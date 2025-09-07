Ο Σπανούλης μιλά «μόνο για μπάσκετ» και ο Ισραηλινός προπονητής για τον IDF

Το σημερινό παιχνίδι με την εθνική ομάδα του Ισραήλ, που απαρτίζεται κι από παίκτες που έχουν υπηρετήσει στον IDF, δεν είναι «απλώς μπάσκετ», είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

«Ερχόμαστε ως αουτσάιντερ, να δαγκώσουμε, να... ξύσουμε. Δεν ξεχνάμε τα αδέρφια μας στην κόλαση, εύχομαι οι στρατιώτες να φροντίσουν τον εαυτό τους…», αυτή ήταν η δήλωση του Ιτάι Σέγκεφ, παίκτη της ισραηλινής ομάδας μπάσκετ.

«Φαντάζομαι ότι θα χρειαστούμε… M-16 για να τον σταματήσουμε», απάντησε «αστειευόμενος» ο προπονητής του Ισραήλ σε ερώτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον σημερινό αγώνα της χώρας του με την Ελλάδα για τη φάση των «16» στο EuroBasket.

Ποια ήταν η απάντηση του Βασίλη Σπανούλη, ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ομάδας, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη;

«Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό. Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και στο πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ».

Δεν θέλει να μιλήσει «γι’ αυτό»...

Όσο οι Ισραηλινοί κάνουν «αστειάκια» σχετικά με τα Μ-16, ένα από τα πιο κλασικά στρατιωτικά τυφέκια και βασικό εξοπλισμό του γενοκτονικού στρατού του IDF, ο Βασίλης Σπανούλης επιμένει να μιλήσει «μόνο για μπάσκετ».

Όσο το Ισραήλ έχει το θράσος να απαντά μπροστά στα καθημερινά εγκλήματά του εις βάρος ενός ολόκληρου λαού, το μυαλό κάποιων είναι «μόνο στο μπάσκετ».

Κάθε ώρα και στιγμή, παιδιά της Παλαιστίνης πεθαίνουν από την πείνα ή βομβαρδίζονται. Ο IDF έχει αφανίσει την πλειοψηφία των αθλητών της Γάζας. Και παρ' όλ' αυτά επιτρέπεται στο Ισραήλ να συμμετέχει σε μια τέτοια διοργάνωση.

Όσο κάποιοι θέλουν να ζουν σε μια «φούσκα», μέσα στην οποία ο αθλητισμός δεν βαδίζει με την πολιτική, φροντίζει το ίδιο το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ να τους την γκρεμίζει.

Όχι, κ. Σπανούλη. Οφείλετε να απαντήσετε. Οφείλετε να μιλήσετε μπροστά στη μεγαλύτερη θηριωδία που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην ιστορία.

Το σημερινό παιχνίδι με την εθνική ομάδα αυτής της χώρας, που απαρτίζεται κι από παίκτες που έχουν υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό, δεν είναι «απλώς μπάσκετ», είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.