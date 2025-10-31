Απαράδεκτη επίθεση Φεύγα στις αγροτικές κινητοποιήσεις [βίντεο]

Το στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος επιτέθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και μπλόκα λέγοντας ότι «κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτή την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους»

Λεκτική επίθεση, ειρωνείες και βαριές κατηγορίες κατά των αγροτών, ειδικά της Κρήτης, εξαπέλυσε την Πέμπτη μιλάντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Kontra, ο γνωστός για τις προσβολές του κατά ανθρώπων που αγωνίζονται Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας.

Το στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, αναφερόμενος στις εν εξελίξει αγροτικές κινητοποιήσεις και μπλόκα με αίτημα την αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στη γεωργία και την κτηνοτροφία, ανέφερε ότι «κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτή την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους».

Παράλληλα ρώτησε: «Ποιος μας το λέει ότι είναι πραγματικοί οι αγρότες που βγήκαν στα μπλόκα στην Κρήτη; Στην Κρήτη δεν συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα; Η πλειοψηφία των αγροτών περιμένει υπομονετικά να λάβει τα χρήματά της και θα τα λάβει». Συνέχισε μάλιστα την επίθεση στους αγρότες της Κρήτης που έχουν στήσει μπλόκα αναφέροντας και πάλι: «Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί αγρότες έχουν ξεβολευτεί. Γιατί ξεσηκώνονται μόνο στην Κρήτη και όχι σε άλλες περιοχές της χώρας»;

Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για τις χυδαιότητες Φεύγα εξέδωσαν κόμματα της αντιπολίτευσης αναφέροντας:

ΠΑΣΟΚ:

«Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Β. Φεύγας, χθες στη βραδινή εκπομπή του ΚΟΝΤRA χαρακτήρισε "βολεμένους" τους αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποιήσεις γιατί στραγγαλίζονται από την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και τη διασπάθιση των χρημάτων που τους αναλογούσαν από τη "γαλάζια" εγκληματική οργάνωση όπως τη σκιαγραφεί το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Απευθύνθηκε στους αγρότες ειρωνικά λέγοντας "ας κλείσουν και τους δρόμους" και χαρακτηρίζοντας όσους ετοιμάζονται να κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ως "μη πραγματικούς αγρότες".

Μάλιστα ανέφερε πως μόνο στην Κρήτη θα κλείσουν τους δρόμους γιατί "ξεβολεύτηκαν".

Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη στον πρωτογενή τομέα.

Μάλλον ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον "Φραπέ" και τον "Χασάπη" και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει».

ΣΥΡΙΖΑ:

«Άλλη μια κυνική δήλωση του κ.Φεύγα. Ξεβολεύτηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους; Ξεβολεύτηκαν οι άνθρωποι που στερούνται ενισχύσεις λόγω των γαλάζιων σκανδάλων και οδηγούνται σε φτώχεια και αδιέξοδα και γι αυτό διαμαρτύρονται; Η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά! Ο κ. Βασίλης Φεύγας είναι Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΝΔ, η θέση του κ. Φεύγα είναι σημαντική στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, εφόσον τον διατηρούν στη θέση του και τον εμφανίζουν όλο και περισσότερο στα κανάλια αντί να τον "φύγουν", αποδεικνύεται ότι αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ. Όποιος είναι δύσπιστος μπορείς να ψάξει το account της "Ομάδας Αλήθειας" που αναπαράγει ακριβώς τις ίδιες αθλιότητες»...