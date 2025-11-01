Ξεσηκώθηκαν όλοι για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ

Οξύτατες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» του δικτύου που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, την ώρα που, έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης και υπό την πίεση μεγάλων κοινωνικών ομάδων, την προσεχή Τρίτη η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής αποφάσισε έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου, καλώντας να παραστεί και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής (και Τεχνητής Νοημοσύνης), Δημήτρης Παπαστεργίου, και εκπρόσωποι των ΕΛΤΑ, σχετικά με την παύση λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Στο αίτημα συντάχθηκαν τελικά και βουλευτές της Ν.Δ. καθώς ξεσηκώθηκαν οι τοπικές κοινωνίες από τις ανακοινώσεις που αναρτήθηκαν στα καταστήματα που πρόκειται να κλείσουν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», «γαλάζιοι» βουλευτές και υπουργοί «χρεώνουν» το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και συντονιστή στο μέγαρο Μαξίμου, Κωστή Χατζηδάκη -επιρροής του οποίου είναι ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας- ενώ από άλλες πηγές γίνεται προσπάθεια δημιουργίας τείχους προστασίας στον πρωθυπουργό, αφήνοντας να διαρρεύσει ότι ο αντιπρόεδρος δεν είχε ειδοποιήσει κανέναν για το timing των ανακοινώσεων, ούτε είχε προϊδεάσει για το μέγεθος του «ψαλιδιού».

Ο επικεφαλής των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας (αριστερά). Διαρροές από την κυβέρνηση ρίχνουν ευθύνες στον Κωστή Χατζηδάκη

Παρεμβαίνοντας στη σχετική συζήτηση ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι «τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα αλλά πρέπει να επιβιώσουν», μίλησε για «επώδυνες αποφάσεις» σημειώνοντας ότι «η αλληλογραφία έχει μειωθεί στο 10% αυτού που ήταν στο παρελθόν» και παρέπεμψε για απαντήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου στη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Επιφυλάξεις εξέφρασε και ο «γαλάζιος» βουλευτής Στέλιος Πέτσας τονίζοντας ότι το θέμα «δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης πολιτών – ειδικά ηλικιωμένων και κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών», ενώ ο Νίκος Παππάς (ΣΥΡΙΖΑ), που έφερε το αίτημα στην Επιτροπή, τόνισε ότι «Νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο. Η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ μπορεί να πάει δύο ημέρες μετά;». Ανακοίνωση έβγαλε και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την κυβέρνηση: «Προτίθεται το υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε., ώστε να μη θιγεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία του Οργανισμού στις τοπικές κοινωνίες; Προτίθεται το υπουργείο να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία ενός ελάχιστου εγγυημένου δικτύου ΕΛΤΑ ανά δήμο;», ενώ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το μαζικό κλείσιμο άνω των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Οι δήμαρχοι

Μετά τις πρώτες αντιδράσεις των δημάρχων, ακολούθησε με ανακοίνωση και η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ και με αγανάκτηση ζητά την ανάκληση της απόφασης, καθώς «δεν προηγήθηκε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών και της διοίκησης των ΕΛΤΑ καμία επίσημη ενημέρωση, όπως θα όφειλαν, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Εντελώς ξαφνικά, υπό το πρόσχημα της υλοποίησης ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Υπερταμείου, στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, καταργείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός καταστημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα στερούνται υπηρεσίες που διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητά τους».

Οι δήμαρχοι σημειώνουν ότι από την απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ πλήττονται κυρίως οι κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας, της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. Ηλικιωμένοι πολίτες με δυσκολίες στη χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, που διεκπεραίωναν μέσω των ΕΛΤΑ βασικές συναλλαγές όπως η είσπραξη των συντάξεών τους. Εργαζόμενοι απομακρυσμένων περιοχών, που βασίζονταν στην τακτική διέλευση του τοπικού ταχυδρόμου για την παραλαβή της αλληλογραφίας τους.

Με βάση τη λίστα των καταστημάτων που καταργούνται, όπως αυτή δόθηκε από τα ΕΛΤΑ, (και) η ΚΕΔΕ διαπιστώνει πως μεγάλες περιοχές της χώρας με υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση και σημαντική οικονομική δραστηριότητα στερούνται παντελώς υπηρεσίες που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί πως το νέο μοντέλο, βάσει του οποίου θα λειτουργούν μελλοντικά τα ΕΛΤΑ, δεν γνωρίζουμε σε πόσο χρόνο θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες.

Η ΓΣΕΕ

Με ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, η οποία δηλώνει ότι «στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των εργαζομένων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και των συμφερόντων της κοινωνίας», σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι και οι πολίτες απαιτούν μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο και με σεβασμό στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, αντί για τον εύκολο δρόμο της συρρίκνωσης και της υποχρηματοδότησης, τονίζοντας ότι «από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές φαίνεται ότι επωφελούνται μόνον οι ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ». Η Συνομοσπονδία σχολιάζει ότι πλήττονται καίρια τόσο οι εργαζόμενοι, ορισμένοι εκ των οποίων θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους προκειμένου να μη χάσουν τις δουλειές τους, όσο και πλατιά κοινωνικά στρώματα που χάνουν τα τοπικά σημεία αναφοράς και διασύνδεσής τους με τον φορέα, ενώ «την ίδια στιγμή που το κράτος προικίζει τους ξένους ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ με δεκάδες εκατομμύρια, αφήνει χωρίς επένδυση και αναπτυξιακό σχεδιασμό τον δικό του φορέα που επί σχεδόν δύο αιώνες συμβάλλει ενεργά στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία».

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει πως, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα ΕΛΤΑ έχουν την καθολική ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη χώρα, στερούνται όμως πόρων που προβλέπονται ακόμα και από κοινοτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό τους. Η έλλειψη πλάνου, χρηματοδότησης και ενδιαφέροντος μοιραία θα οδηγήσει έναν πάλαι ποτέ στιβαρό οργανισμό σε μαρασμό, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα και για χιλιάδες πολίτες.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να ακούσει με προσοχή τις προτάσεις που καταθέτουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ - προτάσεις γνήσιου εκσυγχρονισμού με μεταρρυθμιστικό πρόσημο αλλά και συνάμα με κοινωνική ευαισθησία.