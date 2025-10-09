Ούτε η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν τους φέρνει πλέον κοντά

Πολλές παρουσίες αλλά και μια ηχηρή απουσία, αυτή του Αντώνη Σαμαρά, καταγράφηκαν στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη που επιμελήθηκε ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Ροδόπης με τη Ν.Δ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ενώ όλοι περίμεναν την πρώτη κοινή παρουσία του πρωθυπουργού και των δύο προκατόχων του έπειτα από έναν χρόνο, τελικά ο Αντ. Σαμαράς δεν παρέστη στην εκδήλωση. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού, ήταν «προσωπική του επιλογή» και «εύχεται κάθε επιτυχία» στο βιβλίο του Ευρ. Στυλιανίδη. Οπως και να έχει, και δεδομένης της δύσκολης προσωπικής συγκυρίας που βιώνει ο πρώην πρωθυπουργός, η απόφασή του να μη δώσει τελικά το «παρών» ακολούθησε τη διαρροή πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκόπευε να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση, όπερ και εγένετο. Υπ’ αυτό το πρίσμα αρκετοί πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν ότι αυτό έπαιξε ρόλο και ότι σε κάθε περίπτωση έστειλε μέσω της απουσίας του ένα σαφές μήνυμα προς τη σημερινή ηγεσία της Ν.Δ. Απλά έστειλε μήνυμα στον Κ. Μητσοτάκη ότι δεν θέλει να είναι ακροατής του.

Πέραν της ηχηρής απουσίας Σαμαρά, που συζητιόταν στα «πηγαδάκια» μέσα και έξω από το Ωδείο Αθηνών, το άλλο θέμα που τράβηξε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων ήταν η εντελώς τυπική χειραψία που αντάλλαξαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Οι σχέσεις των δύο διανύουν μια μακρά περίοδο ψυχρότητας, λόγω της κριτικής που έχει ασκήσει για την εξωτερική πολιτική ο πρώην πρωθυπουργός, φροντίζοντας βέβαια πάντα το ύφος των παρεμβάσεών του να κινείται σε θεσμικό πλαίσιο. Μέσα στο καλοκαίρι ο Κυρ. Μητσοτάκης απάντησε για πρώτη φορά, με ένα σχόλιο απαξίωσης της εξωτερικής πολιτικής της περιόδου Καραμανλή, κάτι που προφανώς διεύρυνε περαιτέρω το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ συγχρόνως προκάλεσε έντονη δυσφορία στους «καραμανλογενείς» βουλευτές.

Ακόμα και η χωροταξία πάντως στην εκδήλωση είχε ξεχωριστό σημειολογικό ενδιαφέρον. Οι διοργανωτές είχαν φροντίσει ώστε οι δύο πρώην και ο νυν πρωθυπουργός να κάθονται στην πρώτη σειρά με «μαξιλαράκια ασφαλείας» στη μέση. Είναι ενδεικτικό ότι στη θέση του Αντ. Σαμαρά, που είχε μείνει κενή για αρκετή ώρα καθώς όλοι τον περίμεναν μέχρι τελευταία στιγμή, έκατσε ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου. Ετσι ανάμεσα στον Κώστα Καραμανλή, δίπλα στον οποίο ήταν η θέση του κ. Σαμαρά, και στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθισαν ο γραμματέας της Κ.Ο. Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Επαναπροσέγγιση

Ο πρωθυπουργός πάντως μάλλον επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις καθώς φεύγοντας σχολίασε σε δημοσιογράφους ότι «όπως βλέπετε, η Ν.Δ. είναι στην πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης εν συνόλω». Θα μπορούσε βέβαια να ερμηνευτεί και ως αιχμή, στον απόηχο δηλώσεων περίπου 15 βουλευτών και υπουργών υπέρ της επαναπροσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό για το καλό της ενότητας της παράταξης.

Στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε κατά τη βιβλιοπαρουσίαση ο πρωθυπουργός έκανε τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη ήταν πως «είναι πολύ πιθανόν η Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ’ όλες τις προηγούμενες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την εξετάσουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος των πιθανών επιπτώσεών της στην οικονομική και κοινωνική ζωή». Οπως είπε, πρόκειται για «ένα θαυμαστό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας, για τον τρόπο με τον οποίο τα νέα παιδιά μας θα προσεγγίζουν την εκπαίδευση και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θίγονται στον σημαντικό τόμο τον οποίο παρουσιάζουμε σήμερα».

Η δεύτερη παρατήρηση που έκανε ήταν ότι «η χώρα μας έχει ήδη μια συγκροτημένη και πολύ καλά δομημένη στρατηγική γύρω από τα θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία δίνει έμφαση στις σημαντικές ψηφιακές υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης τις οποίες μπορούμε πια και δημιουργούμε στη χώρα μας, με σημαντική ευρωπαϊκή υποστήριξη». Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στο ότι «η Ελλάδα είναι ήδη μία από τις επτά χώρες οι οποίες επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία των λεγόμενων «ΑΙ Factories», δηλαδή δομών ψηφιακών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης» και τόνισε ότι «φιλοδοξούμε στο κανονιστικό πλαίσιο να είμαστε στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης». Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του στα deep fakes, τα οποία, όπως είπε, «είναι ήδη εδώ και θα επηρεάσουν τις εκλογικές μας αναμετρήσεις και πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις ως προς την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας». Τέλος, σημείωσε ότι «η όποια διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ίδια την πολιτική και πολιτειακή μας οργάνωση», που όπως είπε θα εκκινήσει εντός αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Προτάσεις

Κλείνοντας τη βιβλιοπαρουσίαση ο Ευρ. Στυλιανίδης παρατήρησε πως ήταν μια μαζική, συνθετική και πολυσυλλεκτική εκδήλωση και μια και είχε αποχωρήσει λίγα λεπτά νωρίτερα ο πρωθυπουργός ανέφερε πως θα του στείλει τις προτάσεις του για το πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» πολλά στελέχη της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης και οι υπουργοί Ν. Δένδιας, Αδ. Γεωργιάδης, Θ. Πλεύρης, Β. Κικίλιας, Ν. Κεραμέως, Τ. Θεοδωρικάκος, Στ. Παπασταύρου, Γ. Κεφαλογιάννης, Γ. Φλωρίδης, Π. Μαρινάκης, Γ. Μυλωνάκης, αλλά και πολλοί βουλευτές της Ν.Δ., όπως οι Ντ. Μπακογιάννη, Μ. Λαζαρίδης, Ν. Παναγιωτόπουλος, Δ. Μαρκόπουλος, Μ. Συρεγγέλα, Στ. Πέτσας, Χρ. Σταϊκούρας, Λ. Αυγενάκης, Χρ, Μπουκώρος, Μ. Χρυσομάλλης, Τ. Χατζηβασιλείου, Γ. Τραγάκης. Παρών στην εκδήλωση ήταν επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. Απ. Τζιτζικώστας.