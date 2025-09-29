Η περιουσία των πολιτικών αρχηγών το 2022 - 2023

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.
Τα «Πόθεν Έσχες» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες ή κτήση μετοχών.
Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.
Αναλυτικά τα «Πόθεν Έσχες»
→ του Κυριάκου Μητσοτάκη
- για το 2022
- για το 2023
→ του Αλέξη Τσίπρα
- για το 2022
- για το 2023
→ του Κωνσταντίνου Τασούλα
- για το 2022
- για το 2023
→ του Νίκου Ανδρουλάκη
- για το 2022
- για το 2023
→ του Σωκράτη Φάμελλου
- για το 2022
- για το 2023
→ του Αλέξη Χαρίτση
- για το 2022
- για το 2023
→ του Δημήτρη Κουτσούμπα
- για το 2022
- για το 2023
→ της Ζωής Κωνσταντοπούλου
- για το 2022
- για το 2023
→ του Στέφανου Κασσελάκη
- για το 2023
→ του Κυριάκου Βελόπουλου
- για το 2022
- για το 2023
→ του Δημήτρη Νατσιού
- για το 2023
