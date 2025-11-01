Επικοινωνιακό «αλαλούμ» στην κυβέρνηση - Αποποίηση ευθυνών για τα ΕΛΤΑ από τον Χατζηδάκη

Να αποκρούσει τις αιχμές που δέχεται από γαλάζια στελέχη για τον αιφνίδιο θάνατο των μισών υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, πετώντας το μπαλάκι των ευθυνών στη διοίκηση των Ταχυδρομείων, επιχείρησε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σε αποδρομή βρίσκεται η άλλοτε επικοινωνιακή δεινότητα της κυβέρνησης στην σκιά των απανωτών σκανδάλων και των ανοιχτών μετώπων με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη.

Αυτή τη φορά η αιφνίδια είδηση για το εξίσου αιφνίδιο λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από παντού: πολίτες, αντιπολίτευση, φορείς ακόμα και στελέχη της κυβέρνησης.

«Γαλάζιοι» βουλευτές και υπουργοί βλέπουν ως ενορχηστρωτή της νέας αυτής θατσερικής εμπνεύσεως κίνηση τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, αποτελεί εκλεκτός του κ. Χατζηδάκη.

Όμως ο αντιπρόεδρος σε συνέντευξή του σήμερα στο Action, αποποιήθηκε την «πατρότητα» της εν λόγω πρωτοβουλίας πετώντας στο μπαλάκι στη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

«Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. Όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά βγήκα δημόσια και τα υποστήριξα. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Προσέθεσε ότι τα ΕΛΤΑ έχουν μια πολύ καλή διοίκηση, με manager, η οποία ωστόσο στον επικοινωνιακό τομέα ως προς αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να κάνει άλλους χειρισμούς. «Είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα. Η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν αρνητική, ούτε έχει χαρακτήρα αναλγησίας. Προσπαθεί να πετύχει να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ χωρίς προβλήματα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, να μην έχουν θέματα ελλειμμάτων και ρευστότητας στην καθημερινή διαχείριση. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε οποιονδήποτε κάνει κριτική, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξε ενημέρωση», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.