Τρία ερωτήματα για το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Διαβάζοντας το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη έπεσε κάπου το μάτι μου, που μου κίνησε την περιέργεια:
Αγορά έντοκων γραμματίων (26 εβδομάδων) του ελληνικού δημοσίου (28/07/23-26/01/24) με απόδοση 3,8% και αξίας 490.575€, με τη συνολική έκδοση στα 812,5εκ€. Ως εδώ θα έλεγε κανείς όλα καλά, μόνο που ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες:
- Η διάθεση εντόκων γραμματίων σε ιδιώτες ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, αμέσως μετά δηλαδή με την έκδοση εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων και
- Το μέγιστο ποσό εντόκων γραμματίων που θα μπορούσε να αγοράσει ένας ιδιώτης ήταν 15,000€ και σε καμία περίπτωση 500,000€.
Και σαφώς τώρα προκύπτουν ερωτηματικά:
- Με ποια ιδιότητα αγόρασε αυτά τα έντοκα γραμμάτια ο πρωθυπουργός της χώρας, ενώ επιτρέπονταν μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και τράπεζες η αγορά αυτών;
- Πόσο νόμιμο και πόσο ηθικό είναι κάτι τέτοιο;
- Τίθεται ζήτημα κατάχρησης της εξουσίας ή και παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας; Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή προνομιακή πρόσβαση;
Ακολουθούν εικόνες και links με τις εκδόσεις των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου.
1) Πόθεν Έσχες Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ.
2)Αποτελέσματα έκδοσης εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων εδώ.
3) Πρώτη διάθεση εντόκων γραμματίων σε ιδιώτες (52 εβδομάδων) εδώ.
*Ασφαλιστικός & Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.
Το κείμενο είναι αναδημοσίευση από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.
