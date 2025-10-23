Πηγές ΝΔ: «Σύμφωνα με την Τυχεροπούλου, μήτρα του προβλήματος ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ»

«Κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι από το 2015 και μετά η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που επέτρεψε την ενεργοποίηση βοσκοτόπων χωρίς κατοχή ζωικού κεφαλαίου ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το πρόβλημα»

Μετά την εκστρατεία της ΝΔ την Πέμπτη στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, για καλλιέργεια αμφιβολιών κατά της κατάθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου ως αβάσιμης, με αποτέλεσμα να γεννώνται εύλογες υποψίες για προετοιμασία απόφασης - κουκουλώματος, αργότερα την ίδια μέρα πηγές της Πειραιώς προχώρησαν ακόμα πιο πολύ όσον αφορά την αποτίναξη ευθυνών από τα στελέχη της, κάνοντας την εξής αναφορά:

«Η Παρασκευή Τυχεροπούλου έκανε στην κατάθεσή της αποκάλυψη πως το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε διαστάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Η μάρτυρας κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι από το 2015 και μετά η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που επέτρεψε την ενεργοποίηση βοσκοτόπων χωρίς κατοχή ζωικού κεφαλαίου ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η κατανομή βοσκοτόπων δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά εφαρμόστηκε ήδη από το 2016, με αποφάσεις και υπογραφές των τότε υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή αποδεικνύουν ότι η ίδια ακριβώς μέθοδος —η διανομή βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές περιοχές— είχε εγκριθεί με την ένδειξη "συμφωνώ" από τον Ευάγγελο Αποστόλου το 2016 και επαναλήφθηκε το 2017 και το 2018, με την υπογραφή του Σταύρου Αραχωβίτη. Ας μη βιάζεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδυθεί τον κριτή. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για τις δικές του ευθύνες».

