Ο Άδωνις Γεωργιάδης και οι... άλλοι

Ηχηρές διαφοροποιήσεις από στελέχη της Ν.Δ. για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ενώ ο υπουργός Υγείας προκαλεί καθημερινά και στοχοποιεί.

Τις τελευταίες ημέρες ο υπουργός Υγείας έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο χυδαιότητας, εστιάζοντας στο θέμα των Τεμπών με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, που υπερασπίζεται πάντοτε με υπέρμετρο πάθος την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις επιλογές της, δείχνει να έχει ξεφύγει πλέον από τα όρια, προκαλώντας την κοινή γνώμη και τους πολιτικούς του αντιπάλους που τον κατηγορούν για δολοφονίες χαρακτήρα, προκειμένου να μην έχει πολιτικό κόστος το κόμμα του.

Οι τοποθετήσεις του με αιχμές κατά του πατέρα, ο οποίος βρίσκεται στην 20η ημέρα απεργίας πείνας, ζητώντας το αυτονόητο: να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του στο έγκλημα των Τεμπών, είναι, πλέον, καθημερινές. Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να αφήσει αιχμές για το αναφαίρετο δικαίωμα του Πάνου Ρούτσι να επιλέξει τους γιατρούς του, αλλά και να καλέσει τους θεράποντες να σπάσουν το ιατρικό απόρρητο ενός πολίτη δίνοντας στη δημοσιότητα τις εξετάσεις του.

Από την (αδικαιολόγητη) επίθεση του υπουργού –που προφανώς προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα και να στρέψει την προσοχή αλλού κι όχι στο δίκαιο αίτημα εκταφής των συγγενών θυμάτων– δεν ξέφυγε η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον Ρούτσι. «Οι γιατροί που υποτίθεται τον προσέχουν είναι εκεί μόνον για πολιτικούς λόγους και ελπίζω να μήν θέσουν σε κίνδυνο την ζωή του….το ΕΣΥ είναι απολύτως έτοιμο να προστατεύσει την ζωή του και δεν χρειάζεται καμμία ακτιβιστική ομάδα ιατρών της Άκρας Αριστεράς», αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση ο υπουργός.

Την ίδια στιγμή συνεχίζει πιο έντονα τις άθλιες επιθέσεις κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που είναι και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από σημερινή του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα: «... με τις γελοίες θεωρίες της περί λαθρεμπορίου έχει προσβάλλει την μνήμη των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας και έχει προκαλέσει πόνο στους γονείς τους, χωρίς καμμία ενσυναίσθηση και χωρίς κανένα σεβασμό. Τόσο κακός άνθρωπος είναι, που δεν φρόντισε να προστατεύσει όχι μόνον την μνήμη των νεκρών μηχανοδηγών, αλλά ούτε την ψυχική ηρεμία και γαλήνη των ζωντανών γονιών τους. Η κ. Κωνσταντοπούλου παραμένει ένα αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου. Ένας έμπορος ψεμάτων που εκμεταλλεύεται ανθρώπους που πονούν...»

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» κ. Κωνσταντοπούλου με αποκάλεσε σήμερα στο Mega στην εκπομπή της κας Γιάμαλη: «γελοίο πρόσωπο και ότι έτσι αδικεί τους γελοίους». Αλλά για να δούμε ποιο είναι το γελοίο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία τελικά;

⇒ Ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τις απανωτές χυδαιότητες του υπουργού Υγείας, λέγοντας «δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κ. Γεωργιάδη. Έχει αποδείξει ποιος είναι και ο κόσμος τον έχει καταλάβει».

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του υπ. Υγείας Ο υπ. Υγείας ξύνει, ξανά, τον πάτο του βαρελιού της πολιτικής χυδαιότητας. Σήμερα παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή για να επιτεθεί ξανά στους γιατρούς που παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του Πάνου Ρούτσι. Εκστόμισε χυδαιότητες και κατηγορίες για «πολιτικά παιχνίδια», κούνησε το δάχτυλο για «παράβαση του όρκου του Ιπποκράτη», ισχυρίστηκε ότι εμποδίζουν την πρόσβαση του τραγικού πατέρα σε ιατρικές υπηρεσίες. Ακόμη χειρότερα, προσπάθησε ξανά να σπείρει το διχασμό στους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, κοπτόμενος τάχα για την ταχεία έναρξη της δίκης. Η υποκρισία, πράγματι, πρέπει να έχει όρια, κ. Γεωργιάδη. Και επειδή ούτε κι εμείς, ούτε η κοινωνία, «είμαστε χθεσινοί», όπως είπε ο υπ. Υγείας, όλοι καταλαβαίνουμε τι προσπαθεί να κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης: Να ευτελίσει τον αγώνα ενός πατέρα, να ρίξει λάσπη στους συμπαραστάτες του, να ρίξει λίγο ακόμα νερό στον μύλο της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών.

Σε τελείως διαφορετική γραμμή άλλα στελέχη της Ν.Δ.

Ωστόσο, παρά τις εμπρηστικές δηλώσεις του Άδ. Γεωργιάδη, πληθαίνουν οι φωνές εντός της κυβερνητικής παράταξης που ζητούν την ικανοποίηση των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι. Σήμερα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ενέτεινε τον... εσωτερικό πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατίας, λέγοντας πως «η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό».

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις από τον Νίκο Δένδια, τον Δημήτρη Καλογερόπουλο και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, με πιο ηχηρή εκείνη του υπουργού Άμυνας.

«Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό», δήλωσε, λοιπόν, σήμερα ο Δημ. Αβραμόπουλος και πρόσθεσε με νόημα: «Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν...».

Σε κάθε περίπτωση, η κυβερνητική παράταξη εμφανίζεται διχασμένη μπροστά σε ένα τεράστιο θέμα, όπως είναι η αγωνία των γονιών να μάθουν (με κόστος ακόμα και της υγείας τους) να μάθουν επιτέλους το τι ακριβώς συνέβη στο πολύνεκρο δυστύχημα.

⇒ Ένα ξεκάθαρο όσο και ανθρώπινο μήνυμα στους βουλευτές της Ν.Δ. έστειλε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, λέγοντας «είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα το πάω μέχρι τελικής πτώσεως γιατί δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μην μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου. Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες, πώς θα νιώσουν… Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα».