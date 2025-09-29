Η περιουσία των πολιτικών αρχηγών το 2022 - 2023

Αναλυτικά τα εισοδήματα, ο τραπεζικός δανεισμός, τα ακίνητα και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες ή μετοχές.

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα «Πόθεν Έσχες» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρείες ή κτήση μετοχών.

Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Αναλυτικά τα «Πόθεν Έσχες»

