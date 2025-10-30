Τι απαντά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους ακροδεξιούς στην παρέλαση

Δηλώνει πως δεν έδωσε καμία άδεια και προαναγγέλλει δια παντός αποβολή του συλλόγου που «φιλοξένησε» τους οπαδούς του Μεταξά

Θέση για την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου πήρε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη συμμετοχή σε αυτή μελών της φασιστικής «Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Σε ανακοίνωση η περιφέρεια αναφέρει πως δεν έχει δώσει άδεια συμμετοχής σε ομάδα ή σύλλογο με αυτό το όνομα και επισημαίνει ότι σε... περίπτωση που επιβεβαιωθεί θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες κυρώσεις.

Το ερώτημα, βέβαια, που τίθεται είναι οι φωτογραφίες, οι ανακοινώσεις και τα βίντεο της ίδιας της ομάδας των οπαδών του δικτάτορα Μεταξά δεν αποτελούν επιβεβαίωση;

Το μπαλάκι στην περιφέρεια ούτως ή άλλως το πέταξε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σχολίασε πως η κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για τις παρελάσεις, προτού προχωρήσει σε ένα ανιστόρητο αντιαριστερό κήρυγμα εξισώνοντας τα «χρώματα» του φασισμού, όπως ο ίδιος και η κυβέρνησή του τα βλέπουν.

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι θα προχωρήσει σε δια παντός αποβολή του συλλόγου που «φιλοξένησε» τους ακροδεξιούς.

Αναλυτικά, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στη συμμετοχή ακραίων στοιχείων στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διευκρινίζει σε σχετική ανακοίνωση τα εξής:

Όπως αποτυπώνεται και στο επίσημο πρόγραμμα της παρέλασης Πολιτικών και Στρατιωτικών Τμημάτων, δεν δόθηκε καμία έγκριση και άδεια συμμετοχής στην παρέλαση σε ομάδα ή σύλλογο με τον τίτλο “Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία”.

Οποιαδήποτε άλλη παρουσία ή εμφάνιση ομάδας εκτός του επίσημου προγράμματος και χωρίς σχετική άδεια, δεν τελεί υπό την έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί πως σε σύλλογο που είχε έγκριση να συμμετάσχει στην παρέλαση παρεισέφρησαν στοιχεία των οποίων η δράση δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, ο σύλλογος αυτός θα αποβληθεί δια παντός από τις θεσμοθετημένες διοργανώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.