Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση επιμένει σε μια σκληρή και αυθαίρετη πολιτική περιορισμού του δικαιώματος στο άσυλο, η Ευρώπη στέλνει σαφές μήνυμα υπενθύμισης του κράτους δικαίου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναστέλλονται οι συνθήκες υποδοχής των προσφύγων ούτε η διαδικασία ασύλου.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης έκρινε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να επικαλείται απρόβλεπτη εισροή προσφύγων για να παρακάμπτει τις υποχρεώσεις της προς τους αιτούντες άσυλο. Μια τέτοια πρακτική μπορεί να συνιστά κατάφωρη παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και να θεμελιώνει αξιώσεις αποζημίωσης.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση θεσμοθετεί τρίμηνη αναστολή ασύλου για όσους φτάνουν από τη Βόρεια Αφρική, προβλέποντας άμεσες απελάσεις χωρίς καταγραφή. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποδομεί πλήρως τη ρητορική περί «νόμιμης άμυνας» και αναδεικνύει την απόσταση ανάμεσα σε κράτος δικαίου και κρατική αυθαιρεσία.Δ



