Χυδαίοι και ανιστόρητοι συμψηφισμοί Μαρινάκη για τους ακροδεξιούς στην παρέλαση

Πέταξε το μπαλάκι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έσπευσε να μιλήσει για «κόκκινο» και «μαύρο» φασισμό • Η απάντηση από τον Νίκο Παπανδρέου

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η καταγγελία – αποκάλυψη του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, για τη συμμετοχή ακροδεξιών στην στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Οι οπαδοί του δικτάτορα Μεταξά με το όνομα «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία» δεν έκρυψαν άλλωστε την «υπερηφάνειά» τους για τη συμμετοχή τους υπό την κάλυψη της «Παμμακεδονικής Ενώσεως Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας».

Το θέμα, όπως αναμενόταν, έφτασε και στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δέχεται σειρά ερωτήσεων.

Ο Παύλος Μαρινάκης πέταξε εξ ολοκλήρου το μπαλάκι των ευθυνών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ήδη εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας ότι ακόμη ερευνά το περιστατικό.

Στη συνέχεια, όμως, προχώρησε σε ένα άνευ προηγουμένου κήρυγμα μίσους κατά της Αριστεράς, προχωρώντας σε χυδαίους συμψηφισμούς και μιλώντας για «κόκκινο» και «μαύρο» φασισμό.

Με πρόφαση τον… αγώνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ενάντια στον φασισμό ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να χαϊδέψει πλήρως το ακροδεξιό ακροατήριο, ενώ ήταν ξεκάθαρη η στόχευσή του προς τα κινήματα και τους φοιτητές.

Ενδεικτικά οι απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Είναι αρμοδιότητα της εκάστοτε Περιφέρειας, εν προκειμένω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ποιοι συμμετέχουν στις παρελάσεις και ποιοι όχι. Προφανώς, έχει διαβιβαστεί στην Περιφέρεια η καταγγελία του ευρωβουλευτή και θα απαντήσει σχετικώς η Περιφέρεια.



Είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και κάθε αντίστοιχη παρέλαση είναι αρμοδιότητα της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας. Είμαι Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και όχι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έτυχε να σπουδάσω κοντά στη Θεσσαλονίκη, στην Κομοτηνή και αγαπάω πολύ τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά δεν εκπροσωπώ την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι πριν απαντήσει αρμοδίως και πει αν ήταν στη λίστα, με ποια κριτήρια μπήκε στη λίστα, τι συνέβη ακριβώς. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ πριν από τους ανθρώπους που είναι αρμόδιοι. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να λειτουργήσουν κάποιοι με όρους social media ή «δευτερολέπτων», αλλά η διαδικασία ενημέρωσης πολιτικών συντακτών, άρα και των πολιτών, είναι σοβαρή διαδικασία και δεν είναι μια μάχη εντυπώσεων στα social media.



Εχουμε δώσει διαπιστευτήρια ως Κυβέρνηση και ως παράταξη, με βάση το τι έχουμε κάνει ενάντια στον φασισμό και στον «κόκκινο» και στον «μαύρο». Και μάλιστα, είμαστε η παράταξη, η Κυβέρνηση που βρήκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή -γιατί όταν μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις δεν έχει να κάνει με το αν είναι ακροαριστερές ή ακροδεξιές, οι εγκληματίες είναι εγκληματίες- συγκέντρωσε όλες τις δικογραφίες και τις πήγε στη Δικαιοσύνη, ψήφισε τροπολογίες για να μην μπορούν να συμμετέχουν εγκληματικές οργανώσεις σε δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτά δεν έγιναν από κάποια άλλη παράταξη, από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έγιναν. Και δυστυχώς οι φασίστες παραμένουν στους δρόμους -απλά η αντιμετώπιση είναι διαφορετική και από την Ελληνική Αστυνομία- και οι «κόκκινοι» και οι «μαύροι». Αυτό που έχει αλλάξει είναι η αντιμετώπιση από τις Αρχές, ο νόμος ο οποίος εφαρμόζεται και στα πανεπιστήμια και στους δρόμους. Γιατί άλλης «κλιμάκωσης»- φασίστας είναι και αυτός ο οποίος κλείνει ένα πανεπιστήμιο και δεν επιτρέπει σε έναν φοιτητή να τελειώσει τις σπουδές του. Απλά η διαφορά είναι ότι πλέον πετιέται εκτός με βάση τις επιχειρησιακές προβλέψεις της Αστυνομίας και όσα προβλέπει συνολικά ο νόμος. Φασίστες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, είτε με καδρόνια είτε με οτιδήποτε κρατάνε, οποιουδήποτε χρώματος. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η ανοχή, η οποία υπήρχε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αλλά εξετάσεις ως πολιτικός χώρος έχουμε δώσει. Άλλοι πρέπει να απολογηθούν κατά καιρούς για το γεγονός ότι βρέθηκαν στην ίδια σελίδα με ακραίους.



Είμαστε ουσιαστικά και πολιτικά απέναντι σε κάθε ακραία, σας το είπα και πριν, με τις πράξεις μας, όχι με λόγια μόνο. Είμαστε απέναντι στους ακραίους και των δύο άκρων. Στην πράξη το έχουμε δείξει αυτό, με τις πολιτικές μας. Άρα, παρέλκουν τα πολλά λόγια. Αλλά για το συγκεκριμένο περιστατικό, επειδή εγώ δεν έχω μάθει να βασίζομαι σε δημοσιεύματα ή καταγγελίες, περιμένω και την απάντηση, θα επιμένω να περιμένω την απάντηση.

Η άρνηση της κυβέρνησης προκαλεί ανησυχία

Στην ακραία ρητορική του κυβερνητικού εκπροσώπου απάντησε ήδη ο Νίκος Παπανδρέου εκφράζοντας την ανησυχία του για την άρνηση της κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση.

Παράλληλα επιπλήττει τον Παύλο Μαρινάκη κάνοντας λόγο για «κυνικά ανιστόρητους συμψηφισμούς» και τονίζει ότι στην παρέλαση ήταν «αυτήκοοι, αυτόπτες και μάρτυρες αυτών των γεγονότων» τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Άμυνας, σχολιάζοντας ότι με τη σιωπή τους νομιμοποιούν τα όσα συνέβησαν.

Η δήλωση

Ο θυμός των νέων είναι απολύτως δικαιολογημένος. Έχει να κάνει με την ανισότητα, την αδικία, τη διαφθορά και το αδιέξοδο που βιώνουν σε καθημερινή βάση. Τους οφείλουμε εξηγήσεις και λύσεις. Δεν είναι η λύση να τους αγνοούμε διότι τότε γίνονται βορά σε καιροσκοπικά φανατικά μορφώματα.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία βαυκαλίζεται και αυταπατάται. Δεν συνιστά ούτε εθνικοαπελευθερωτική ούτε πατριωτική οργάνωση. Η ιδεολογία τους είναι ακραιφνώς ναζιστική, όπως προδίδεται από τα φληναφήματα και τις πομφόλυγες τους.

Διαπρυσίως διακυρήττουν ότι είναι ευσεβείς Χριστιανοί. Όμως ο Ιησούς δίδαξε την αγάπη, ενώ οι ίδιοι εμφορούνται από οργή, βωμολοχούν ακατάσχετα και προάγουν τη διχόνοια και το μίσος. Η ΕΟΝ εκμεταλλεύεται το αγνό θρησκευτικό συναίσθημα νέων ανθρώπων για την εξυπηρέτηση πολιτικών μωροφιλοδοξιών της ηγετικής της ομάδας, όποιοι και να είναι, όπου και αν κρύβονται.

Στη καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε κυνικά σε ανιστόρητους πολιτικούς συμψηφισμούς και παρέπεμψε για εξηγήσεις στην Περιφέρεια, σαν να μην είναι πολιτικά ομόσταυλη της Κυβέρνησης.

Συμμερίζομαι τη δυσκολία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, λαμβανομένου υπόψη ότι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν παρόντες στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αυτήκοοι, αυτόπτες και μάρτυρες αυτών των γεγονότων, τα οποία με τη σιωπή τους νομιμοποιούν.

Η άρνηση της Κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση προκαλεί ανησυχία, διότι φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ "θολά νερά". Η εσωτερική πολιτική κρίση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, οι ανταγωνισμοί και οι προσωπικές πολιτικές έριδες βρίσκουν ως αλεξικέραυνο την ελληνική κοινωνία και τους 'Έλληνες πολίτες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Είναι με αίσθημα ευθύνης που τους καλώ να απέχουν δια των πράξεων και αλλά και των παραλείψεων τους από την νομιμοποίηση ακραίων ιδεολογιών και μορφωμάτων και να αναλογισθούν την δική τους ιστορική και πολιτική ευθύνη.