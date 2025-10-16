Μέσω... δωρεών το «σχέδιο» του Άδωνη Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Με τα χρήματα χορηγών και δωρητών ο υπουργός προσπαθεί να κλείσει τις μεγάλες τρύπες στην Υγεία • «Έχουμε βρει έναν μεγάλο Έλληνα ευπατρίδη, ο οποίος έχει προσφερθεί να βοηθήσει δραστικά...»

Την ώρα που τα κενά προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τεράστια, ο αρμόδιος υπουργός Υγείας εξακολουθεί να κρατά κλειστή τη στρόφιγγα του κρατικού κορβανά, και να επαφίεται στα όποια ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς και στη «γενναιοδωρία» χορηγών και δωρητών.

Συνεπώς δεν ξάφνιασε καθόλου η «αποκάλυψη» που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον τρόπο που θα ενισχυθεί το ιατρικό προσωπικό στα μικρά νησιά: εκεί, όπου οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις, τόσο για τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες των νησιών αυτών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης, ο υπουργός δεν δίστασε να ανακοινώσει ότι το σχέδιό του βασίζεται ουσιαστικά σε κάποιον –άγνωστο μέχρι στιγμής– δωρητή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχουμε βρει έναν μεγάλο Έλληνα ευπατρίδη, ο οποίος έχει προσφερθεί να βοηθήσει δραστικά στο να αυξηθούν τα κίνητρα» για να πάνε οι γιατροί στα νησιά. Εκτίμησε μάλιστα ότι η εικόνα στα νησιά θα είναι «πολύ-πολύ» καλύτερη το 2026 από ό,τι φέτος.

Το μόνο που δεν ανέφερε ο υπουργός είναι το τι θα συμβεί εάν ο δωρητής κάνει τελικά πίσω...

⇒ Όλα αυτά τη στιγμή που τα οργανικά κενά γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία να είναι περισσότερα από 6.500 (σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ) και των νοσηλευτών περισσότερα από 20.000 (σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ).