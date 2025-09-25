Με ένα «c’est la vie» προσπάθησε να κλείσει το φιάσκο με Ερντογάν

Σε βέρτιγκο το Μαξίμου μετά την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο • Πώς προσπαθεί να υποβαθμίσει το ναυάγιο ο πρωθυπουργός

«Ήρεμα νερά» τέλος στα ελληνοτουρκικά, καθώς η απόφαση της Άγκυρας για αιφνιδιαστική ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν έφερε ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών και εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση.

Το Μαξίμου επιχειρεί εδώ και δύο ημέρες να διαχειριστεί τη θύελλα, τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και τις διαρροές από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να έχει μπει σε ένα μπρος πίσω στο αφήγημα που χρησιμοποιεί.

Χθες ήταν η σειρά του πρωθυπουργού να τοποθετηθεί για το ζήτημα, με τις πρώτες του δηλώσεις μετά το ναυάγιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ, ρωτήθηκε για το ζήτημα.

Αρχικά προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός σημειώνοντας «καταρχάς, έχω συναντηθεί με τον Πρόεδρο Erdoğan επτά φορές από τότε που έγινα Πρωθυπουργός. Δεν επρόκειτο πάντα για εύκολες συναντήσεις, αλλά πάντοτε τάσσομαι υπέρ του να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και να συζητάμε τα προβλήματα ανοιχτά».

Ρωτήθηκε, όμως, και εάν οι ανακοινώσεις της Chevron έπαιξαν ρόλο στην ακύρωση του τετ α τετ για να απαντήσει «Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε ολα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι. Αλλά θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί τους εποικοδομητικά και να προσπαθούμε να βρούμε project αμοιβαίου ενδιαφέροντος.»