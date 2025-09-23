Ξαφνικό φλερτ με Σαμαρά από βουλευτές της Ν.Δ.

Μια «επίθεση» φιλίας προς τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μοιάζει να είναι συντονισμένη τις τελευταίες ημέρες. Η αρχή έγινε μετά την προσεκτική τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, όπου, ερωτηθείς για τη σχέση του με τους δύο προκατόχους του στο «τιμόνι» της Ν.Δ., απάντησε πως «σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε θέματα πολιτικής και απαντήσεις που δόθηκαν εκατέρωθεν ειδικά σε ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική», αλλά πρόσθεσε πως «η μεγάλη εικόνα είναι η εικόνα μιας παράταξης, η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας» και πως πιστεύει ότι «τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει». Κληθείς να διευκρινίσει αν οι δηλώσεις του μπορούν να εκληφθούν ως άνοιγμα, απάντησε: «Μπορείτε να το εκλάβετε όπως εσείς αντιλαμβάνεστε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρώντας σε μια πρωτοφανή για τα ήθη και την ιστορία της Ν.Δ., διέγραψε τον πρώην πρωθυπουργό, τον περασμένο Νοέμβριο, μετά τη συνέντευξή του στο «Βήμα», με την οποία ασκούσε δριμεία κριτική για την εξωτερική πολιτική, βάζοντας σε πρώτο πλάνο στο «στόχαστρο» τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο Μάκης Βορίδης και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος περιλαμβάνονται στα στελέχη της Ν.Δ. που εκφράστηκαν τις τελευταίες ημέρες υπέρ της επαναπροσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά | EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Τη σκυτάλη πήρε, την περασμένη εβδομάδα, ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος «ευχήθηκε» (Action24) να υπάρχει επαναπροσέγγιση. «Ο Αντώνης Σαμαράς έχει αναμφισβήτητα εξαιρετικά θετική αποτίμηση πρωθυπουργικής θητείας. Ηταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τον τόπο. Αυτό του αναγνωρίζεται και είναι δικό του κεκτημένο. Υπήρξε και πρόεδρος της Ν.Δ., επίσης με αναμφίβολα θετικό πρόσημο», είπε και πρόσθεσε πως «επομένως το να επανασυνεννοηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό και ελπίζω να γίνει». «Είναι μια ευχή», κατέληξε.

Ακολούθησε, την Κυριακή, ένα ρεπορτάζ στα «Παραπολιτικά», με δηλώσεις οκτώ βουλευτών σχετικά με την αίσθηση ότι η κυβέρνηση επιδιώκει «γέφυρες» με τον πρώην πρωθυπουργό, ακόμα και το ενδεχόμενο επιστροφής του στο κόμμα. Ενδεικτικά, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ευχήθηκε «μακάρι να υπάρξουν γέφυρες και να κατορθώσουμε να πάμε ενωμένοι στις εκλογές του 2027» και δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως «θέλω να πιστεύω πως, έστω κι αυτήν τη στιγμή, παρά τις σκληρές τοποθετήσεις και τη διαγραφή Σαμαρά, μπορούν να προκύψουν λύσεις για κοινή συμπόρευση. Οι ανάγκες της πατρίδας και η αγάπη για την παράταξη πρέπει να µπουν πιο πάνω από όλους».

Ο Π. Μαντάς χαρακτήρισε τον συμπατριώτη του, πρώην πρωθυπουργό, ως έναν «από τους κορυφαίους πρωθυπουργούς της χώρας» και «σημαντικό ηγέτη» της παράταξης, λέγοντας πως είναι «καλοδεχούμενο» κάθε βήμα που «ενισχύει τη συσπείρωση και την ενότητα της παράταξης». Αντίστοιχα η Ζέττα Μακρή σχολίασε: «Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης η εγγύηση ότι, με τη στιβαρή του ηγεσία, η χώρα βρίσκεται σε καλά χέρια. Και η αγάπη για τη χώρα θέλω και πιστεύω ότι θα οδηγήσει όλους, μηδενός εξαιρουμένου, σε συστράτευση. Στην κοινή προσπάθεια συμβάλλουν και είναι χρήσιμοι όλοι! Πόσο μάλλον τα άξια και έμπειρα στελέχη μας». «Στην παράταξη αυτή, που πάντα κινήθηκε στη σωστή πλευρά της εθνικής ιστορίας, νομίζω έχουν θέση όλοι και ιδιαίτερα πολιτικές προσωπικότητες του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ενώ ο Στράτος Σιμόπουλος ανέφερε πως τον «χαροποιούσε» οποιαδήποτε προσπάθεια επαναπροσέγγισης του Αντ. Σαμαρά με τη Ν.∆.

Την άποψη ότι «η κυβέρνηση και συνολικά η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται όλες τις δυνάμεις της ενεργές και σε εγρήγορση, ειδικότερα εκείνες με ιστορική διαδρομή και αποδεδειγμένη προσφορά στην παράταξη και την πατρίδα» εξέφρασε ο Θόδωρος Καράογλου, ενώ ο Γιώργος Καρασμάνης τόνισε πως, σε αυτή τη συγκυρία, «καμία πολιτική φυσιογνωμία δεν μπορεί να απουσιάζει από την κοινή μας προσπάθεια και τους κοινούς μας αγώνες. Εμπειρα στελέχη, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, με μακρά διαδρομή και ουσιαστική προσφορά στα κοινά, που αποτελούν μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για την παράταξη και την πατρίδα μας, πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή». Αντίστοιχα ο Τάσος Μπαρτζώκας ανέφερε πως «μπροστά σε αυτή την εθνική πρόκληση, θα πρέπει όλοι να παραμερίσουμε τις όποιες διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις και να πάμε ενωμένοι, για το καλό, πάνω απ’ όλα, της πατρίδας».

Θέση πήρε και ο νέος γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ., Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος, ερωτηθείς αν πρέπει να γίνει ένα «προσκλητήριο ενότητας» στη Ν.Δ., απάντησε: «Θεωρώ ότι πρώην πρωθυπουργοί, με την πολύτιμη εμπειρία της διακυβέρνησης της χώρας, είναι πάντοτε χρήσιμοι στον τόπο, πρωτίστως και φυσικά στην παράταξη. Οσο λιγότερο μιλούμε δημόσια γι’ αυτό το ζήτημα, τόσο λιγότερο δυσκολότερη καθιστούμε την προσπάθεια επαναπροσέγγισης στην αναγκαιότητα της οποίας προσωπικά πιστεύω». (Παραπολιτικά 90,1). Επιπλέον, παρά τα παράπονα που εκφράζουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές, ο κ. Χαρακόπουλος σχολίασε πως το κλίμα στην Κ.Ο. «είναι πολύ καλύτερο από αυτό που περιγράφεται συνήθως στα ΜΜΕ» και ότι «πρέπει να αποδραματοποιηθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, όταν ασκείται από βουλευτές της πλειοψηφίας».

Εν μέσω μάλιστα έντονης φημολογίας περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντ. Σαμαρά αλλά και δημοσκοπήσεων που καταγράφουν μια πρώτη αλλά εντελώς υποθετική δυναμική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσκοπικά ευρήματα και επανέλαβε ότι «ο πρωθυπουργός δεν επεδίωξε αυτήν την εξέλιξη». Στον «χορό» των δηλώσεων μπήκε και ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας (Action 24): «Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει καμία απειλή για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καμία. Ούτε πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς θα ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση».