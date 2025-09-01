Από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε η τσίπα. Αυτή τη σοφή λαϊκή ρήση θυμήθηκα πριν από λίγες μέρες, όταν διάβασα την είδηση ότι η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ζήτησε για πρώτη φορά συγγνώμη δημοσίως για τις παράνομες στειρώσεις γυναικών στη Γριλανδία.

Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 4.500 γυναίκες και κορίτσια, σε ορισμένες περιπτώσεις μόλις 12 ετών, στη Γριλανδία υποβλήθηκαν σε στείρωση χωρίς την έγκρισή τους και συχνά εν αγνοία τους με την τοποθέτηση σπιράλ στη μήτρα μέσα στο διάστημα 1966-1970. Αυτό στο πλαίσιο της προσπάθειας να ελεγχθεί ο πληθυσμός της χώρας που ώς το 1953 ήταν αποικία. Στη συνέχεια, απέκτησε αυτονομία, αλλά τον έλεγχο του συστήματος υγείας τον απέκτησε μόλις το 1992. Πέρυσι, 143 Γριλανδές που υποβλήθηκαν σε καταναγκαστική στείρωση κατέθεσαν αγωγή κατά του Δημοσίου της Δανίας ζητώντας 43 εκατομμύρια κορόνες σε αποζημίωση. Σήμερα, γίνεται συζήτηση για κάποιου είδους οικονομική αποζημίωση σε όλα τα θύματα εκείνης της φρικτής πρακτικής.

Θα ήταν «όλα καλά» μέχρι εδώ, αν δεν υπήρχε μια περίεργη χρονική σύμπτωση. Η δημόσια συγγνώμη ήρθε αμέσως μετά το κατασκοπικό σκάνδαλο μεταξύ Δανίας - ΗΠΑ με επίκεντρο τη Γριλανδία, για το οποίο ο Δανός ΥΠΕΞ κάλεσε για εξηγήσεις τον Αμερικανό επιτετραμμένο στη χώρα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης της Δανίας, τρεις Αμερικανοί που φέρεται να έχουν διασυνδέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να κάνει τη Γριλανδία αμερικανικό έδαφος, συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι προσπαθούσαν να στήσουν μια «εκστρατεία επηρεασμού» στο νησί. Ενα κομμάτι αυτής της εκστρατείας θα ήταν και η απεικόνιση της Δανίας με μελανά χρώματα στα αμερικανικά ΜΜΕ, με βάση κυρίως βρόμικες πτυχές του παρελθόντος της, όπως η ιστορία με τις στειρώσεις ή η αρπαγή παιδιών από τις φυσικές οικογένειές τους στη Γριλανδία και ο εγκλεισμός τους σε ιδρύματα ώστε να γίνουν «σωστοί Δανοί».

Ντροπή για όσα συνέβησαν τότε. Διπλή ντροπή αν η όψιμη συγγνώμη ήρθε τώρα για να προληφθεί μια δυσφημιστική εκστρατεία. Σε κάθε περίπτωση, η τσίπα απουσιάζει.