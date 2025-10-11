Την αναβολή της εξέτασής της, η οποία είχε προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, ζήτησε από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η μάρτυρας ζητά να την καλέσουν στην Εξεταστική μετά τις 22 Οκτωβρίου, επικαλούμενη το φορτωμένο πρόγραμμά της λόγω υποχρέωσής της να παραστεί σε τέσσερις δίκες που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οποτε κι αν κληθεί, το σίγουρο είναι ότι η κατάθεσή της αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς θεωρείται μάρτυρας-κλειδί για την αποκάλυψη του σκανδάλου.