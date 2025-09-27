Αεροδρόμια της υπομονής

Συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια και της χθεσινής ημέρας το πρόβλημα με τις εκατοντάδες πτήσεις που έφθαναν ή αναχωρούσαν με σημαντική καθυστέρηση από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» των Αθηνών.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν αποφασίσει να τηρούν αυστηρά τα όρια διαχωρισμού μεταξύ των πτήσεων και να μην εξυπηρετούν πάνω από 28 αφίξεις ανά ώρα, διαμαρτυρόμενοι για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό με τον οποίο δουλεύουν, την έλλειψη προσωπικού και τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για την Πολιτική Αεροπορία που δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στη διοίκησή της για προμήθειες και μετακινήσεις εργαζομένων.

Το κακό είναι ότι η κακή εικόνα μεταφέρθηκε και στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Ρόδου την ώρα που η τουριστική κίνηση συνεχίζεται ακάθεκτη...