Το κυβερνητικό αφήγημα μετά το «ναυάγιο» στο ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν

Σε κώλυμα της τουρκικής πλευράς απέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ματαίωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ενώ προσέθεσε ότι «δεδομένου ότι δεν βρέθηκε κοινή ώρα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρουσίας των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη». Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη και συμφωνημένη, ωστόσο την προηγούμενη ημέρα προέκυψε η έκτακτη σύνοδος του προέδρου Τραμπ με αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, γεγονός που οδήγησε σε μεταβολές στο χρονοδιάγραμμα.

«Η ώρα της συνόδου έγινε γνωστή αργότερα και δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινή ώρα μέσα στην ημέρα, καθώς το πρόγραμμα του πρωθυπουργού ήταν πιεσμένο. Εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε ενεργητική πολιτική και να επιδιώκουμε τον διάλογο», τόνισε. «Η πολιτική μας δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αρέσει ή δεν αρέσει, αναβαθμίζει την Ελλάδα. Διάλογος σημαίνει διεκδίκηση και όχι υποχώρηση», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η ματαίωση της συνάντησης προκάλεσε την οξεία αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση για προχειρότητα και ανικανότητα για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο κ. Μαρινάκης άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την αντίδρασή του μετά την ακύρωση, λέγοντας ότι η τοποθέτησή του ήταν «κατώτερη των περιστάσεων». «Όταν η άλλη πλευρά ακυρώνει λόγω ανειλημμένης σημαντικής υποχρέωσης με οικοδεσπότη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τι κάνει κανείς; Επιτίθεται στον πρωθυπουργό της χώρας του;», διερωτήθηκε. «Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συναντήσεις και το επιτελείο του πρωθυπουργού τις είχε οργανώσει με ορθότητα. Η προχειρότητα πού αποδίδεται; Μόνο στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο; Η μη πραγματοποίησή της δεν αλλάζει την πολιτική μας», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει διάθεση νέας συνάντησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε θετικά: «Από τη δική μας πλευρά υπάρχει διάθεση για νέα συνάντηση. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί — έχει αποδώσει σε θέματα μεταναστευτικού, παραβιάσεων και εισόδου τουριστών».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «η ακύρωση οφείλεται σε κώλυμα της τουρκικής πλευράς» και πρόσθεσε ότι «αν ενοχλεί η δράση μας, η θεωρία περί ενδοτικότητας από κόμματα της αντιπολίτευσης πέφτει με κρότο». Υπενθύμισε δε τις πρωτοβουλίες που μεσολάβησαν από την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών —τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τη συμφωνία με την Chevron— και κατέληξε ότι η Ελλάδα «μεγαλώνει σε μια δύσκολη περίοδο».

Το δημοσίευμα της Milliyet

Χθες, πάντως, αίσθηση προκάλεσε και ένα δημοσίευμα της τουρκικής Milliyet, η οποία απηχεί τις απόψεις της κυβέρνησης Ερντογάν, στο οποίο καταγράφονταν ευθύνες της Αθήνας για την αναβολή της συνάντησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η τουρκική πλευρά κατηγορεί την ελληνική πως έσπευσε να ανακοινώσει πρόωρα και όχι «από κοινού» τη συνάντηση των δύο ηγετών, κάτι που προκάλεσε την ενόχληση της Άγκυρας.