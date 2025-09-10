Συνεχίζεται η σύγκρουση για τις οδηγίες του ΦΠΑ

Με πρακτικές της σχολής που δίδαξε η «Ομάδα Αλήθειας», η Νέα Δημοκρατία έδωσε συνέχεια στην αντιπαράθεση που ξέσπασε με την αντιπολίτευση και πρωτίστως με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., σχετικά με την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2022/542 για τον ΦΠΑ, μετά την αμήχανη απάντηση που έδωσε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ .

Το λεγόμενο «Παρατηρητήριο Fake News» της Νέας Δημοκρατίας με χθεσινή του ανακοίνωση κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «fake news για επιβολή μείωσης ΦΠΑ από Ε.Ε.», μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υπενθυμίζει πως δεν έχει μιλήσει για υποχρεωτική μείωση αλλά για δυνατότητα που δίνει η Οδηγία, την οποία δεν θέλει να αξιοποιήσει η κυβέρνηση προκειμένου να ελαφρύνει τα νοικοκυριά, καθώς και ότι δεν υπάρχει μερική ενσωμάτωση. «Δεν υπάρχει καμία απόφαση που να υποχρεώνει την Ελλάδα να μειώσει περαιτέρω τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης κτλ., που σημειώνεται ότι βρίσκονται ήδη σε μειωμένο συντελεστή). Δεν υπάρχει κανένα «κατηγορητήριο» ή «πρόστιμο» επειδή η Ελλάδα δεν μείωσε ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες», αναφέρει η Ν.Δ. Πηγές της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ απάντησαν ότι η Ν.Δ. «διαστρεβλώνει και παράγει fake news», σχολιάζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν μίλησε ποτέ για υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ σε φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που επέβαλε η Ε.Ε.».

Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως «η Ν.Δ. κατασκευάζει ένα ψέμα» για να αντιπαρατεθεί και πως «η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση -όπως ρητά αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ- δεν έχει ενσωματώσει την Οδηγία που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά είδη, μειώσεις για τα νησιά, απαλλαγές σε μικρές επιχειρήσεις. Και αυτό για το οποίο κατηγορεί η ανακοίνωση τη Ν.Δ. είναι ότι, πέρα από τη μεταφορά της Οδηγίας, δεν έχει την πολιτική βούληση να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα, όπως πράττουν πολλές κυβερνήσεις».

Ως προς την απειλή οικονομικών κυρώσεων οι ίδιες πηγές απάντησαν παραπέμποντας εκ νέου στην από 5 Σεπτεμβρίου 2025 απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου Γόπκε Χούστρα στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. πως «η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει τις δύο Οδηγίες εντός της προθεσμίας που έληξε στις 31.12.24, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επί παραβάσει και η Ελλάδα έχει δύο μήνες να απαντήσει, προθεσμία μετά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε. με αίτημα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων». «Προφανώς κατηγορεί για fake news και τον αρμόδιο επίτροπο», πρόσθεταν.

Σημειώνεται ότι πηγές των Βρυξελλών επισήμαναν στην ανταποκρίτρια της «Εφ.Συν.» Μαρία Ψαρά πως θα χρειαστεί χρόνος για να ερευνηθεί από τις ειδικές επιτροπές αν η Ελλάδα ενσωμάτωσε όλα όσα έπρεπε και ότι ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει επισήμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως προς τη μεταφορά της επίμαχης Οδηγίας η Ν.Δ. αναφέρει πως «η αντιπολίτευση σκοπίμως επιμένει να συνδέει και να συγχέει την επιστολή που έλαβε η κυβέρνηση για την ενσωμάτωση των υποχρεωτικών στοιχείων της Οδηγίας 2022/542, με την οποία και η Ελλάδα συμμορφώθηκε πλήρως, με τους συντελεστές ΦΠΑ που αποτελούν αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα κατά το κοινοτικό δίκαιο». Προσθέτει ακόμα ότι «η Ε.Ε. θέτει απλώς τους κανόνες για το ποια αγαθά δύνανται προαιρετικά να ενταχθούν σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή και σε ποια δεν επιτρέπεται η μείωσή του. Η κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της σε ποιες κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών θα εφαρμόσει μειωμένους ή υπερμειωμένους συντελεστές. Αυτά προκύπτουν ευθέως από το άρθρο 98 της Οδηγίας και το σχετικό παράρτημα».

Στην απάντησή τους πηγές της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για μερική και «κατά το δοκούν» ενσωμάτωση. «Η ενσωμάτωση Οδηγιών δεν διακρίνει «υποχρεωτικής φύσεως άρθρα» και μη, αλλά όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να μεταφέρουν πλήρως τις Οδηγίες στην εθνική νομοθεσία εντός των προθεσμιών (που έχουν παρέλθει) και μόνο τότε θεωρείται ότι έχουν ενσωματωθεί», όπως υπογράμμιζαν.

Τρόφιμα και φάρμακα

Πέραν της πολιτικής αντιπαράθεσης, το διά ταύτα είναι πως η Ν.Δ. παραδέχεται ότι δεν έχει εντάξει στον Τελωνειακό Κώδικα τη δυνατότητα για μειωμένο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, ενώ δεν αξιοποίησε και τη δυνατότητα για μικρές επιχειρήσεις να ανεβάσει σε 85.000 ευρώ το όριο τζίρου για απαλλαγή από ΦΠΑ και το έχει κρατήσει στα 10.000 ευρώ. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών με τις οποίες επικοινώνησε η «Εφ.Συν.» ανέφεραν πως «πρόκειται για προαιρετικές διατάξεις επί των οποίων δύναται να νομοθετήσει το κράτος όποτε το αποφασίσει» και ότι «οι υποχρεωτικές διατάξεις έχουν ψηφιστεί με τον Τελωνειακό Κώδικα».

Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης κατά τη διάρκεια του ΟΤ Forum είπε πως «είναι στην ευχέρειά μας να ορίσουμε το όριο (το οποίο ορίζεται έως τα 85.000 ευρώ από την Ε.Ε.)», σημειώνοντας ότι έχει καθοριστεί χαμηλότερα στην Ελλάδα γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα.

Τέλος, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Ν.Δ., «υπενθυμίζεται ότι αυτά τα έξι χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μειώσει τον ΦΠΑ σε σειρά αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τις μεταφορές (χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες), τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές, τα αγροτικά μηχανήματα, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά που παραδίδονται ως αγαθό, τα είδη βρεφικής ηλικίας, το τουριστικό πακέτο, τα γυμναστήρια και σχολές χορού, τους κινηματογράφους, μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία (μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές) και άλλα».