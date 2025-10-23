Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκστρατεία διάψευσης της Τυχεροπούλου από τη ΝΔ

Οικοδομείται μεθοδικά από την κυβέρνηση, αφήγημα καλλιέργειας αμφιβολιών κατά της κατάθεσης της ελέγκτριας ως αβάσιμης, για να προετοιμαστεί, απόφαση - κουκούλωμα: «Κατάθεση χωρίς στοιχεία, ονόματα και διευθύνσεις» • «Χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις» • «Χωρίς σαφείς εξηγήσεις» • «Προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε» • Η αντιπολίτευση παραμένει στο περιεχόμενο, απαιτεί απαντήσεις από την κυβέρνηση και «τη βγάζει στη σέντρα»

Πηγές της ΝΔ διέρρευσαν το απόγευμα της Πέμπτης την κριτική τους ενάντια στην ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία κατέθετε όλη την ημέρα στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Από την κυβέρνηση οικοδομείται μεθοδικά, αφήγημα καλλιέργειας αμφιβολιών κατά της κατάθεσής της ως αβάσιμης, με αποτέλεσμα να γεννώνται εύλογες υποψίες για προετοιμασία απόφασης - κουκουλώματος.

«Χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η κατάθεση της μάρτυρος Παρασκευής Τυχεροπούλου» ανέφεραν πηγές του κόμματος και υποστήριξαν: «Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάθεσή της προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε, καθώς κινήθηκε σε γραμμή προσωπικής δικαίωσης, χωρίς σαφείς εξηγήσεις για τις πράξεις της ως προϊσταμένης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Παράλληλα», συνεχίζουν οι πηγές της ΝΔ, «η κ. Τυχεροπούλου αρνήθηκε να δώσει ευθείες απαντήσεις για την υπόθεση της 78χρονης από την Κοζάνη, για την οποία ο εισαγγελέας ζητά επιστροφή κοντά στο 1.000.000 ευρώ. Αρχικά δήλωσε άγνοια και στη συνέχεια, μετά από ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, όταν παραδέχθηκε ότι πρόκειται για την ίδια υπόθεση, επέμεινε ότι "καλώς πλήρωσε"! Αίσθηση προκάλεσε, ότι προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη σε υπηρεσιακούς παράγοντες και να εμφανιστεί ως διωκόμενη, αποδίδοντας την κριτική που δέχεται σε «προσωπικές επιθέσεις». Ενδεικτική θεωρείται η αναφορά της ότι «το προχωρημένο της ηλικίας του κ. Σαλάτα ίσως συνέβαλε στο να παραπλανηθεί», φράση που δείχνει διάθεση προσωπικής απαξίωσης» σημειώνουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Την ίδια ώρα», προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ, «η μάρτυρας, η οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επέλεξε να αποδώσει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα όσα η Νέα Δημοκρατία έχει εδώ και χρόνια επισημάνει και η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να διορθώσει.

Μέσα από την εμπιστευτική έκθεση που κατέθεσε το 2020 αναγνώρισε ότι το ελάχιστο -πολλές φορές εικονικό ή και μηδενικό- κόστος ενοικίασης των βοσκοτόπων, σε συνδυασμό με τα 21,5 ευρώ ανά στρέμμα, που αποδίδονται μέσω της κατανομής εθνικού αποθέματος, λειτουργεί ως το βασικό κίνητρο για το «κυνήγι» των λεγόμενων δικαιωμάτων "joker".

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια, το φαινόμενο όπου πολλά δικαιώματα εθνικού αποθέματος συγκεντρώνονται σε "κλειστές ομάδες" αιτήσεων από συγκεκριμένες περιοχές ή ΚΥΔ, με εμπλοκή υπαλλήλων του Οργανισμού, τεχνικών συμβούλων και Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, αποτέλεσε μία από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή υπόθεση» υπογραμμίζουν οι πηγές της ΝΔ.

«Ουσιαστικά, η ίδια η κ. Τυχεροπούλου επιβεβαίωσε τις παθογένειες που διαχρονικά υπονόμευσαν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να εξαλείψει μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, διαφάνεια στις πληρωμές και αυστηρούς ελέγχους. Το σύστημα των εικονικών βοσκοτόπων, των ψευδών δηλώσεων και των κλειστών κυκλωμάτων στα ΚΥΔ είναι αυτά ακριβώς που αποδόμησαν τη σχέση εμπιστοσύνης του αγρότη με το κράτος. Αυτά είναι που διορθώνουμε σήμερα» καταλήγουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Οι αποκαλύψεις στην κατάθεση της ελέγκτριας

Για σύστημα απάτης εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φαίνεται και από τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή, μίλησε, κατά την μαραθώνια κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Τυχεροπούλου.

Απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων μελών της Επιτροπής, η κ. Τυχεροπούλου, ανέφερε ότι η ίδια σε εμπιστευτική έκθεση που παρέδωσε τον Δεκέμβριο το 2020, κατέγραφε τα προβλήματα του Οργανισμού «τον οποίο σκεπάζει φοβέρα», έκανε λόγο για απειλές κατά της ζωής, τόσο της ίδιας, όσο και συναδέλφων της, καθώς και για ειλικρινή προσπάθεια για κάθαρση, του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά. Σε ερώτηση αν είχε συνεργαστεί με τον Μάκη Βορίδη, απάντησε αρνητικά.

Ακόμα, τόνισε ότι έγινε «στόχος λάσπης που συνεχίζεται και τώρα» και υπογράμμισε ότι έχει «εδραιωμένη πεποίθηση της παραβίασης της προσωπικής της ντουλάπας για να φυτευτούν πράγματα, το περιεχόμενο της οποίας δεν αναγνωρίζει». Για τις πληρωμές δεσμευμένων ΑΦΜ, αρνήθηκε ότι ίδια έδωσε εντολή και παρέπεμψε για εξηγήσεις στην Σταυρούλα Κουρμέντζα, διευθύντρια των τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού.

«Θεωρείτε ότι ενημερωνόταν η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όλο αυτό το διάστημα για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Συνεργαστήκατε με τους αρμόδιους υπουργούς; Λύσατε θέματα αυτού του εφιαλτικού περιβάλλοντος που περιγράφονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία;», ρωτήθηκε από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. «Ο κ. Γεωργαντάς τα ήξερε σίγουρα. Είχε διαβάσει τις εκθέσεις μου, ήταν ένας από τους λόγους που επιθυμούσε την κάθαρση στον Οργανισμό και για αυτό θεωρώ ότι η προσπάθεια του ήταν ειλικρινής. Η εντολή για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δόθηκε το 2021 από τον κ. Γεωργαντά, ενώ μετά την αποχώρησή του ξεκίνησαν οι πληρωμές, που θεωρώ ότι ήταν λάθος», απάντησε χαρακτηριστικά η κ. Τυχεροπούλου και προσέθεσε: «Και ο κ. Αυγενάκης που τον διαδέχθηκε τα ήξερε. Μια φορά τον συνάντησα, όταν ανέλαβε καθήκοντα μαζί με την διοίκηση και ήμουν κι εγώ και στη συνάντηση αυτή, μου είπε δεν με ξέρει και ούτε θέλει να με μάθει. Δεν πειράζει, ο άνθρωπος μόλις είχε αναλάβει και προσπαθούσε να δει τι θα κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έκτοτε δεν τον ξαναείδα. Φανταστείτε όταν άλλαξαν τις διευθύνσεις τον Δεκέμβριο του 2023 ήρθε στον Οργανισμό, ο τότε γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος για να επικυρώσει την αλλαγή. Εκεί, όταν πήρα το λόγο, του είπα ότι δεν δόθηκε χρόνος στον Οργανισμό να ολοκληρώσει το έργο το οποίο του είχε ανατεθεί, να ανεβάσει τα συστήματα του στον gov. που η ίδια η κυβέρνηση της ΝΔ είχε θέσει ως στρατηγικό στόχο, και εκεί η αντίδραση του κ. Στρατάκου ήταν έντονη. Είπε η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της ΝΔ. Με την ανάληψη του κ. Αυγενάκη πύκνωσαν οι επισκέψεις του κ. Ξυλούρη και εμφανιζόταν ως σημαντικός παράγοντας μετά τις διώξεις μου, όπως μου είπε κάποιος».

Αναφερόμενη στον νυν υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, η κ. Τυχεροπούλου, είπε ότι είχε μία συνάντηση μαζί του και μίλησαν. «Μετά την καθαίρεση μου στις 14 Οκτωβρίου 2023, και πριν τα περιστατικά με την «ντουλάπα», ζήτησε να με δει και συναντήθηκα μαζί του. Μου επιβεβαίωσε ότι είχε παραλάβει την απόσπαση μου για την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Το αίτημα της απόσπασης μου είχε ήδη την υπογραφή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Με ρώτησε γιατί δεν φεύγετε στο εξωτερικό, εγώ του είπα είχα κάποια στιγμή κάποιες προτάσεις από την επιτροπή και το σκεφτόμουν και μου είπε γιατί δεν φεύγετε; Του λέω γιατί αγαπάω την πατρίδα μου. Φεύγοντας λέω, σας παρακαλώ μόνο, αν είναι δυνατόν πείτε να κατέβει αυτή η απόφαση από την Διαύγεια, και μου απαντά: Μα αν υπογράψω την απόσπαση σας είναι σαν να δικαιώνεστε. Την απόσπαση μου ο κ. Τσιάρας την κράτησε στο συρτάρι του μέχρι που έκανε τα έγγραφα ο κ. Σαλάτας και αναγκάστηκε να την αποσύρει η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είχα την βεβαίωση του κ. Τσιάρα για την απόσπαση μου άσχετα μετά αν άλλαξε γνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Σε άλλη ερώτηση, αν είχε ενημερώσει τον κ. Βορίδη και αν γνώριζε την κατάσταση, η κ. Τυχεροπούλου απάντησε αρνητικά δηλώνοντας ότι δεν το ξέρει αυτό, η ίδια δεν είχε συνεργασία, ούτε είχε ποτέ συναντηθεί μαζί του. Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη αν τόσα χρόνια που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε είδηση τι συμβαίνει και αν ενημέρωσε και ποιους, η κ. Τυχεροπούλου απάντησε καταφατικά. «Είχα δώσει κλειστό φάκελο με την έκθεση μου. Ακούστηκαν απειλές για τη ζωή μου, απειλήθηκε η ζωή συναδέλφου μου…Η απάντηση μου είναι ότι τον Οργανισμό σκεπάζει ο φόβος. Δεν είναι εύκολο. Θέλει κότσια πέντε άνθρωποι μόνοι τους να με στηρίζουν, όπως είναι η κατάσταση. Το σύστημα απάτης φαίνεται από τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή. Ενημερώθηκε το κύκλωμα απάτης απείλησαν τον συνάδελφο», είπε.

Στην επισήμανση του κ. Λαζαρίδη, ότι «μιλάει για κύκλωμα απάτης χωρίς καμία απόδειξη για το ποιοι απειλούσαν υπαλλήλους, ζητώντας παράλληλα να κατατεθούν τα συγκεκριμένα ονόματα με διευθύνσεις η κ. Τυχεροπούλου απάντησε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προκύπτει με σαφήνεια από αυτά που λέω ότι υπάρχει κύκλωμα. «Όταν διαβάσετε την πρώτη μου εμπιστευτική έκθεση του 2020 θα διαπιστώσετε πιο είναι αυτό το κύκλωμα. Διαβάστε την προσεκτικά. Και ο κ. Βάρρας όταν την πρωτοπήρε δεν το αντιλήφθηκε. Γι αυτό που έχω υποστεί εγώ μπορώ να σας πω. Σε μένα ο φόβος διαχεόταν από τον ίδιο τον κ. Μπαμπασίδη και τον κ. Ξυλούρη. Γιατί έφτασε στο σημείο ο κ. Ξυλούρης να βρει το σταθερό μου τηλέφωνο στο σπίτι και με ζήτησε, μίλησε με τα παιδιά μου. Δεν είναι μόνο όμως αυτό. Υπήρξε άσχημη συμπεριφορά από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Ήμουν το μαύρο πρόβατο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι λένε η τρελή, η εμμονική, δεν με συμπαθούν. Οι συνάδελφοι που με στήριξαν βίωσαν τον φόβο. Ήμουν ο στόχος λάσπης που συνεχίζεται και τώρα».

Η κ. Τυχεροπούλου διέψευσε ότι έδωσε η ίδια εντολή για την πληρωμή των επίμαχων δεσμευμένων ΑΦΜ, ανάμεσα τους και του κ. Ξυλούρη, παραπέμποντας στην διευθύντρια Κουρμέντζα. «Από τα τέσσερα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη τα τρία δεν ήταν στα δεσμευμένα στο ενημερωτικό που είχα στα χέρια μου. Το ένα όμως περιέχεται στο αρχείο δεσμεύσεων για αχρεώστητα. Λέω, λοιπόν, τον Νομέβριο του 2023 ότι αυτό το ΑΦΜ δεν μπορεί να πληρωθεί, ούτε την αγροτική ανάπτυξη, ούτε τίποτα άλλο. Σε αυτό το έγγραφο, που είναι η βεβαίωση της εφορίας που βγήκε κάποια στιγμή τον Μάϊο του 2024, βλέπω ότι ο Βασίλειος Ξυλούρης έχει πληρωθεί συνδεδεμένη ενίσχυση. Εγώ έστελνα τις δεσμεύσεις στο λογιστήριο. Τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ήταν μια πληρωμή που την κάναμε εμείς στον Οργανισμό χωρίς τεχνικό σύμβουλο. Στις 11 Απριλίου 2023, έχω στείλει μέιλ στον υπεύθυνο λογιστηρίου με τις δεσμεύσεις για τα κτηνοτροφικά και μέσα σε αυτές είναι το ΑΦΜ του Βασίλειου Ξυλούρη. Τώρα, πως από τις δεσμεύσεις βρέθηκε να πληρώνεται, πρέπει να το εξηγήσει η κ. Κουρμέντζα. Δεν γνωρίζω από ποιού ενέργεια πληρώθηκε, αυτός που παραλάμβανε πάντως τις δεσμεύσεις είναι ο κ. Τασούλης. Σε έναν διάλογο που είδα δημοσιευμένο λέει η κ. Κουρμέτσα στον κ. Μπαμπασίδη ότι «κάναμε τα ρουσφέτια κρυφά έτσι, λίγο γιουβέτσι». Αν αυτό δεν αποδειχθεί πως πληρώθηκε, ενώ ήταν στις δεσμεύσεις, τότε η Επιτροπή σας έχει την πρώτη επιβεβαίωση διαλόγου της δικογραφίας με οικονομικό αντικείμενο», ανέφερε.

Τέλος, για την επίμαχη «ντουλάπα» η κ. Τυχεροπούλου ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πως μπήκανε έγγραφα, σημειώνοντας ότι «σε διάλογο που έγινε, περιέγραφαν την διαδικασία για να το ανοίξουν κρυφά». «Έχω εδραιωμένη την πεποίθηση της παραβίασης του, έχουν φυτευτεί πράγματα, που περιέρχονται σε σύνολο εγγράφων που δεν υπήρχαν από εμένα, δεν αναγνωρίζω το περιεχόμενο έτσι όπως περιγράφεται στον φάκελο από τον δικαστικό επιμελητή», επεσήμανε η κ. Τυχεροπούλου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά τις αποκαλύψεις Τυχεροπούλου ακολούθησε ομοβροντία αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Αποκάλυψε διαφθορά και εκφοβισμό

«Η σημερινή κατάθεση της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποτελεί μια κρίσιμη μαρτυρία για τη διαφθορά που επικρατούσε στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το κλίμα εκφοβισμού που ήταν κυρίαρχο» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν: «Η κ. Τυχεροπούλου περιέγραψε με λεπτομέρειες την ύπαρξη μιας “κλειστής ομάδας πίεσης” που ασκούσε εκφοβισμό και ψυχολογική βία σε εργαζόμενους που αντιδρούσαν σε αδιαφανείς πρακτικές. Μίλησε συγκεκριμένα για απειλές κατά της ζωής του που δέχθηκε ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη Γ. Καλλιούρης, ο οποίος πρώτος εντόπισε τις παρατυπίες και τις ανακρίβειες στους ελέγχους, καθώς ακόμα και με συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς διαδοχικές διοικήσεις του Οργανισμού προσπαθούσαν να την εμποδίσουν να κάνει τη δουλειά της. Ανέφερε ονομαστικά τον περιβόητο “Φραπέ” Γ. Ξυλούρη, ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στο καθεστώς εκφοβισμού, τονίζοντας ότι είχε φτάσει σε σημείο να καλέσει στο τηλέφωνο του σπιτιού της και να μιλήσει με τα παιδιά της».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «η κ. Τυχεροπούλου παρουσίασε στην Επιτροπή αναλυτικά παραδείγματα από ελέγχους όπου παραγωγοί από την Κρήτη δήλωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά της χώρας χωρίς να έχουν τίτλους κτήσης». Όπως αναφέρουν: «Η μάρτυρας περιέγραψε ένα πανίσχυρο σύστημα συγκροτημένο γύρω από πρόσωπα των προηγούμενων διοικήσεων, του κ. Μελά, του κ. Παπά (σημερινού βουλευτή της ΝΔ), του κ. Μπαμπασίδη και του κ. Σαλάτα, που εμπόδιζαν κάθε προσπάθεια ελέγχου, αλλοίωναν αποτελέσματα, παρενέβαιναν στις διαδικασίες πληρωμών και εκδικούνταν όσους υπαλλήλους προσπαθούσαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους με συνεχείς μετακινήσεις. Η κ. Τυχεροπούλου ανέφερε συγκριμένα ότι η διοίκηση Παπά, της ζήτησε να παραδώσει όλους τους φακέλους με τους ελέγχους που είχε κάνει και αναδείκνυαν παρατυπίες και ανακρίβειες στις δηλώσεις. Οι φάκελοι της ζητήθηκαν αμέσως μόλις ανέλαβε ο νέος πρόεδρος. Μάλιστα όλα όσα είχε ελέγξει, δόθηκαν για επανέλεγχο και πολλοί από τους ελέγχους άλλαξαν ριζικά περιεχόμενο.

Η κ. Τυχεροπούλου κατονόμασε την κ. Ρέππα ότι ήταν εκείνη που άλλαζε τα πορίσματα των ελέγχων και έδινε υποθέσεις για επανεξέταση με σκοπό τη μεταβολή των αποτελεσμάτων ενώ ανέφερε ότι ο προϊστάμενος του λογιστηρίου, κ. Τασούλης ζήτησε τη μετάθεσή της σε άλλο τμήμα στο οποίο δεν θα είχε καμία πρόσβαση στους ελέγχους. Ακόμη, προχώρησε σε μια σοβαρή αποκάλυψη που αφορά την περίοδο της διοίκησης Μπαμπασίδη: κατά τη διάρκεια της διοίκησης Μπαμπασίδη υπήρξαν έντονες πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ που αφορούσαν τον κτηνοτρόφο Ξυλούρη. Η κ. Τυχεροπούλου περιέγραψε ακόμη απειλές, παρακολουθήσεις και προσπάθειες εξόντωσής της από την διοίκηση Μπαμπασίδη, ενώ έκανε λόγο για απροκάλυπτη εχθρική στάση της διοίκησης όταν επιχείρησε να καταθέσει στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο κ. Μπαμπασίδης σύμφωνα με όσα κατάθεσε η κ. Τυχεροπούλου, έδειχνε ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για τον ορισμό της ως συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν δίστασε, μάλιστα, να ανοίξει το ερμάριο της με την παρουσία δικαστικού επιμελητή, ο οποίος όμως όπως έγραψε στην έκθεσή του, το βρήκε ήδη ανοιχτό, δηλαδή παραβιασμένο. Με βάση, μάλιστα όσα βρέθηκαν εκεί της ασκήθηκαν πειθαρχικές διώξεις».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν επίσης: «Σχετικά με τα 4 ΑΦΜ που προσκόμισε η κ. Κουρμέτζα και ισχυρίστηκε ότι παρατύπως πληρώθηκαν από Τυχεροπούλου-Θεοδωρόπουλο και Σημανδράκο, τα 3 από τα 4 δεν περιλαμβάνονταν στα δεσμευμένα, όπως κατέθεσε η κ. Τυχεροπούλου, ενώ το 4ο ΑΦΜ ήταν του Βασίλειου Ξυλούρη, του γιου του Φραπέ, για το οποίο η ίδια είχε ενημερώσει με σημείωμα τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ότι είναι στα δεσμευμένα προκειμένου να μην πληρωθεί και παρόλα αυτά πληρώθηκε». «Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά της στο λάθος τής πληρωμής των 52 εκατομμυρίων ευρώ, λάθος που, όπως υπογράμμισε, θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί από το λογιστήριο και τον προϊστάμενό του κ. Τασούλη, ο οποίος, ωστόσο, ουδέποτε ελέγχθηκε, σε αντίθεση με την ίδια, που αντιμετώπισε πειθαρχικές διώξεις εξαιτίας αυτής της πληρωμής. Μάλιστα, η διοίκηση έσπευσε να αποδώσει την ευθύνη στον Οργανισμό καλύπτοντας τον τεχνικό σύμβουλο που έκανε το σφάλμα.

Η κ. Τυχεροπούλου έκανε λόγο για αντίδραση εντός και εκτός του Οργανισμού στην προσπάθεια μετάβασης των πληρωμών μέσω gov.gr, ενώ στάθηκε και στην υπόθεση των δεσμευμένων ΑΦΜ του 2021 που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, παραβιάστηκαν με πληρωμές σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και του Βασίλη Ξυλούρη, χωρίς να δοθούν ποτέ επαρκείς εξηγήσεις» λένε οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνουν: «Στο τέλος της κατάθεσής της επισήμανε ότι το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας ήταν σε γνώση του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δε πρώην υπουργοί Λ. Αυγενάκης και Γ. Γεωργαντάς γνώριζαν το τι συμβαίνει στον Οργανισμό αλλά μόνο ο δεύτερος έδειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον για την εξυγίανση του. Η κ. Τυχεροπούλου αποκάλυψε ότι αφότου ανέλαβε ο κ. Αυγενάκης, ο κ. Ξυλούρης άρχισε να έρχεται ολοένα και πιο συχνά στον ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνοντας ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εντός του οργανισμού. Η μάρτυρας αποκάλυψε τέλος ότι ο υπουργός Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία, ενώ την παρότρυνε να “φύγει στο εξωτερικό”, στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα για τις πραγματικές πολιτικές προθέσεις κάλυψης ή αποσιώπησης των γεγονότων».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Οι κυβερνήσεις ΝΔ παρείχαν εργαλεία στο εγκληματικό κύκλωμα

«Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος αγωνιά για το μέλλον του, αποκαλύπτεται καθημερινά, σε απευθείας μετάδοση, το “πανίσχυρο σύστημα” και το κλίμα τρόμου που αυτό έχει επιβάλει εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνεχίζουν: «Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην προϊστάμενης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, επί υπουργίας Γεωργαντά διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο (μέσω Υπουργικής Απόφασης) ώστε όσοι είχαν δηλώσει βοσκοτόπια με πλαστά δικαιολογητικά να “ξεπλυθούν” δηλώνοντας απλά 100 ζώα και μόλις 2.000 ευρώ τζίρο! Αυτή ήταν μόνο ένα από τα “εργαλεία” που οι κυβερνήσεις της ΝΔ, στρεβλώνοντας διαρκώς την Τεχνική Λύση, παρείχαν στο εγκληματικό “κύκλωμα” που λυμαίνεται αδιάλειπτα, από το 2019 μέχρι και σήμερα, τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την κ. Τυχεροπούλου, το “κύκλωμα” είχε άμεση ενημέρωση από τις “γαλάζιες” διοικήσεις για τα όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό. “Απειλήθηκε η ζωή του υπαλλήλου, κ. Καλλιούρη, ο οποίος έκανε την καταγγελία για την Κρήτη; Τον οργανισμό τον σκεπάζει ο φόβος. […] Ο κ. Καλλιούρης έκανε την καταγγελία στη διοίκηση και ενημερώθηκε το κύκλωμα αμέσως”».

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «η κ. Τυχεροπούλου υποστήριξε αυτό που ξέρει πλέον όλη η Ελλάδα: οι πρώην υπουργοί της ΝΔ γνώριζαν ακριβώς την κατάσταση. Όπως σημείωσε η ίδια: “[…] και ο Αυγενάκης τα ήξερε. Μια φορά τον είχα δει όταν ανέλαβε. Και μου είπε πως ούτε με ξέρει κι ούτε θέλει να με μάθει. Ο Τσιάρας μου είχε πει: ‘Εάν υπογράψω την απόσπασή σας, είναι σαν να δικαιώνεστε’. Τον κ. Βορίδη δεν τον είχα ενημερώσει, δεν είχαμε συνεργαστεί”. Η μάρτυρας αποκάλυψε επίσης ότι ο κ. Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία, ενώ την παρότρυνε να… “φύγει στο εξωτερικό” Πρακτικές, δηλαδή, που παραπέμπουν σε εγκληματικές οργανώσεις. Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της, ανέφερε ότι “οι επισκέψεις του Ξυλούρη πύκνωσαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Αυγενάκη”. Τότε που έγινε ξεκάθαρο “πόσο σημαντικός παράγοντας είναι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ”, ο Ξυλούρης, δηλαδή ο γνωστός με το ψευδώνυμο “Φραπές”, μεγαλοστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, κομματάρχης του Λευτέρη Αυγενάκη, στην κατοχή του οποίου η Αρχή για το μαύρο χρήμα εντόπισε αναιτιολόγητα 2,5 εκατ. ευρώ και μία Jaguar, καθώς και επτά ακόμη ΙΧ».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν ότι, «μέχρι στιγμής, ο “Φραπές”, όπως και ο “Χασάπης”, αλλά και η “κ. με τη Ferrari”, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή, με αποκλειστική ευθύνη τής κυβερνητικής πλειοψηφίας. “Είχε φτάσει στο σημείο ο Ξυλούρης να βρει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου. Μίλησε με τα παιδιά μου”, η σοκαριστική καταγγελία της κ. Τυχεροπούλου, ενδεικτική του κλίματος τρόμου που έχει επικρατήσει επί κυβερνήσεων της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατά τις ίδιες πηγές «η Παρασκευή Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι τον Ιούνιο του ’23 δέχθηκε “αφόρητη πίεση” για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. “Τότε ήταν που ο Ξυλούρης άρχισε να επισκέπτεται τον Οργανισμό”, όπως είπε και έκανε λόγο για αφόρητη πίεση εκ μέρους του Κυριάκου Μπαμπασίδη, ώστε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη, παρόλο που δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο 100% «”γαλάζιος” Κυριάκος Μπαμπασίδης, θυμίζουμε, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ το 1999, υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στο Νομό Ροδόπης το 2007, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ (2001-2004 και 2007-2010), συντονιστής του Τομέα Στρατηγικής του Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ (2010-2012) και τον Ιανουάριο του 2024, με απόφαση Αυγενάκη, ορίστηκε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, η κ. Τυχεροπούλου δεν απάντησε τι απέγινε το ενημερωτικό έγγραφο που είχε η ίδια στείλει στη διοίκηση του οργανισμού, σύμφωνα με το οποίο η Αικατερίνη Ξυλούρη δήλωνε δύο ελαιώνες στη Χίο, σε σημείο που δεν υπήρχαν ελιές και ο Βασίλειος Ξυλούρης δύο κτήματα στην Πάρο 211 στρεμμάτων, σε περιοχή δασικής έκτασης! Από την κατάθεσή της, αναδεικνύεται ότι το “κύκλωμα” έχει εγκέφαλο και αυτός δεν είναι άλλος από την πολιτική ηγεσία, σε όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Αριστερά: Απειλές και διώξεις της από τους εκλεκτούς Βορίδη, Αυγενάκη και «Φραπέ»

«Η κ. Τυχεροπούλου περιέγραψε τις καφκικού τύπου διώξεις -ποινικές και διοικητικές-, αλλά και μαφιόζικου τύπου απειλές που υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται από τις διοικήσεις των εκλεκτών των κ.κ. Βορίδη, Αυγενάκη και "Φραπέ" στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, σημείωσε με νόημα πως "άλλαξαν τις διοικήσεις Βάρρα και Σημανδράκου γιατί προσπάθησαν να περιορίσουν το μέγεθος της απάτης"».

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και σημειώνει ότι σε ερώτηση του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, (η κ. Τυχεροπούλου) «τόνισε ότι άλλαζαν οι εγκύκλιοι και έτσι πληρώνονταν οι επιτήδειοι, συμπληρώνοντας πως αν έμενε η "εγκύκλιος Βάρρα" δεν θα συνέβαινε αυτό, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών τον Θεοφάνη Παπά -εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας- και τον Δημήτρη Μελά, ενώ σε άλλη απάντηση αμφισβήτησε την ειλικρίνεια των καταθέσεων των κ.κ. Μπαμπασίδη και Σαλάτα. "Με την αλλαγή υπουργού", μετά τον κ. Γεωργαντά, "ξαφνικά αρχίζει η πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ", παρατήρησε σε άλλο σημείο η κ. Τυχεροπούλου -φωτογραφίζοντας τον κ. Αυγενάκη-, η οποία σε ερώτηση του κ. Ζεϊμπέκ, αν επιχειρείται συγκάλυψη, απάντησε καταφατικά».