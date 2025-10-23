Πηγές ΝΔ: «Σύμφωνα με την Τυχεροπούλου, μήτρα του προβλήματος ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ»

Μετά την εκστρατεία της ΝΔ την Πέμπτη στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, για καλλιέργεια αμφιβολιών κατά της κατάθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου ως αβάσιμης, με αποτέλεσμα να γεννώνται εύλογες υποψίες για προετοιμασία απόφασης - κουκουλώματος, αργότερα την ίδια μέρα πηγές της Πειραιώς προχώρησαν ακόμα πιο πολύ όσον αφορά την αποτίναξη ευθυνών από τα στελέχη της, κάνοντας την εξής αναφορά:
«Η Παρασκευή Τυχεροπούλου έκανε στην κατάθεσή της αποκάλυψη πως το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε διαστάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Η μάρτυρας κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι από το 2015 και μετά η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που επέτρεψε την ενεργοποίηση βοσκοτόπων χωρίς κατοχή ζωικού κεφαλαίου ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η κατανομή βοσκοτόπων δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά εφαρμόστηκε ήδη από το 2016, με αποφάσεις και υπογραφές των τότε υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή αποδεικνύουν ότι η ίδια ακριβώς μέθοδος —η διανομή βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές περιοχές— είχε εγκριθεί με την ένδειξη "συμφωνώ" από τον Ευάγγελο Αποστόλου το 2016 και επαναλήφθηκε το 2017 και το 2018, με την υπογραφή του Σταύρου Αραχωβίτη. Ας μη βιάζεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδυθεί τον κριτή. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για τις δικές του ευθύνες».
[Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ]
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας