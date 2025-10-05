Ζητά απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, τσιμουδιά για τους Έλληνες ακτιβιστές

Σιγή ιχθύος από τον πρωθυπουργό, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες που κρατούνται παράνομα σε ισραηλινές φυλακές, καταγγέλλουν βασανιστήρια και κακοποίηση.

Ούτε μία λέξη δεν βρήκε να πει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για το γεγονός πως αυτή τη στιγμή το Ισραήλ κρατά φυλακισμένους 27 Έλληνες ακτιβιστές -ανάμεσά τους και τέσσερις δημοσιογράφοι- μετά την πειρατική επίθεση σε όλο τον στολίσκο αλληλεγγύης που έπλεε προς τη Γάζα με σκοπό να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια.

Η σιγή ιχθύος του Μαξίμου, που ξεκίνησε με το... μισό διάβημα του ΥΠΕΞ που δεν ανέφερε τίποτα για την απαγωγή των Ελλήνων πολιτών στο Flotilla, συνεχίστηκε σήμερα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό που φαίνεται να τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η «στρατηγική» συμμαχία της χώρας με το Ισραήλ ή... μη του τραβήξει ο σφαγέας Νετανιάχου το αυτί, παρά η κατάσταση πολιτών της χώρας που κατήγγειλαν ευθέως βασανιστήρια και κακοποίηση μέσα στα ισραηλινά κελιά.

🍉Επιστολή - καταπέλτης από τους συγγενείς μελών της ελληνικής αποστολής Global Sumud Flotilla

🔴Οκτώ αιτήματα προς το υπουργείο Εξωτερικών.https://t.co/hlmKbUvn8t — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 4, 2025

Κατά την καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε με τις ανακοινώσεις της Χαμάς, που θεωρεί πως «είναι ένα σημαντικό βήμα». Παρακάτω, τόνισε πως η χώρα μας είναι έτοιμη «να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούριου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας».

Ενώ, συμπλήρωσε πως «πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, με πραγματικές συνθήκες ασφαλείας, ως μόνη λύση για διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής».

Τόνισε επίσης ότι «όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα» και «να εντατικοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια». Αντιφατικό θα έλεγε κανείς, καθώς ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε καθόλου στην παράνομη κράτηση Ελλήνων πολιτών οι οποίοι βρίσκονται φυλακισμένοι στο Ισραήλ επειδή έκαναν το «έγκλημα» να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα...