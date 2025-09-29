Αθήνα, 18°C
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
Βουλή

Η περιουσία των πολιτικών αρχηγών το 2022 - 2023

ΒΟΥΛΗ
efsyn.gr
Αναλυτικά τα εισοδήματα, ο τραπεζικός δανεισμός, τα ακίνητα και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες ή μετοχές.

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα «Πόθεν Έσχες» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες ή κτήση μετοχών.

Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Αναλυτικά τα «Πόθεν Έσχες»

του Κυριάκου Μητσοτάκη

  • για το 2022
  • για το 2023

του Αλέξη Τσίπρα

  • για το 2022
  • για το 2023

του Κωνσταντίνου Τασούλα

  • για το 2022
  • για το 2023

 → του Νίκου Ανδρουλάκη

  • για το 2022
  • για το 2023

 → του Σωκράτη Φάμελλου

  • για το 2022
  • για το 2023

του Αλέξη Χαρίτση

  • για το 2022
  • για το 2023

του Δημήτρη Κουτσούμπα

  • για το 2022
  • για το 2023

της Ζωής Κωνσταντοπούλου

  • για το 2022
  • για το 2023

του Στέφανου Κασσελάκη

  • για το 2023

του Κυριάκου Βελόπουλου

  • για το 2022
  • για το 2023

 → του Δημήτρη Νατσιού

  • για το 2023
 
Η περιουσία των πολιτικών αρχηγών το 2022 - 2023

