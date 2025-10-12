«Λάδι στη φωτιά» από Χατζηδάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης «κουνάει το δάχτυλο» σε όσους τόλμησαν να αντιδράσουν για την αντιδημοκρατική ανακοίνωση του πρωθυπουργού.

Σε βέρτιγκο για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση, μετά το τραμπικής έμπνευσης μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος προανήγγειλε πως οι αρμοδιότητες για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα περάσουν εξ ολοκλήρου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η ακροδεξιά πρόκληση του πρωθυπουργού έφερε ορυμαγδό αντιδράσεων παρά το γεγονός πως μέσω πηγών η κυβέρνηση επιχείρησε να δώσει διευκρινίσεις, όμως, τώρα ο Κωστής Χατζηδάκης έρχεται να ψέξει όσους τοποθετήθηκαν απέναντι στις επιδιώξεις.

Όσο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξακολουθεί να μην σχολιάζει, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι του... φαίνεται αδιανόητο να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στον Άγνωστο Στρατιώτη, ενώ συμπλήρωσε «είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ορισμένων αναλυτών. Περίμενα να δείξουν περισσότερη αυτοσυγκράτηση και λιγότερο κομματικό φανατισμό».

Δεν παρέλειψε, ακόμη, να στρέψει τα βέλη του και προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αναφέροντας «περιμένουμε, όμως, αντίστοιχα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα και όσοι δεν χάνουν κάθε ευκαιρία για να κάνουν επίδειξη των… πατριωτικών τους αισθημάτων. Ή μήπως γι’ αυτούς άραγε δεν είναι τίποτα πατριωτικό όταν το κάνει η κυβέρνηση; Θα το μάθουμε σύντομα!».

Η ανάρτηση Χατζηδάκη

Τα μνημεία των ηρώων δεν είναι χώροι για διαμαρτυρίες - Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Είναι τα μνημεία, όπως αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη, τόπος για κάθε είδους διαμαρτυρία; Η απάντηση για εμάς είναι ξεκάθαρη και είναι όχι! Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δημιουργήθηκε για να τιμούμε τη μνήμη όλων των ηρώων μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία μας. Κι όχι για να φιλοξενεί κάθε λογής διαμαρτυρίες.

Όποιος θέλει να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται, να διοργανώνει εκδηλώσεις έχει σχεδόν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα για να το κάνει! Είναι ανάγκη κάθε λογής διαμαρτυρίες να διοργανώνονται σε ένα ιερό μνημείο της χώρας; Και όποιος θέλει να διαμαρτύρεται στο κέντρο της πόλης έχει στη διάθεσή του όλο το υπόλοιπο κέντρο της Πρωτεύουσας για να το κάνει, με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και όλη την υπόλοιπη Πλατεία Συντάγματος! Πρέπει ντε και καλά οι διαμαρτυρίες να διοργανώνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;

Περίμενε κανείς η σχετική πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκέντρωνε την αποδοχή όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Άλλωστε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου είναι αδιανόητο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις πάνω και δίπλα σε αντίστοιχα μνημεία τιμής των ηρώων τους. Κι όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάθε λογής αναλυτές ξεκίνησαν να βλέπουν δήθεν αντιδημοκρατικές τάσεις της κυβέρνησης πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Είναι δυνατόν, λένε, να ανατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η συντήρηση, η προστασία και η καθαριότητα του Μνημείου; Σε ποιον δηλαδή θα έπρεπε να ανατεθεί, αν όχι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους εθνικούς τους αγώνες όσο και με την Προεδρική Φρουρά; Επίσης, για τα μέτρα τάξης αρμόδιο είναι προφανώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις.

Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ορισμένων αναλυτών. Περίμενα να δείξουν περισσότερη αυτοσυγκράτηση και λιγότερο κομματικό φανατισμό. Περιμένουμε, όμως, αντίστοιχα να τοποθετηθούν ξεκάθαρα και όσοι δεν χάνουν κάθε ευκαιρία για να κάνουν επίδειξη των… πατριωτικών τους αισθημάτων. Ή μήπως γι’ αυτούς άραγε δεν είναι τίποτα πατριωτικό όταν το κάνει η κυβέρνηση; Θα το μάθουμε σύντομα!

Το Μαξίμου σε γραμμή... Πορτοσάλτε και Πλεύρη

Το ζήτημα για έναν «καθαρό» Άγνωστο Στρατιώτη είχε αναδειχθεί τις τελευταίες ημέρες στην προσπάθεια αρκετών κύκλων να υποβαθμίσουν και να μειώσουν τον περήφανο αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Την αρχή είχε κάνει ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Άρης Πορτοσάλτε, στον οποίο ανήκει και η αδιανόητη φράση περί «τσαντιροκατάστασης» αναφέροντας «αυτόν τον χώρο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει τσαντιροκατάσταση. Το μνημείο δεν είναι κανενός πολίτη, δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, πικραμένο και πονεμένο».»

Είχε ακολουθήσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος είχε σπεύσει αν σημειώσει ότι ο συγκεκριμένος χώρος «αφορά τους νεκρούς που έχει η πατρίδα όλο αυτό το διάστημα» για να συμπληρώσει πως δεν πρέπει να συνδέεται το κομμάτι του Άγνωστου Στρατιώτη με άλλα μνημεία ή με μια μόνιμη διαμαρτυρία.

Και τώρα, πλέον, έφτασε η σειρά του Μαξίμου να φέρει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης τα συγκεκριμένα ακραία επιχειρήματα και μάλιστα με έναν επικίνδυνο και καταφανώς αντιδημοκρατικό τρόπο.