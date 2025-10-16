Αθήνα, 17°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
18.1° 15.8°
2 BF
69%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
16.2° 13.8°
1 BF
71%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.0°
4 BF
69%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
72%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.3° 14.3°
1 BF
79%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
9°C
9.4° 9.4°
0 BF
100%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.5° 15.5°
1 BF
90%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.9° 15.8°
3 BF
77%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.0° 14.9°
1 BF
73%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
3 BF
68%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
4 BF
72%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
3 BF
89%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.2° 15.6°
1 BF
81%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.8°
1 BF
80%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
13.8° 12.8°
2 BF
82%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.0° 11.3°
2 BF
68%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
2 BF
85%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
11°C
10.7° 10.7°
1 BF
94%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
georgiadis
eurokinissi

Μέσω... δωρεών το «σχέδιο» του Άδωνη Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Αρ.Απ.
Με τα χρήματα χορηγών και δωρητών ο υπουργός προσπαθεί να κλείσει τις μεγάλες τρύπες στην Υγεία • «Έχουμε βρει έναν μεγάλο Έλληνα ευπατρίδη, ο οποίος έχει προσφερθεί να βοηθήσει δραστικά...»

Την ώρα που τα κενά προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τεράστια, ο αρμόδιος υπουργός Υγείας εξακολουθεί να κρατά κλειστή τη στρόφιγγα του κρατικού κορβανά, και να επαφίεται στα όποια ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς και στη «γενναιοδωρία» χορηγών και δωρητών.

Συνεπώς δεν ξάφνιασε καθόλου η «αποκάλυψη» που έκανε ο  Άδωνις Γεωργιάδης για τον τρόπο που θα ενισχυθεί το ιατρικό προσωπικό στα μικρά νησιά: εκεί, όπου οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις, τόσο για τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες των νησιών αυτών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης, ο υπουργός δεν δίστασε να ανακοινώσει ότι το σχέδιό του βασίζεται ουσιαστικά σε κάποιον –άγνωστο μέχρι στιγμής– δωρητή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχουμε βρει έναν μεγάλο Έλληνα ευπατρίδη, ο οποίος έχει προσφερθεί να βοηθήσει δραστικά στο να αυξηθούν τα κίνητρα» για να πάνε οι γιατροί στα νησιά. Εκτίμησε μάλιστα ότι η εικόνα στα νησιά θα είναι «πολύ-πολύ» καλύτερη το 2026 από ό,τι φέτος. 

Το μόνο που δεν ανέφερε ο υπουργός είναι το τι θα συμβεί εάν ο δωρητής κάνει τελικά πίσω...

⇒ Όλα αυτά τη στιγμή που τα οργανικά κενά γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία να είναι περισσότερα από 6.500 (σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ) και των νοσηλευτών περισσότερα από 20.000 (σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ).  

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μέσω... δωρεών το «σχέδιο» του Άδωνη Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual