«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» [βίντεο]

Απίστευτες δηλώσεις που ξεπερνούν τα όρια από στελέχη της ΝΔ, μπροστά στον πανικό τους για το λαϊκό κίνημα των Τεμπών.

Το Μαξίμου συνεχίζει να επιτίθεται στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, με χυδαίες δηλώσεις, μπροστά στον πανικό τους να κλείσουν το κίνημα αλληλεγγύης.

Για ακόμη μία φορά, με αφορμή το τραμπικό κρεσέντο του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, αποστασιοποιούνται από το λαϊκό αίσθημα, καταφεύγοντας σε δηλώσεις που ξεπερνούν τα όρια, με τελευταίο περιστατικό τα όσα είπε ο Βασίλης Φεύγας, Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ.

Μιλώντας στο Action24 ο Βασίλης Φεύγας το βράδυ της Πέμπτης, απαντώντας στο θέμα του μνημείου των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, προσπάθησε να δικαιολογήσει τη στάση της κυβέρνησης λέγοντας πως «δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε την αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, να υπάρχει σύγχυση».

«Έπεσαν γιατί η "πατρίδα" ευθύνεται για τον θάνατό τους» του επεσήμανε από την πλευρά του ο δημοσιογράφος Σεραφείμ Κοτρώτσος.

«Από τη δική σας αδράνεια, για την πατρίδα έπεσαν και αυτοί» σχολίασε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Από τη σύγκρουση και την καμένη τηλεδιοίκηση την οποία ποτέ δεν διορθώσατε» συμπλήρωσε.

Όταν μάλιστα ο δημοσιογράφος Σεραφείμ Κοτρώτσος του είπε πως αυτή είναι σκληρή τοποθέτηση, το επανέλαβε άλλες δύο φορές.

«Σκοτώθηκαν, κάηκαν, έχασαν τη ζωή τους στο άνθος της ηλικίας τους λόγω των ευθυνών του ελληνικού κράτους. Έπεσαν γιατί η "πατρίδα" ευθύνεται για τον θάνατό τους» του επεσήμανε ο Σεραφείμ Κοτρώτσος.

«Με την ίδια λογική, να πάει ο κάθε συγγενής που έχει χάσει λόγω παραλείψεων του κράτους σε τροχαία δυστύχημα… Όπως στο Μάτι. Συμφωνείτε να γραφτούν τα ονόματα των νεκρών στο Μάτι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη…» απάντησε ο Βασίλης Φεύγας με τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο να το χαρακτηρίζει χυδαίο σχόλιο.

«Υποτιμούν τα θύματα, προσβάλλουν τις οικογένειες»

Για έλλειψη ενσυναίσθησης και προσβολή των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών κατηγορεί τη ΝΔ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

«Η δήλωση του κ. Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειες τους. Η ασφάλεια των πολιτών που μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς είναι υποχρέωση της πατρίδας μας» σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είναι μια διαρκής υπόμνηση της ανεπάρκειας του κράτους να παρέχει ασφάλεια. Η ελάχιστη αντίληψη ευθύνης επιτάσσει στην Πολιτεία να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά κάτι τόσο παράλογο, εγκληματικό και άδικο» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.