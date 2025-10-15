Δ. Καιρίδης, ο καθηγητής που μίλησε για «τσαντίρι» και «κουρελαρία»

«Η Ελλάδα δεν θέλει αυτό το χάλι...».
Η παραπάνω φράση ήταν η πιο ήπια που χρησιμοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης αναφερόμενος στον κόσμο που συνέρρεε τις προηγούμενες ημέρες μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι: στον πατέρα θύματος στα Τέμπη, ο οποίος αναγκάστηκε να προβεί σε απεργία πείνας 23 ημερών πριν ικανοποιηθεί από τη Δικαιοσύνη ένα αυτονόητο δικαίωμά του.
Σήμερα, λοιπόν, σε μια χρονική στιγμή που η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχουν ανακοινώσει μια –θολή μέχρι στιγμής– επιχείρηση «προστασίας» (;) του μνημείου, ο Δημ. Καιρίδης δεν δίστασε να καταφύγει σε χαρακτηρισμούς που μάλλον δεν συνάδουν με την ιδιότητα του ως καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
«Το τσαντίρι και το σκουπιδαριό στον χώρο του μνημείου προσβάλλει τους Έλληνες» και «η αμαύρωση ενός τόπου με μια κουρελαρία από ακτιβιστές και διάφορους άλλους», ήταν οι πλέον χαρακτηριστικές εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο κύριος καθηγητής.
