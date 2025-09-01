Πυκνώνουν τελευταία τα δημοσιεύματα για νέα, προ των πυλών της Βουλής, δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες των σχετικών ρεπορτάζ συγκλίνουν σε επικείμενο αίτημα για άρση ασυλίας περίπου δέκα βουλευτών που φέρονται να εμπλέκονται μέσω συνομιλιών στις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ έχει γραφτεί πως εμπλέκεται όνομα και τρίτου υπουργού. Αν επιβεβαιωθούν, το πράγμα δεν θα μαζεύεται για την κυβέρνηση όσες Εξεταστικές διάχυσης ευθυνών και αν στήσει.