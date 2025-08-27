«Το ψέμα και η συκοφάντηση δεν είναι αποδεκτά»

● Η συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου «κόκκινων» δανείων με την υπαγωγή στο «Ηρακλής ΙΙΙ» και τώρα η εξαγορά της HSBC Μάλτας και η μετονομασία σε Credia Bank έχουν αναβαθμίσει σημαντικά την εμβέλεια της τράπεζας. Ενόψει αυτού, είχατε υποσχεθεί ότι ως πέμπτος πόλος του τραπεζικού συστήματος θα ενισχύσετε τον ανταγωνισμό προσφέροντας ανταγωνιστικά προϊόντα. Θεωρείτε ότι η τράπεζα εκπληρώνει αυτή της την υπόσχεση;

Η στρατηγική της τράπεζας, αλλά και της Thrivest Holdings ως κύριος μέτοχος, από την πρώτη στιγμή ήταν να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πέμπτος τραπεζικός πυλώνας που θα φέρει νέα πνοή στο τραπεζικό σύστημα. Η συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, η επιτυχής εξυγίανση του χαρτοφυλακίου μέσω του «Ηρακλής ΙΙΙ» και η είσοδος της Credia Bank στις διεθνείς αγορές με την κυοφορούμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας, θα μεταβάλει θεαματικά τα μεγέθη της τράπεζας, σε ένα χρονικό σημείο όπου η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα.

● Η εξαγορά της HSBC Μάλτας συνοδεύεται από θετικές εκτιμήσεις (ενίσχυση των μεγεθών και της κερδοφορίας, επέκταση δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, πρόσβαση σε νέους τομείς κ.λπ.) αλλά και ερωτήματα (περί μείωσης διεθνούς κύρους από τη μετάβαση από ένα διεθνές brand σε μια μικρότερη τράπεζα με χαμηλότερο πιστοληπτικό δείκτη, περί πιθανών δυσκολιών στην ενσωμάτωση και διαχείριση του legacy business). Ποια είναι η δική σας αποτίμηση;

Κάθε σημαντική στρατηγική κίνηση συνοδεύεται πάντα από ευκαιρίες αλλά και από προκλήσεις. Η εξαγορά της HSBC Μάλτας αποτελεί για την Credia Bank μια ευκαιρία διεθνούς επέκτασης. Προσφέρει πρόσβαση σε νέες αγορές, σε σημαντική πελατειακή βάση και κυρίως δημιουργεί μια νέα τράπεζα που βάζει πίσω της το παρελθόν και κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Η αλλαγή από ένα διεθνές brand σε ένα νέο, ελληνικό σχήμα, είναι πράγματι μια πρόκληση για την αγορά της Μάλτας. Ομως, η Credia Bank διαθέτει όλα τα εχέγγυα και την εμπειρία, μην ξεχνάμε και την επιτυχημένη απορρόφηση της HSBC Ελλάδος, για να υποστηρίξει αποτελεσματικά αυτή την κίνηση. Η εξαγορά της HSBC Μάλτας δεν θα είναι απλώς μια διοικητική άσκηση. Θα είναι μια ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάσει το καλύτερο από δύο κόσμους: την εμπειρία ενός διεθνούς οργανισμού και τη δυναμική μιας νέας, αναπτυσσόμενης τράπεζας με ξεκάθαρη στρατηγική.

● Ο κ. Κασσελάκης, σε ανάρτησή του σχετικά με τη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την Credia Bank στην οποία έχετε πλειοψηφική μετοχική συμμετοχή μέσω της εταιρείας Thrivest Holdings, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι εστάλησαν ψευδή στοιχεία στην εφημερίδα Times of Malta για την εμπλοκή σας στη διερεύνηση της σύμβασης 717 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς σχολιάζετε αυτή τη δήλωση του κ. Κασσελάκη;

«Είναι απολύτως ψευδές ότι έχω ζητήσει εξαίρεση της αρμόδιας Ευρωπαίας εισαγγελέως που ερευνά την υπόθεση της σύμβασης 717»

Να ξεκαθαρίσω, λοιπόν, συνοπτικά το θέμα αυτό με τα πραγματικά δεδομένα και για να μη διακινούνται fake news, για να χρησιμοποιήσω μια προσφιλή έκφραση του κ. Κασσελάκη, η απόφαση του οποίου επίσης να στείλει επιστολή στην Μάλτα μας προκαλεί εντύπωση, ως προς την σκοπιμότητα. Να ξεκινήσω με το προφανές ότι η δικαστική διαδικασία στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται, δηλαδή της κύριας ανάκρισης, είναι μυστική και ως εκ τούτου ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει, ή κυρίως δεν θα έπρεπε να γνωρίζει, το περιεχόμενό της.

Εντούτοις, διαπιστώνω ότι διακινείται μια δήθεν πληροφορία ότι έχω προβεί σε αίτηση εξαίρεσης της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως που διενεργεί την ανάκριση καθώς και της ανακρίτριας, κάτι το οποίο είναι απολύτως ψευδές και ύποπτο, μια και έως σήμερα δεν έχω ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως ή και της ανακρίτριας ή κατά πράξεων αυτών. Η ανακριτική διαδικασία μέχρι και σήμερα είναι σε εξέλιξη, δεν έχει περαιωθεί και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ούτε πρόταση για παραπομπή ή μη στο ακροατήριο της συγκεκριμένης υπόθεσης και εμού προσωπικά.

● Ναι, αλλά παραμένουν τα ζητήματα ουσίας, τα πραγματικά γεγονότα που σας αφορούν...

Ως προς αυτά, λοιπόν, και για να είναι απολύτως διαφανής η ουσία της υπόθεσης, παρόλο που δεν μπορώ να επεκταθώ σε ζητήματα που καλύπτονται από τη μυστικότητα της διαδικασίας, να πω τα εξής:

α) Η εμπλοκή μου στην υπόθεση είναι περιφερειακή και χρονικά περιορισμένη, αφού σε ένα συνολικό διάστημα εννέα ετών, από το 2014 έως το 2023, που διήρκεσε η σύμβαση και για το οποίο γίνεται η διερεύνηση της σύμβασης 717, η δική μου εμπλοκή αφορά αποκλειστικά περίοδο ενάμιση έτους λόγω της θεσμικής μου θέσης ως διευθύνοντος συμβούλου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, και κατ’ επέκταση των θυγατρικών αυτής, ως ενός εκ των διαχειριστών της κοινοπραξίας ΤΟΜΗ (θυγατρική 100% της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) και του άλλου μέρους της Κοινοπραξίας. Την ιδιότητα αυτή διατήρησα από τον Οκτώβριο του 2019 ως τις 27 Ιανουαρίου 2021, δηλαδή περίπου ενάμιση χρόνο, σε ένα έργο και μία πραγματική κατάσταση η οποία ήταν διαμορφωμένη πολύ πριν την εμπλοκή μου στο έργο αυτό.

β) Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου που έφερα την ως άνω ιδιότητα, βρήκα το έργο ουσιαστικά μπλοκαρισμένο για διάφορους λόγους, μεταξύ δε άλλων και λόγω ευρημάτων της ΕΔΕΛ, και έκανα κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να επανεκκινήσει, όπως και τελικά συνέβη από τις αρχές του 2021.

γ) Μεταξύ άλλων, στο τέλος Ιανουαρίου του 2021 και προ της αποχώρησής μου, υπέγραψα ως διευθύνων σύμβουλος της ΤΟΜΗ την πλήρη παραχώρηση του υπολειπόμενου έργου στο άλλο μέλος της Κοινοπραξίας, το οποίο ανέλαβε πλέον την υλοποίηση του έργου έως την ολοκλήρωσή του, χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα για την ΤΟΜΗ.

δ) Η εταιρεία ΤΟΜΗ, που με είχε ορίσει εκπρόσωπό της στην κοινοπραξία, κατά τον χρόνο που έφερα την ιδιότητα αυτή, δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ ως αποζημίωση και δεν είχε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από το ως άνω έργο αλλά ούτε και οποιοδήποτε κίνητρο οικονομικού οφέλους, αφού όπως προανέφερα, ουσιαστικά αποχώρησε από το έργο. Tέλος, θα ήθελα να επισημάνω, μια και τα ζητήματα αναφορικά με τη σύμβαση 717 συνδέονται εσχάτως από ορισμένους κύκλους και με τις επενδύσεις μας στον τραπεζικό τομέα, ακόμα δε και με την επικείμενη πρόταση εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, ότι όλα τα σχετικά γεγονότα με τη δικαστική εξέλιξη της ανωτέρω υπόθεσης, έχουν γνωστοποιηθεί, και η πληροφόρηση επικαιροποιείται ανάλογα με την πρόοδο των σχετικών διαδικασιών, και στην ΤτΕ και την ECB στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας για τη συμμετοχή μας ως μετόχων στον τραπεζικό τομέα.

● Λέτε δηλαδή ότι η προσωπική σας εμπλοκή στην υπόθεση έχει περιορισμένο χαρακτήρα;

«Η προσωπική μου εμπλοκή στην υπόθεση είναι εξαιρετικά περιορισμένη και περιφερειακή»

Χωρίς, όπως έχω ήδη πει, να μπορώ να υπεισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες στην παρούσα φάση, εκ των πραγμάτων η όποια σχέση μου με την εν λόγω υπόθεση είναι εξαιρετικά περιορισμένη και περιφερειακή και είμαι βέβαιος ότι το ζήτημα αυτό, τουλάχιστον όσον αφορά το πρόσωπό μου, θα εκκαθαριστεί πολύ σύντομα, ώστε να παύσει να γίνεται χρήση του ονόματός μου από όποιον θέλει να πλήξει είτε εμένα ως πρόσωπο είτε τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχω υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Μπορώ να καταλάβω ότι η αναφορά στο πρόσωπό μου την τρέχουσα περίοδο αποτελεί προφανή στόχο που ενδεχομένως έλκει τη δημοσιότητα, ιδίως για όσους την αναζητούν και για τη δική τους εικόνα και σκοπούς. Αυτό θα μπορούσε, από κάποιους, έως έναν βαθμό να θεωρείται σύνηθες. Σίγουρα όμως δεν είναι αποδεκτό το ψέμα και η συκοφάντηση.