Τα βάζουν με τους «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς» και τους «γνωστούς-άγνωστους»

Ανακοινώσεις από Μάκη Βορίδη, Παύλο Μαρινάκη, Νίκο Δένδια για τη «βροχή» αυγών που δέχτηκε ο πρώην υπουργός, που κινούνται στη γνωστή συνταγή του Μαξίμου για την «ακροαριστερή βία».

Με αφορμή την επίθεση με αυγά και ύβρεις που δέχτηκε ο παραιτηθείς υπουργός καθώς δειπνούσε σε εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο ίδιος αλλά και κυβερνητικά στελέχη εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις.

→ Σε μια γνωστή για το Μαξίμου συνταγή, ο Μάκης Βορίδης επιτέθηκε στην αριστερά, έκανε λόγο για «χουλιγκάνους», ενώ -πιστός στην παλιά του πολιτική πορεία ως «παιδί» της ΕΠΕΝ- τόνισε πως «έχουμε δρόμο ακόμα να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

→ Σε αντίστοιχο κλίμα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έκανε παρέμβαση μέσω social media για το χθεσινό περιστατικό.

Ο Π. Μαρινάκης τόνισε πως «με κάθε ευκαιρία οι "γνωστοί-άγνωστοι" επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότεροι μορφή φασισμού».

«Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός» σχολίασε και πρόσθεσε πως «δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. pic.twitter.com/731HuuxEgu — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) October 26, 2025

→ Και ο Νίκος Δένδιας προχώρησε σε ανακοίνωση στα social media, εκφράζοντας την «αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη».

Ο υπουργός Άμυνας τονίζει ότι «τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας».

Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον @MakisVoridis, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 26, 2025

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δέχτηκε επίθεση με αυγά, αντικείμενα και ύβρεις κατά τη διάρκεια βραδινής του εξόδου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ενώ ο Μάκης Βορίδης και η παρέα του δειπνούσαν σε εστιατόριο στο Ηράκλειο, ομάδα δεκάδων ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, συγκεντρώθηκε έξω από το μαγαζί και άρχισε να εκσφενδονίζει αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια.

Παράλληλα, ακούστηκαν συνθήματα εναντίον του, ενώ πολλοί θαμώνες του μαγαζιού του φώναζαν πως «δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι».