιστεύω πως είναι θέμα τακτικής· έτσι πιστεύει ο ίδιος…) πιστεύει ότι, με τα είπα-ξείπα, ξεγλιστράει. Εγώ πάλι πιστεύω ότι ήδη, από καιρό, έχουν αρχίσει να σκάνε μπροστά του και να σκουντουφλάει πάνω τους κάθε τρεις και λίγο· δεν ξέρεις πλέον από πού να πιάσεις το μέτρημα και πού να σταματήσεις…

Επειδή λοιπόν, με τούτα και με τ’ άλλα, ο ψευδέστερος (γνώμη μου επίσης) πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης μας έχει πρήξει το συκώτι. Με το δικαίωμα που μου παρέχει η άδεια του χρονογράφου, ενίοτε και ευθυμογράφου (και πώς να ευθυμήσεις τέτοιες μέρες απόκοσμες· και όχι μόνο ενταύθα…). Παραλληλίζω τις πολιτικές που ακολουθεί όλα τα χρόνια της πρωθυπουργίας του με τον τρόπο που πρήζουν το συκώτι σε χήνες και πάπιες οι Γάλλοι και παρασκευάζουν το εκλεκτό (τους) φουά γκρα, αντιγράφοντας τους Αιγυπτίους της φαραωνικής εποχής. Ολίγα ακόμα… γαστρονομικά, αύριο.