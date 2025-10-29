Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Φεύγας «ξέφυγε» πάλι, αποστάσεις από τη Σδούκου [βίντεο]

Κεντρική γραμμή της κυβέρνησης είναι, πλέον, η διχαστική ρητορική με στόχο να πέσει «στάχτη στα μάτια» των πολιτών και να στρέψει το ενδιαφέρον τους μακριά από κομβικά ζητήματα της επικαιρότητας.

Την ώρα που ο ίδιος ο πρωθυπουργός δήλωσε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι «οι πολίτες γύρισαν την πλάτη στην τοξικότητα» με αφορμή τις χθεσινές παρελάσεις, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ επανερχόταν σε δηλώσεις για τους νεκρούς των Τεμπών σαν εκείνες που είχαν προκαλέσει οργή πριν από λίγες ημέρες.

Μιλώντας στο Open ο Βασίλης Φεύγας σημείωσε «προφανώς» όταν ρωτήθηκε εάν επιμένει πως οι νεκροί των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα.

Προχωρώντας σε μια προκλητική ρητορική δήλωσε «οι χώροι αυτοί και ο χώρος του μνημείου είναι ένας ιερός χώρος εθνικής ενότητας που συμβολίζει τις θυσίες των Ελλήνων σε διάφορα στάδια της σύγχρονης ιστορίας για να καταλήξει, εμμέσως πλην σαφώς, ότι υπάρχει αλλού μνημείο, οπότε όποιος θέλει… ας πάει αλλού.

«Υπάρχει μνημείο για τα παιδιά αυτά τα οποία πρέπει να τα τιμήσουμε γιατί ξέρετε όλοι αυτοί που έχουν σκοτωθεί εξαιτίας ενδεχομένως και αμέλειας του κράτους. Υπάρχουν πάρα πολλά δυστυχήματα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα για παράδειγμα το Σάμινα που άλλαξε τους κανόνες ασφαλείας» είπε πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα.

Οι δημοσιογράφοι τον… επανέφεραν και του επισήμαναν τις δηλώσεις του Νίκου Πλακιά προς τον ίδιο ότι τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα, αλλά τους σκότωσε η πατρίδα.

Η απάντηση του κ. Φεύγα ήταν «η πατρίδα δεν σκοτώνει παιδιά, θα το κρίνει η δικαιοσύνη προφανώς, μπορεί να υπάρχουν αμέλειες αλλά είναι πάρα πολύ βαρύ να ισχυριζόμαστε ότι η πατρίδα σκοτώνει τα παιδιά της. Άλλο η κρατική αμέλεια, άλλο η πατρίδα αυτό που θεωρούμε Ελλάδα ότι σκοτώνει τα παιδιά μας».

Μάλιστα ο υπεύθυνος σχεδιασμού της Ν.Δ. δεν «φρέναρε» και συνέχισε «δεν είναι το θέμα μας εάν μας ενοχλεί εάν θα αφήσει κάποιος ένα λουλούδι, είναι ο σεβασμός τον οποίο θα πρέπει να έχουμε σε ιερά μνημεία που έχουν δημιουργηθεί για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό», ενώ έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν θεωρεί ασέβεια τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Ευρισκόμενος υπό εμφανή πίεση, τέλος, ο κ. Φεύγας θέλησε να υποβαθμίσει τη γενική συζήτηση και να κάνει λόγο για ένα συγκυριακό γεγονός, αλλά δεν δίστασε να δηλώσει «εάν δεν είχαν γραφτεί τα ονόματα δεν θα συζητάγαμε για το συγκυριακό γεγονός». Όπου συγκυριακό γεγονός ο κ. Φεύγας εννοεί την ακραία πολιτική σύγκρουση για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Δεν παρέλειψε, πάντως, να αφήσει και μια αιχμή προς υπουργούς (όπως ο Νίκος Δένδιας) που διαφοροποιήθηκαν από την γραμμή, λέγοντας «είναι σεβαστές οι απόψεις των προσώπων αυτών, αλλά θα πρέπει να διαβάσουν και την ελληνική ιστορία».

Τα παιδιά των Τεμπών είναι κομμάτι της πατρίδας

Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε το γεγονός ότι αμέσως μετά την εμφάνιση του κ. Φεύγα, καλεσμένη στην ίδια εκπομπή ήταν η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία και πήρε σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του συνοιδοπόρου και συνεργάτη της.

«Τα παιδιά των Τεμπών είναι κομμάτι της πατρίδας μας μπορεί να μην έπεσαν για την πατρίδα, αλλά χάθηκαν και αυτά τα παιδιά μέσα σε ένα συνονθύλευμα προσωπικών λαθών, παραλείψεων, χρόνιων παρατυπιών της δημόσιας διοίκησης» είπε και συμπλήρωσε ότι τα ονόματα στο Σύνταγμα «ας μείνουν για όσο χρόνο χρειαστεί και απαιτηθεί».

Η κα Σδούκου, όμως, επιχείρησε και η ίδια να μαζέψει το θέμα υποστηρίζοντας «για ποιο λόγο συντηρούμε στην επικαιρότητα; Το μνημείο είναι μνημείο δεν βρίσκω τον λόγο να συνεχίζουμε να αντιπαρετιθέμεθα. Η υπόθεση των Τεμπών θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης».

Είναι τόπος θύμησης

Την καλύτερη απάντηση, πάντως, στον κ. Φεύγα και εν γένει την κυβέρνηση έδωσε η Χρύσα Χλωρού, αδελφή θύματος των Τεμπών.

«Το μνημείο που βρίσκεται εκεί για τα παιδιά δεν είναι τόπος τιμής μόνο, είναι και τόπος θύμησης. Τα ονόματα αυτά βρίσκονται εκεί για να θυμίζουν κάθε μέρα ότι τα παιδιά αυτά πέθαναν, σκοτώθηκαν από συμφέροντα και από έναν ανάλγητο μηχανισμό και θα πρέπει να βρουν τη δικαίωση.