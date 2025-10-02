Flotilla: «Μηδενική σοβαρότητα» Γεραπετρίτη εν μέσω διεθνούς κατακραυγής

Τρομοκρατική επίθεση στον στόλο της ελπίδας, το Global Sumud Flotilla (GSF), εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης ο ισραηλινός στρατός σε διεθνή χωρικά ύδατα, την ώρα που η γενοκτονία άμαχων συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας και που η ανθρωπιστική βοήθεια δίνεται με το σταγονόμετρο.

Η νηοπομπή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Το ισραηλινό ρεσάλτο προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με δηλώσεις καταδίκης του Ισραήλ και με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στο GSF.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Έπειτα από ώρες αδράνειας, η Αθήνα –όταν τοποθετήθηκε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών– περιορίστηκε να αναφέρει ότι οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «είναι καλά στην υγεία τους». Λίγο αργότερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να καταδικάσει την ενέργεια του Ισραήλ, ενώ προέταξε το θέμα της… στρατηγικής σχέσης με το καθεστώς Νετανιάχου.

Ακόμα πιο προκλητικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος κούνησε το δάχτυλο ζητώντας σοβαρότητα από όλους, καθώς και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Βεβαίως, αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι σαφής και κατάφωρη καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου, με πρωτεργάτη έναν καταδικασμένο για εγκλήματα πολέμου Ισραηλινό πρωθυπουργό: ωστόσο αυτό μάλλον δεν απασχολεί ιδιαίτερα τον υπουργό που κατά τα άλλα ζητά σοβαρότητα, σύνεση και υπευθυνότητα.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Γεραπετρίτης, αφού είπε και αυτός ότι «όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους», ανέφερε ότι η διεθνής συγκυρία είναι τέτοια «που σου επιβάλλει να αναλαμβάνεις με σύνεση και σοβαρότητα μεγάλες πρωτοβουλίες» και πρόσθεσε: «Η σοβαρότητα είναι το σημείο κλειδί. Πολλές φορές ακούω εκείνους, οι οποίοι με πομφόλυγες ή με λόγια που δεν ανταποκρίνονται, όχι μόνο στο δίκαιο, αλλά ούτε καν στην πραγματικότητα, να ζητούν τον ουρανό με τ' άστρα. Η απάντηση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Σε χρόνους ασύμμετρους, εκείνο το οποίο οφείλουμε όλοι να πράττουμε είναι να σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και πάνω απ' όλα να ασκούμε την πολιτική μας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς κραυγές, και πάνω απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ευθύνη του σήμερα μπορεί να είναι ένας κίνδυνος του αύριο. Γι' αυτό λειτουργούμε».

Ισραήλ: Θα απελαθούν οι επιβαίνοντες

Από την πλευρά της, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες των σκαφών του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα θα απελαθούν στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

«Κανένα από τα προκλητικά γιοτ της Hamas-Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να σπάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «ένα τελευταίο σκάφος (...) παραμένει σε απόσταση». Αν αυτό το σκάφος «πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης», πρόσθεσε.

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Το Global Sumud καταδίκασε «μια παράνομη επίθεση» σε διεθνή ύδατα.

Η Χαμάς έκανε λόγο για «έγκλημα πειρατείας».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση κατά του στολίσκου: «Αυτή η επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης εναντίον αμάχων που έπλεαν σε διεθνή ύδατα κατέδειξε για άλλη μια φορά την τρέλα με την οποία τα γενοκτονικά στελέχη της προσπαθούν να αποκρύψουν τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα» και αποκαλύπτει «για άλλη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ». Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των σκαφών και η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο.

Η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ «να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων».

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα κάλεσε το Ισραήλ να «απελευθερώσει αμέσως» τους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του Νέλσον Μαντέλα.

Στην Ισπανία, ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες ανακοίνωσε ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο της πρεσβείας του Ισραήλ στη Μαδρίτη.

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι «σε αυτό το στάδιο» 22 πολίτες της που συμμετείχαν στον στολίσκο της Γάζας συνελήφθησαν από το Ισραήλ, αποστολή την οποία η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε για άλλη μια φορά. «Προφανώς, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ιταλία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Μελόνι στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης. «Τούτου λεχθέντος (...) εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν ωφελούν τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε. Τα ιταλικά συνδικάτα κάλεσαν ξεχωριστά σε γενική απεργία την Παρασκευή για να δείξουν την αλληλεγγύη τους με το GSF και τη Γάζα.

Η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε «τη βαθιά της ανησυχία» για την αναχαίτιση πλοιαρίων του στολίσκου, όπως ανακοίνωσε το Φόρεϊν Όφις, ενώ πρόσθεσε ότι ξεκαθάρισε στο Ισραήλ ότι «το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί με ασφάλεια».

Η Γερμανία κάλεσε το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των μελών του στολίσκου. «Είμαστε σε επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση και την καλέσαμε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να ενεργήσει αναλογικά. Ζητήσαμε επίσης να διασφαλιστεί η προστασία όλων των επιβαινόντων, και, απ' όσο γνωρίζουμε, αυτό έχει γίνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ. Πρόσθεσε ότι η γερμανική πρεσβεία στο Ισραήλ προσπαθεί να επικοινωνήσει με τυχόν εμπλεκόμενους Γερμανούς υπηκόους.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας από τη χώρα του.

Η Βραζιλία κατήγγειλε την αναχαίτιση πλοίων του στολίσκου, εκτιμώντας ότι «παραβιάζει τα δικαιώματα και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ειρηνικών διαδηλωτών», όπως σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. «Η ευθύνη για την ασφάλεια των συλληφθέντων βαρύνει πλέον το Ισραήλ», πρόσθεσε.