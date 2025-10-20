Αθήνα, 18°C
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Επιτελικές αιχμές

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Γ.ΣΑΚ.

«Αυτό που συνέβη με τον Αντώνη Σαμαρά δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Δεν έπρεπε να φτάσουμε ώς εκεί. Έπρεπε πάση θυσία να αποφευχθεί, πώς αλλιώς να το πω;» τόνισε η Σοφία Βούλτεψη (Παραπολιτικά). Η βουλεύτρια της Ν.Δ. προχώρησε κοινώς ένα βήμα παραπέρα από τους συναδέλφους της που έχουν μιλήσει υπέρ της επαναπροσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό και όπως καταλαβαίνουμε αφήνει σαφείς αιχμές προς το επιτελείο του Μαξίμου. Σημειώνει εξάλλου πως «δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του ένας πρωθυπουργός» και ότι «γι’ αυτό υπάρχουν τα επιτελεία», αφού πρώτα υπογραμμίζει πως «υπήρχαν πάντοτε άνθρωποι με κύρος και με προσφορά στην παράταξη που κρατούσαν στη θέση τους τις γέφυρες».

Επιτελικές αιχμές

