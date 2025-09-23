Αθήνα, 28°C
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Θάνος Πλεύρης
EUROKINISSI

Ο Πλεύρης θέλει Άγνωστο Στρατιώτη «καθαρό» από Ρούτσι και μνημείο Τεμπών

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Χ.Κ.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έφερε τις «κραυγές» των ακροδεξιών τρολς των social media στον δημόσιο διάλογο.

Ακροδεξιά διαπιστευτήρια δίνει για ακόμη μια φορά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στον απόηχο της έκρηξης συμπαράστασης προς τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητά εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις μέσω της ΕΡΤ, ο Θάνος Πλεύρης επέλεξε να φέρει στο κέντρο του δημόσιο διαλόγου τα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ακροδεξιούς λογαριασμούς να χρησιμοποιούν σκληρό έως και υβριστικό λόγο κατά του Πάνου Ρούτσι και όσων του συμπαραστέκονται. Το θέμα; Η διαμαρτυρία μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με επίκληση στην ιερότητα του χώρου.

Ο Θάνος Πλεύρης, λοιπόν, αφού ξεμπέρδεψε λέγοντας πως έχει μεγάλο σεβασμό στον αγώνα των γονιών και στην διαμαρτυρία, έσπευσε να σημειώσει πως ο συγκεκριμένος χώρος «αφορά τους νεκρούς που έχει η πατρίδα όλο αυτό το διάστημα» για να συμπληρώσει πως δεν πρέπει να συνδέεται το κομμάτι του Άγνωστου Στρατιώτη με άλλα μνημεία ή με μια μόνιμη διαμαρτυρία.

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί πως υπάρχει ένας άνθρωπος στη χώρα που δε δίστασε να αποκαλέσει τον θάνατο των 57 ανθρώπων «θυσία». Και την αδιανόητη αυτή δήλωση την έχει κάνει ο ίδιος ο πολιτικός προϊστάμενος το κυρίου Πλεύρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

