Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Αναζητείται νέα ημερομηνία για το τετ α τετ του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο

Άδοξο «τέλος» για την ανακοινωμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, καθώς το τετ α τετ των δύο πολιτικών αναβάλλεται και αναζητείται διαθέσιμη ώρα τις επόμενες ημέρες.

Πηγές της κυβέρνησης αναφέρουν πως η ξαφνική αναβολή έρχεται έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς «λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, την οποία διοργανώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα που ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως «αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη».

