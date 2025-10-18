Ο Μαρινάκης προετοιμάζει «αστυνομική επέμβαση» στον Άγνωστο Στρατιώτη

Πολωτικός και διχαστικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Mega, σχολιάζοντας την αυταρχική απόφαση της κυβέρνησης να «αστυνομεύσει» την πλατεία έξω από τη Βουλή, λίγες ημέρες μετά τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και τον νικηφόρο χαρακτήρα της κινητοποίησής του.

«Η τροπολογία αυτή δεν είναι εκδικητική, δεν είναι διχαστική και θεωρώ, ότι θα έπρεπε να μην είναι και απαραίτητη. Δηλαδή θα έπρεπε, αυτό που λέμε ένας άγραφος νόμος να προστατεύει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», σχολίασε εισαγωγικά ο Π. Μαρινάκης.

«Η προστασία του μνημείου αυτού, δηλαδή η επιβολή της τάξης θα είναι από την ελληνική αστυνομία. Όχι από τον στρατό. Δεν θα κατέβει ο στρατός στο Σύνταγμα και η ανάδειξη, η συντήρηση του μνημείου θα είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτά θα εκτεθούν όλα αναλυτικά από την τροπολογία», υπογράμμισε προσπαθώντας να διορθώσει τις επικοινωνιακές γκάφες της κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα.

«Θεωρώ ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ως χώρα, ως πολίτες, ως κράτος, χωρίς να χωριζόμαστε, ότι υπάρχουν και κάποια σημεία που πρέπει να είναι υπεράνω οποιασδήποτε άλλης ενέργειας. Δηλαδή για ποιο λόγο να τσακωνόμαστε, ενώ μπορεί να πάει κάποιος δέκα μέτρα πιο πέρα, δέκα μέτρα απέναντι, λίγο πιο πίσω;» σχολίασε προκλητικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν θα επιτρέπεται τίποτα»

«Μόλις ψηφιστεί αυτή η τροπολογία για τα τετραγωνικά μέτρα που θα ορίζει η τροπολογία, τα οποία θα προκύπτουν από όλα όσα ισχύουν για το συγκεκριμένο μνημείο, στο συγκεκριμένο σημείο που θα ρυθμίζεται από την τροπολογία δεν θα επιτρέπεται τίποτα ούτε διαμαρτυρία, ούτε γκράφιτι, ούτε πανό, ούτε διαδήλωση», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης προμηνύοντας «αστυνομική επέμβαση» ενάντια στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί για τους 57 νεκρούς του εγκλήματος των Τεμπών.

«Η ρύθμιση θα αφορά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τον όλον τον χώρο μπροστά από το μνημείο εκτός από το πεζοδρόμιο. Μετά τις σκοπιές, όλος ο χώρος μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη εκτός από το πεζοδρόμιο», σημείωσε.

«Δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε ακραίες κινήσεις σύλληψης ούτε είναι εγκληματίας ένας πατέρας που παλεύει για το δίκιο των παιδιών του. Πρέπει το κράτος όταν ψηφίζει νόμους να τους εφαρμόζει. Οφείλει, λοιπόν, η ελληνική αστυνομία τους νόμους να τους εφαρμόζει. Δεν απαγορεύει κανένας σε κανέναν λίγα μέτρα πιο πέρα να γράψει αν θέλει κάτι για το παιδί του, να σηκώσει ένα πανό διαμαρτυρίας, να κάνει μια διαμαρτυρία Στον ιερό χώρο, είμαι σαφής, στον ιερό χώρο προστασίας της μνήμης του έθνους μας, τιμής των ηρώων δεν θα επιτρέπεται τίποτα». συμπλήρωσε.

