Πιάστηκε αδιάβαστος για τον ΦΠΑ

Εικόνα πολιτικής σταθερότητας και στιβαρότητας της κυβέρνησης, παρότι δημοσκοπικά η Ν.Δ. διανύει τη χειρότερη φάση της εδώ και πολλά χρόνια, επιχείρησε να εκπέμψει από την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έκλεισε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές και αλλαγή του εκλογικού νόμου, απέκλεισε το ενδεχόμενο να δώσει «δαχτυλίδι» διαδοχής και έκανε άνοιγμα στους προκατόχους του, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, για το... καλό της παράταξης. Ανήξερος πάντως εμφανίστηκε στο ερώτημα της «Εφ.Συν.» για το αν ανησυχεί για τον ορατό κίνδυνο παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη εφαρμογής κοινοτικών οδηγιών για μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και για τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πουλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ, παρότι το θέμα έχει αναδειχτεί στο Κοινοβούλιο μέσω ερωτήσεων της αντιπολίτευσης αλλά και αντίστοιχα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Περίεργη άγνοια

«Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω» ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού στο ερώτημα της εφημερίδας μας, που της δόθηκε ο λόγος να υποβάλει ερώτημα δύο ώρες και έντεκα λεπτά μετά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου. «Να ενημερωθώ και θα σας απαντήσω», πρόσθεσε στην επισήμανση πως έχει υποβληθεί ερώτηση και στο Κοινοβούλιο. Είναι αξιοπερίεργο πάντως το πώς ο πρωθυπουργός επέδειξε άγνοια σε ένα θέμα για το οποίο έχει ασκηθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος και έχουν γραφτεί αρκετά στον Τύπο το προηγούμενο διάστημα.

«Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο», ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά, ενώ στο ερώτημα αν θα δεχόταν κυβέρνηση συνεργασίας ανέφερε πως στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να απαντηθεί καθώς «κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το κομματικό τοπίο το ’27». Επέμεινε εξάλλου πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε πως προφανώς και θέλει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, αλλά «δεν είναι αυτό το μέλημά μου αυτή τη στιγμή».

Ενδιαφέρον είχε η διαφαινόμενη στροφή στο μέτωπο με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της Ν.Δ., όταν ερωτήθηκε για το ποιες είναι οι σχέσεις τους σήμερα και πώς θα αντιδράσει στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον διαγραμμένο -από τον ίδιο- Αντώνη Σαμαρά. «Εγώ στον κύριο Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Σήμερα βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί είναι πολύ νωπό, η τραγωδία είναι πολύ νωπή για τον ίδιο και την οικογένειά του», είπε και συμπλήρωσε πως θεωρεί ότι «η μεγάλη εικόνα τελικά είναι εικόνα μιας παράταξης ενωμένης, η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας της πατρίδας μας και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ δύσκολους καιρούς».

Οι δυο πρώην

Και ενώ έκανε άνοιγμα στους δύο πρώην, έδειξε ότι θέλει να κρατήσει αποστάσεις από τον Γρηγόρη Δημητριάδη λέγοντας πως «δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα» περί επιστροφής του, εν μέσω αρκετών δημοσιευμάτων μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο κ. Δημητριάδης ήταν διακριτικά παρών στο πρώτο τριήμερο της ΔΕΘ. Ο άλλοτε γραμματέας της κυβέρνησης παρέστη σε εκδήλωση του υπ. Υγείας, στην οποία παρέστη και ο Κυρ. Μητσοτάκης, ενώ το βράδυ της Παρασκευής εθεάθη και έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης όπου ο πρωθυπουργός μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είχαν μια πρώτη συνάντηση με τους δημοσιογράφους.

Εδειξε δε να εκνευρίζεται στο ερώτημα για αλλαγή ηγεσίας εν κινήσει, εν μέσω σεναρίων που εμφανίζουν ως επικρατέστερο διάδοχό του τον Νίκο Δένδια. Παρεμπιπτόντως στην ομιλία του υπουργού Αμυνας κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου του υπουργείου του στη ΔΕΘ έδωσαν το «παρών» 36 υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές από όλες τις «γαλάζιες» φυλές. «Δεν ξέρω ποιοι διακινούν τέτοια σενάρια. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να δημιουργούν υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής. Ας είμαστε λίγο σοβαροί και ας εστιαστούμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας» είπε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα μιλώντας για «κάποια συμφέροντα» και κάποιους «επιχειρηματίες» που «έχουν λάβει τον χαρακτήρα του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα».

Σε ό,τι αφορά τη σκανδαλολογία και ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυρ. Μητσοτάκης κατέφυγε για άλλη μια φορά στην τακτική της διάχυσης ευθυνών, λέγοντας ότι είναι ένα «διαχρονικό ζήτημα» και ότι το να το χρεώσει κάποιος μόνο σε μία κυβέρνηση, «αδικεί τα πραγματικά δεδομένα». Το μοναδικό ψήγμα αυτοκριτικής ήταν η φράση: «Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τρόπο τον οποίον θα θέλαμε στα έξι χρόνια που κυβερνούμε».

Ποια... ακρίβεια;

Στα οικονομικά θέματα ο Κυρ. Μητσοτάκης επέλεξε να παρουσιάσει μια «μαγική» εικόνα, σε συνέχεια των ανακοινώσεων που έκανε το βράδυ του Σαββάτου. «Ο συσσωρευμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος απ’ ό,τι στην Ευρώπη. Τελευταία οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι ήταν πριν» είπε μεταξύ άλλων, ενώ αναφέρθηκε και στο ρεύμα λέγοντας ότι «φέτος η τιμή χονδρικής είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι» και επανέλαβε ότι αν χρειαστεί θα παρέμβει η κυβέρνηση προκειμένου να περνάνε αυτές οι μειώσεις και στη λιανική. Επιπλέον, απέκλεισε το ενδεχόμενο πλήρους κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, μετά τη μείωση που ανακοίνωσε προχθές για την πρώτη κατοικία στα χωριά. «Πιστεύω ότι θα ήταν άδικο» είπε, ενώ για τον ΦΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσής του και σε άλλα νησιά του χρόνου. Σε γενικές γραμμές πάντως έκανε σαφές για άλλη μια φορά ότι δεν είναι υπέρ της περαιτέρω μείωσης του ΦΠΑ, λέγοντας πως «η περαιτέρω μείωση δεν θα διευκόλυνε», αφού αναφέρθηκε στη μείωση που ήδη έχουν εφαρμόσει σε αγροτικό τομέα, μεταφορές και βρεφικά είδη.

Τέλος, προέταξε το δόγμα «νομιμότητα παντού» αναφερόμενος τόσο σε θέματα παραβατικότητας και κυκλωμάτων όσο και στα πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι «φέτος ξεκινάμε χωρίς καμία κατάληψη».