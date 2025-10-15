Άλλη μια δολοφονημένη

Τις 10 έφτασαν οι φετινές γυναικοκτονίες, αφού τη Δευτέρα έφυγε από τη ζωή η 53χρονη γυναίκα από την Κάρυστο που είχε υποστεί βαρύτατο ξυλοδαρμό από τον 65χρονο σύζυγό της. Η γυναίκα είχε δεχτεί τα άγρια χτυπήματα τον Ιανουάριο και νοσηλευόταν επί 9,5 μήνες στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Η 53χρονη ζούσε ένα χρόνιο μαρτύριο στα χέρια του συζύγου της, το οποίο κατήγγειλαν τελικά συγγενείς της. Ο 65χρονος έχει ήδη προφυλακιστεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ μετά τον θάνατο της γυναίκας αναμένεται να μετατραπεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η τραγική είδηση επαναφέρει το ερώτημα πόσα θύματα θα χρειαστούν για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της έμφυλης βίας...