Παραμορφωτικός φακός

Στο κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την έκρηξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το φθινόπωρο του 2008, τα επιτόκια δανεισμού των χωρών της Δύσης πρόβαλλαν σαν πιστοποιητικό συνολικής γεωπολιτικής ισχύος.

Η συζήτηση για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της μιας ή της άλλης χώρας απομονώθηκε από τα κριτήρια βάσει των οποίων διαμορφώνεται η κατάταξη στους περιφερειακούς και παγκόσμιους συσχετισμούς.

Η περίπτωση της Γαλλίας είναι χαρακτηριστική μιας ισοπεδωτικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία το κόστος δανεισμού μιας χώρας δεν επηρεάζεται από την κατοχή πυρηνικών όπλων και την ιδιότητα του μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ.

Από την έναρξη της κρίσης της ευρωζώνης, την άνοιξη του 2010, η Γαλλία και η Ιταλία, η δεύτερη και η τρίτη οικονομία της Ευρώπης αντίστοιχα, διαμηνύουν σε αγορές και σε οίκους αξιολόγησης ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποκλίνουν από τη μόνιμη δημοσιονομική περιοριστική πολιτική όπως αυτή ορίζεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Στη σκιά της παραπάνω προσέγγισης αναπτύχθηκε, μεγάλωσε, ρίζωσε και επικράτησε η πλήρης υποτίμηση των χωρών του Νότου της ευρωζώνης σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό ειδικό βάρος τους.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάκτηση του γεωπολιτικού ρόλου ευρωπαϊκών δυνάμεων όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Αν συνυπολογίσουμε τη διαμάχη του Παρισιού με τη Ρώμη, τότε θα έχουμε τη μεγάλη εικόνα της ρευστότητας και της αβεβαιότητας για το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου.

Οι Ολλανδοί, λαός με χιούμορ, ισχυρίζονται ότι ποτέ τους δεν κατάλαβαν πού βρίσκονται στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς της Ευρώπης. Είναι οι μικρότεροι από τους μεγάλους; Ή είναι οι μεγαλύτεροι από τους μικρούς;

Ολα δείχνουν ότι η επιστροφή της Ε.Ε. στην κανονικότητα θα είναι ένα ανοιχτό στοίχημα καθώς ζητούμενα παραμένουν, πρώτον, για ποια κανονικότητα μιλάμε και, δεύτερον, σε ποιο πεδίο θα διαμορφωθεί: στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας ή στον χάρτη των γεωπολιτικών συσχετισμών.