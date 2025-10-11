Ο αγώνας για τη δικαίωση της Χρύσας Χοτζόγλου είναι αγώνας όλων μας

Η περίπτωση της δίωξης της αγωνίστριας εκπαιδευτικού Χρύσας Χοτζόγλου έχει γίνει γνωστή: μια εκπαιδευτικός που με υπογραφή υπουργού (Πιερρακάκη) της επιβλήθηκε δυνητική αργία (απομάκρυνση από το σχολείο με μέρος του μισθού), γιατί έκανε το αυτονόητο, κινητοποιήθηκε στο σχολείο της, στον Πειραιά, μαζί με εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές ενάντια στην εφαρμογή της αξιολόγησης στην οποία αντιδρούν ΟΛΑ τα εκπαιδευτικά σωματεία, αλλά ΚΑΙ οι μαθητές και σύλλογοι γονέων!

Τέτοιο ήταν το μένος του ΥΠΑΙΘ αλλά και της διοίκησης ενάντια στην εκπαιδευτικό (και κυρίως στην προοπτική αυτού που συμβόλιζε η κινητοποίηση), που αγνόησε ακόμα και την ΟΜΟΦΩΝΗ γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου (η οποία πάρθηκε με μια μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση συμπαράστασης απέξω στις 23/10/24) που ήταν ενάντια στην επιβολή της αργίας. Αλλά και μετά, που το κίνημα κατόρθωσε να πιέσει το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά να βγάλει μια πρώτη προσωρινή απόφαση επιστροφής της Χρύσας στο σχολείο (9/5/25), η κυβέρνηση, φανερά εκνευρισμένη, έκανε τα πάντα για να αντιστρέψει την απόφαση – και τα κατάφερε με τη δεύτερη δίκη (20/5/25) στην οποία αποφασίστηκε ότι υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την επιβολή της αργίας.

Δεν είναι βέβαια η περίπτωση της Χρύσας μεμονωμένη. 2.500 πειθαρχικά τρέχουν στην εκπαίδευση, ενώ η απειλή της δυνητικής αργίας κρέμεται πάνω και από άλλους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται. Η επιχείρηση φίμωσης μέσα στο δημόσιο σχολείο μέσω της βιομηχανίας συνδικαλιστικών διώξεων, μέσω της αξιολόγησης ως μηχανισμού τρομοκράτησης (μην αντιμιλάς γιατί θα αξιολογηθείς κακώς) αυτό το κλίμα επιχειρούν να επιβάλουν. Μέσω του νέου νόμου για τα Πειθαρχικά, όπου η απόλυση γίνεται ευκολότερη, βάζοντας από το παράθυρο την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο.

Στις 30/10 στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η 3η σε σειρά δίκη που αφορά την προσφυγή ενάντια στη δυνητική αργία της Χρύσας και έχει ως επίδικο αίτημα την ακύρωση της αργίας. Η εξέλιξη της δίκης αυτής θα δείξει πολλά: για το αν θα συνεχίσει να ανοίγει ο δρόμος για τις πρώτες απολύσεις στο δημόσιο σχολείο για συνδικαλιστικούς λόγους.

Εχει μια ιδιαίτερη σημασία. Τόσο για τον κόσμο της εκπαίδευσης που έζησε και εργάστηκε στο δημόσιο σχολείο μη φοβούμενος να μιλήσει, «απολαμβάνοντας» κάποια δημοκρατικά δικαιώματα. Οσο και για αυτούς που έχουμε όλο το εργασιακό βιος μπροστά μας. Θα εργαζόμαστε σε ένα τέτοιο σχολείο; Φυσικά έχει σημασία και για τους μαθητές: που θα πάρουν το μάθημα της υποταγής. Αραγε πόσο πιο εύκολο θα είναι να αντιδράσουν στο Εθνικό Απολυτήριο, στο μαύρο μέλλον που τους ετοιμάζουν; Αλλά έχει σημασία και για όλο τον λαό, που υφίσταται και αυτός τις ίδιες πολιτικές.

Η Ανοικτή Συνέλευση Αγώνα ενάντια στις Συνδικαλιστικές Διώξεις, μια σειρά σωματεία που συμμετέχουν σε αυτή, συλλογικότητες, πρωτοβουλίες και αγωνιστές σε όλη την Ελλάδα προσπαθούν εδώ και καιρό να αναδείξουν το ζήτημα των διώξεων, του νέου νόμου για το Πειθαρχικό, της δυνητικής αργίας της Χρύσας.

Μόνο με τη μαζική κίνηση και αποφασιστική συνεχή κινητοποίηση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το έδειξε άλλωστε και η κίνηση και η αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε με την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι. Ο αγώνας ενάντια στις διώξεις και στην τρομοκρατία να γίνει υπόθεση όλου του λαού. Για να μπορούμε να φωνάζουμε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», να απαιτούμε, 8ωρο και ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις με αυξήσεις στους μισθούς.

Εχουμε λοιπόν κινηματικά ραντεβού μπροστά μας που πρέπει να μαζικοποιήσουμε:

1) Στην απεργία στις 14/10 να ενωθεί ο αναγκαίος αγώνας ενάντια στον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας με τις διώξεις, με την υπεράσπιση του δικαιώματος στην απεργία.

2) Στη συγκέντρωση που καλείται την Τρίτη 21/10 στις 19.00 στα Προπύλαια για να καταγγελθούν πλατιά στον λαό οι διώξεις, ο νέος νόμος για το Πειθαρχικό.

3) Την Πέμπτη 30/10, ημέρα που θα γίνει η εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης για τη δυνητική αργία της Χρύσας, να είμαστε όλοι έξω από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.

Το δίκιο μας θα δικαιωθεί στον δρόμο του αγώνα!

*Νεοδιόριστος εκπαιδευτικός

**Αναπληρωτής εκπαιδευτικός, μέλη των Αγωνιστικών Κινήσεων Εκπαιδευτικών