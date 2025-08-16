Ποια στοιχεία;

Ονομάζεται υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το περιβάλλον πρώτο στην προμετωπίδα. Κρίσιμο συστατικό του περιβάλλοντος, ως γνωστόν, είναι τα δάση.

Κι όμως, αν μπει κανείς στον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου και αναζητήσει στατιστικά στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές, θα διαπιστώσει ότι αυτά σταματούν στο μακρινό 2017 ενώ οι σύνδεσμοι δεν είναι καν ενεργοί. Ολα αυτά, σε μια χώρα που περηφανεύεται ότι πραγματοποιεί ψηφιακά άλματα.

Μήπως έχουν δίκιο εκείνοι που το αποκαλούν υπουργείο Ενέργειας σκέτο;