Συγκινητικό κύμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι

Εκατοντάδες ή και χιλιάδες άνθρωποι έρχονται καθημερινά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να σφίξουν το χέρι του απεργού πείνας, πατέρα, Πάνου Ρούτσι. Η κατάσταση της υγείας του έχει ήδη επιδεινωθεί καθώς σήμερα μπαίνει στην 8η μέρα της απεργίας πείνας, όμως παραμένει κάτω από την τέντα που έχει στηθεί και βρίσκει το κουράγιο να πει ένα «ευχαριστώ» σε όσους έρχονται να τον χαιρετήσουν και να του δηλώσουν τη στήριξη στον δίκαιο αγώνα για την εκταφή του παιδιού του.

Ορισμένοι μάλιστα τον προτρέπουν να σταματήσει τον αγώνα του, ωστόσο μέχρι στιγμής δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους για να αναζητηθεί η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη στον γιο του και στα υπόλοιπα θύματα των Τεμπών. Χθες το απόγευμα ο χώρος του Αγνώστου Στρατιώτη θύμιζε ένα λαϊκό προσκύνημα για τον Πάνο Ρούτσι, με ορισμένους να μας λένε ότι μετά τη «μητέρα» του κινήματος, Μαρία Καρυστιανού, που στηρίζει τον απεργό πείνας από την πρώτη στιγμή, στο πρόσωπο του κ. Ρούτσι έχει βρεθεί με αυτή την πράξη απελπισίας και ο «πατέρας» του κινήματος των Τεμπών.

«Κράτα γερά»

Πολλοί ήταν εκείνοι που υπέγραφαν στο βιβλίο που βρίσκεται δίπλα από την τέντα που έχει στηθεί και διαβάσαμε λέξεις απλές, όπως «αλληλεγγύη», «δικαιοσύνη», «κράτα γερά», «οξυγόνο», «για τους 57 που χάθηκαν» κ.ά. Συνομιλήσαμε ακόμα και με Ελληνες του εξωτερικού, από τη Γερμανία, που έμαθαν για την απεργία πείνας και ήρθαν στο Σύνταγμα για να πουν λίγα λόγια συμπαράστασης. Ο Πάνος Ρούτσι αρκέστηκε να μας πει άλλο ένα «ευχαριστώ», με όλους να του συνιστούν να κάνει όσο μπορεί οικονομία δυνάμεων.

Οι απεργοί πείνας είναι πλέον τρεις καθώς από το βράδυ της Κυριακής στο πλευρό τους βρίσκεται η Αναστασία Τσαλαμίδα από την Πάτρα, μητέρα, 60 ετών, που, όπως εξήγησε στην «Εφ.Συν.» δεν είναι συγγενής θύματος στα Τέμπη ούτε είχε προηγούμενη σχέση με το κίνημα των Τεμπών, το οποίο απλώς παρακολουθούσε, αλλά θέλησε πλέον να συμμετάσχει ενεργά με αυτόν τον τρόπο.

Οταν τη ρωτήσαμε γιατί επέλεξε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη μορφή διαμαρτυρίας, μας είπε: «Θεωρώ ότι σ’ αυτό που κάνει ο κ. Ρούτσι δεν θα έπρεπε να μείνει μόνος του. Οφείλουμε να είμαστε δίπλα του και να του συμπαρασταθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Εκρινα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Εχω έναν γιο 20 χρονώ που είναι υγιής γιατί δεν ήταν στο τρένο. Δεν έχουμε μιλήσει για κομματικά. Είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να απαγορεύουν την εκταφή».

Ανάμεσα σε όσους συνάντησαν χθες τον Πάνο Ρούτσι ήταν και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Αφού συνομίλησε μαζί του, προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία χαρακτηρίζει το δικαίωμα της εκταφής αναφαίρετο, λέγοντας παράλληλα «όχι στην άρνηση, όχι στη σιωπή».

Το δικό του πέρασμα έκανε και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και τέως πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας: «Πρώτα έχω έρθει ως άνθρωπος, μετά ως ηθοποιός και βουλευτής. Δυστυχώς, δεν βλέπουμε φως, έτσι όπως έχουμε μπλέξει, δεν βλέπω να συγκινούνται από την κυβέρνηση. Θα πρέπει ο λαός να είναι συνέχεια σε ξεσηκωμό. Είμαστε ολόψυχα με αυτούς τους ανθρώπους και δεν υπάρχει δικαίωση με τον τρόπο που γίνεται μέσα (σ.σ.: στη Βουλή).

»Είπα στον κ. Ρούτσι να κάνει κουράγιο και ότι θα είμαστε δίπλα του. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ πονεμένος που ό,τι και να του πεις είναι πάρα πολύ λίγο μπροστά σε αυτό που του έχει συμβεί. Οι κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού ήταν και είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει να ξυπνήσει. Δεν λέω να γίνουμε Νεπάλ, αλλά κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός πρέπει να ξυπνήσει», δήλωσε στην «Εφ.Συν.».

Οι αθλιότητες

Ενδεικτική του πανικού που δημιουργεί στην κυβέρνηση και σε ορισμένους που λειτουργούν ως φερέφωνά της είναι η τοποθέτηση του δημοσιογράφου Αρη Πορτοσάλτε (ΣΚΑΪ), σύμφωνα με τον οποίο «αυτόν τον χώρο (σ.σ.: του Αγνώστου Στρατιώτη) δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει «τσαντιροκατάσταση»». Συνέχισε μάλιστα προκλητικά λέγοντας ότι το μνημείο «δεν είναι κανενός πολίτη, δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, πικραμένο και πονεμένο».

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από τον απεργό πείνας, Δημήτρη Οικονομόπουλο, που σχολίασε στην ιστοσελίδα reader.gr: «Ας έρθει να μου το πει κατάμουτρα. [...] Δεν είναι το θέμα μας εδώ να πέσει η κυβέρνηση. Μακάρι να αλλάξει περπατησιά αυτή».

Η κυβέρνηση

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς θα χειριστεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση την υπόθεση του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θυμήθηκε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης.

«Εμείς τέτοια κυβέρνηση δεν είμαστε, να παρεμβαίνουμε στη Δικαιοσύνη. Και θυμάμαι, τις ίδιες απαντήσεις έχω δώσει και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, συνιστώντας υπομονή… Και άρχισαν να βγαίνουν στοιχεία από τη Δικαιοσύνη, όπου με νηφαλιότητα οι πολίτες κατάλαβαν ποιοι πήγαν να κάνουν πολιτική καριέρα στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων, του απόλυτου μάλιστα πόνου», τόνισε μεταξύ άλλων.

Οσον αφορά την καθυστέρηση της έναρξης της δίκης για τα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης δεν δίστασε να αναφερθεί σε κόμματα της αντιπολίτευσης «που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και αιτήματα τα οποία υποβάλλουν -και καλά κάνουν και τα υποβάλλουν- και θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη και το μόνο που τους νοιάζει είναι να παίξουν καθυστερήσεις με μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η αντιπολίτευση

Με την κυβέρνηση να δείχνει ότι προσπαθεί να κρύψει το θέμα κάτω από το χαλί ή να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης είναι καθημερινές. «Η ελληνική κοινωνία και οι γονείς απαιτούν απαντήσεις. Η Δικαιοσύνη πρέπει να τις δώσει και η πολιτεία να προσφέρει κάθε δυνατή υποστήριξη», δήλωσε χθες (Μega) ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Σε ανάρτηση για τον απεργό πείνας προχώρησε χθες και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος, όπου αναφέρει: «Οπως τόνισα και στην Ολομέλεια της Βουλής, είναι απαράδεκτη η άρνηση της πολιτείας στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του. Μαζί με την κοινωνία στεκόμαστε ξεκάθαρα απέναντι στην παράλογη, ανάλγητη και απάνθρωπη στάση της πολιτείας που συνεχίζει να κωφεύει».

Την άμεση ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος του Π. Ρούτσι ζητά και το ΚΚΕ. «Κυβέρνηση και Δικαιοσύνη έχουν ευθύνη και πρέπει άμεσα να ικανοποιήσουν το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του, όπως και των δεκάδων συγγενών που απαιτούν να συνεχιστεί η ανάκριση που έκλεισε άρον άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά. Το εργατικό-λαϊκό κίνημα με τον αγώνα του θα εμποδίσει την προσπάθεια συγκάλυψης και θα επιβάλει την πραγματική δικαίωση απέναντι σε ένα σύστημα που θυσιάζει ζωές για τα κέρδη. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Την ανεπιφύλακτη συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι δηλώνει και το ΜέΡΑ25, που μιλά για μια απάνθρωπη εξουσία.

«Ανεξάρτητα από τις εκδοχές των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το δυστύχημα, το αίτημα των γονιών να δουν τι βρίσκεται στους τάφους των παιδιών τους είναι ένα δικαίωμα που μόνο μια απάνθρωπη εξουσία μπορεί να αγνοεί για τόσον καιρό», αναφέρει το κόμμα της Αριστεράς.

● Δεκάδες είναι και τα σωματεία που συμπαραστέκονται με ψηφίσματα στους απεργούς πείνας, ανάμεσα στα οποία και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Ψυχολόγων και Ψυχολόγων Δημόσιων Δομών Υγείας.