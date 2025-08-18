Τεράστιες οι καταστροφές που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι οποίες πλέον δεν καίνε μόνο δάση αλλά και πόλεις. Ουδεμία σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης του τομέα της πρόληψη από πλευράς κυβέρνησης, παρά μόνο μετάθεση ευθυνών. Φταίει η κλιματική κρίση, ενίοτε οι δήμαρχοι, άλλες φορές κάποιοι εσωτερικοί ή εξωτερικοί «εχθροί», σύμφωνα με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς. Το «δόγμα» που θέλει να «φταίνε όλοι οι άλλοι» δεν είναι καινούργιο. «Εμπνευστής» του υπήρξε ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός τον έκανε πέρα τον Ιούλιο του 2023 με αφορμή το ζεϊμπέκικο που χόρευε ενώ η χώρα καιγόταν απ’ άκρη σ’ άκρη. Ο «πατουλισμός» όμως όχι μόνο επιβίωσε, αλλά μοιάζει να έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου.