Η επιχείρηση αποστείρωσης, οι λαγοί και η (ν)τροπολογία

Αγνωστος Στρατιώτης: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται στη Βουλή η τροπολογία για την απαγόρευση συναθροίσεων στο μνημείο, σε ακόμη μία επίδειξη αυταρχισμού και ικανοποίησης του ακροδεξιού ακροατηρίου ● Σοβαρές ενστάσεις συνταγματολόγων, αρνητική η κοινή γνώμη ● Στη γραμμή της Ν.Δ. και η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου

Εντός της επόμενης εβδομάδας, με προφανές ορόσημο την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, αναμένεται στη Βουλή η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην οποία, σύμφωνα με διαρροές, θα προβλέπονται ποινές φυλάκισης δύο ετών για φθορές και βανδαλισμούς στο μνημείο, αλλά και για τη διοργάνωση διαδηλώσεων! Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, μένει να δούμε ποια περιοχή θα προσδιοριστεί ως χώρος ιστορικού μνημείου ή de facto απαγορευμένη ζώνη για κάθε εκδήλωση διαμαρτυρίας, σε μια πρωτοφανή επίδειξη κυβερνητικού αυταρχισμού.

Για το ακριβές περιεχόμενο της τροπολογίας αναμένεται η συμβολή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αφού έτσι κι αλλιώς το έργο της φύλαξης θα αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ. και σε καμία περίπτωση κάποιο στρατιωτικό σώμα. Πάντως, σύμφωνα με μετρήσεις, η κοινή γνώμη είναι αρνητική για τους νέους περιορισμούς, ενώ συνταγματολόγοι εκφράζουν στην «Εφ.Συν.» σοβαρές ενστάσεις.

Παράλογο

Είναι αδύνατο να απαγορευτεί η συνάθροιση ατόμων σε ανοιχτό δημόσιο χώρο, εξηγούν στην «Εφ.Συν.» δύο διαφορετικοί συνταγματολόγοι με τους οποίους συνομιλήσαμε. Ξεκαθαρίζουν πως ο χώρος που είναι μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ανοιχτός και δημόσιος, επομένως είναι αντισυνταγματική η οποιαδήποτε τροπολογία που θα θελήσει να απαγορεύσει τις συναθροίσεις και τις διαδηλώσεις. «Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρξουν πολύ σοβαρές αντιδράσεις», συμφωνούν. Η εξαγγελλόμενη απαγόρευση θυμίζει, όπως λένε, τις παράλογες απαγορεύσεις συναθροίσεων τον καιρό της πανδημίας, όταν δεν άφηναν 9 βουλευτές να βαδίσουν προς το Πολυτεχνείο!

Υπενθυμίζουν πως ακόμα και σήμερα οι συναθροίσεις, αν δεν είναι γνωστό πως θα γίνει κάποια διαδήλωση, δεν μπορούν να απαγορευτούν ούτε από την αστυνομία για υποτιθέμενους λόγους δημόσιας τάξης ή για σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Το επίδικο, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι το ποια είναι τα όρια του μνημείου. «Δεν είμαι βέβαιος αν τελικά θέλουν να κάνουν κάποια ουσιαστική αλλαγή, γιατί όλη αυτή η κουβέντα μοιάζει περισσότερο σαν να προσπαθεί η κυβέρνηση να ικανοποιήσει το ακροδεξιό και υπερπατριωτικό της ακροατήριο», σχολιάζει στην «Εφ.Συν.» ένας εκ των συνομιλητών μας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις πάνω σε πεζοδρόμια, όπως έγινε χθες κατά τη διάρκεια της φοιτητικής πορείας.

Φόβος αντιδράσεων

Μιλώντας χθες στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας δεν θα επιτρέπεται από κανέναν η αλλοίωση του συγκεκριμένου ιερού μνημείου. «Δεν θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό», είπε μεταξύ άλλων. Οσον αφορά τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών που έχουν γραφτεί στο σημείο, παρέπεμψε για το σβήσιμό τους στον… πανδαμάτορα χρόνο και όχι σε κάποια πρωτοβουλία της κυβέρνησης, παραδεχόμενος τον φόβο νέων αντιδράσεων.

Πάντως, σε χθεσινή δημοσκόπηση της MRB για το Open, η λεγόμενη κοινή γνώμη δεν δείχνει να συμβαδίζει με τα ακροδεξιά αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Το 59% απαντά θετικά στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης εκδηλώσεων διαμαρτυρίας στο σημείο, έναντι του 32,9% που απαντά αρνητικά. Οσον αφορά την ανάθεση της προστασίας του μνημείου στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, μόλις το 31,8% την αντιμετωπίζει θετικά, με το 56,6% να την αξιολογεί αρνητικά.

Προκλητική

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκει «πρόθυμους» βουλευτές ακόμα και στις γραμμές της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης. Ενα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Νάντια Γιαννακοπούλου του ΠΑΣΟΚ, που μιλώντας σε εκπομπή του Open την Τετάρτη συμφώνησε απόλυτα με την τοποθέτηση της υφυπουργού Μετανάστευσης, Σέβης Βολουδάκη.

Οπως χαρακτηριστικά είπε η κ. Γιαννακοπούλου: «Δεν μασάω τα λόγια μου. Συμφωνώ με την κυρία Βολουδάκη. Πρέπει να υπάρχει, και ήδη έχει κάνει ο Δήμος Αθηναίων, ένα μνημείο ξεχωριστό για τα θύματα αυτής της τραγωδίας. (…) Δεν μπορώ να καταλάβω τι τιμή περιποιούμε με το να πατάμε (σ.σ.: με τα παπούτσια μας) ονόματα χαραγμένα στο κενοτάφιο των ανθρώπων που έχουν πεθάνει για την πατρίδα. Σήμερα έχουμε αυτά τα ονόματα. Μπορεί να έχουμε αύριο τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Μάτι, τα ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τη «17 Νοέμβρη». Δεν μπορώ να το κατανοήσω». Σύμφωνα με πηγές από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, η κ. Γιαννακοπούλου εξέφρασε καθαρά προσωπικές θέσεις, με τον εκπρόσωπο Κώστα Τσουκαλά να χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης απαράδεκτες.

Πίσω ολοταχώς;

«Εφ.Συν.» 29/01/2015: Οταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απομάκρυνε τα κιγκλιδώματα της προηγούμενης κυβέρνησης από το μνημείο

Ενα ερώτημα είναι εάν θα επιστρέψουμε σε μέτρα τάξης όπως τα κάγκελα που είχαν τοποθετηθεί το διάστημα 2013-2015, αποκλείοντας και τότε την πρόσβαση στο σημείο. Η απόφαση ήρθε από την τότε συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου σε μια περίοδο μαζικών διαδηλώσεων για τα μέτρα του 2ου Μνημονίου και έπειτα από την εμπειρία της «πάνω πλατείας» των Αγανακτισμένων. Ωστόσο, μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ. στα τέλη Ιανουαρίου 2015 ήταν να αφαιρεθούν τα κάγκελα και να επιτραπεί ξανά η ελεύθερη πρόσβαση στο σημείο. Οι δε πρώτοι που έφτασαν στα κουβούκλια των ευζώνων και στα σκαλοπάτια που οδηγούν προς τη Βουλή ήταν οι διαδηλωτές τού «Μένουμε Ευρώπη» κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος!

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, ότι και ο έγκριτος συνταγματολόγος Βαγγέλης Βενιζέλος επισημαίνει πως δεν γίνεται να βρεθεί υπό… στρατιωτικό έλεγχο μέρος της κεντρικής πλατείας της χώρας. Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε το βράδυ της Τρίτης στην ΕΡΤ: «Δεν υπάρχει Ελληνας και Ελληνίδα που να μη θέλει τον σεβασμό του μνημείου, που να μην ενοχλείται όταν τα εθνικά σύμβολα αμφισβητούνται. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εντός του προαυλίου της Βουλής θα επιβάλεις έλεγχο από τις Ενοπλες Δυνάμεις ή ότι θα θέσεις ένα μέρος της κεντρικής πλατείας της χώρας υπό στρατιωτικό έλεγχο».

Νέα διαμαρτυρία

Σε ειρηνική συγκέντρωση στις 8 το βράδυ της Κυριακής καλεί η ομάδα «Μέχρι τέλους», που βρίσκεται από τα τέλη Φεβρουαρίου στο σημείο και στήριξε τη νικηφόρα απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Οπως αναφέρεται σε ανάρτηση της ομάδας: «Οι χουντικές τροπολογίες της κυβέρνησης δεν μας τρομοκρατούν. Το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών θα διατηρηθεί μέχρι την τελική δικαίωση».