Μαφιόζοι και παπάδες στην αυλή του Κυριάκου Μητσοτάκη

Απίστευτες αποκαλύψεις για την εμπλοκή του υποκόσμου στη διαδικασία εκλογής μητροπολίτη στα Χανιά ● Περιέργως, τον ίδιο υποψήφιο προωθούσε η μαφία της Κρήτης, αλλά και η κυβέρνηση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο ● Τέσσερις περιπτώσεις που οι διάλογοι του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης «ακουμπούν» την κυβέρνηση αλλά και το πρωθυπουργικό περιβάλλον

Ενα ζοφερό σκηνικό διαπλοκής μεταξύ εκκλησιαστικών αρχών και πολιτικής εξουσίας, με «ρυθμιστές» μέλη της κρητικής μαφίας, αποκαλύπτεται από το υλικό που έχει συλλέξει η αστυνομία στο πλαίσιο της εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά. Οι αποκαλύψεις ξεκινούν από την παραβατική καθημερινότητα ανθρώπων που εμπλέκονται με το κοινό ποινικό δίκαιο (εμπορία ναρκωτικών, όπλων κτλ) και φτάνει μέχρι αστυνομικούς, στρατιωτικούς, διοικητές νοσοκομείων, δικηγόρους, δικαστικούς και δημοσιογράφους στα Χανιά, ακόμα και μέχρι την αυλή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ο απόηχος των αποκαλύψεων ακουμπά ακόμα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι.

Η «Εφ.Συν.» καταγράφει σήμερα τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις όπου η δυσοσμία από τις αποκαλύψεις μετά την εξάρθρωση της σπείρας φτάνει μέχρι την οικογένεια Μητσοτάκη, καθώς ο ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να συνομιλεί, να επικαλείται ή να ενεργεί για λογαριασμό προσώπων που ανήκουν στον κύκλο των προστατευόμενων του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, ενώ σε μία περίπτωση αναφέρεται ακόμα και το όνομα του ίδιου του πρωθυπουργού. Κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση παίζουν δύο αδέλφια, 57 και 47 ετών, που διατηρούν ξενοδοχεία και beach bar στην περιοχή των Χανίων και από τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων τους βγαίνουν… διαμάντια.

Περίπτωση 1

Ο Μελχισεδέκ, ο αρχιμαφιόζος, τα οστά του Αγίου Λαζάρου και ο νόμος που βγήκε σε μια νύχτα

Ντόρα Μπακογιάννη και Κυριάκος Μητσοτάκης δίπλα στον Μελχισεδέκ | ROMFEA.GR

Τους τελευταίους μήνες εξελίσσεται στην Κρήτη ένα απίστευτο παρασκήνιο γύρω από την εκλογή του νέου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, μετά την εκδημία, τον περασμένο Απρίλιο, του μακαριστού αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγράψει οι κοριοί της αστυνομίας, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατος του μητροπολίτη, ενεργοποιήθηκε ο ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης για να πιέσει ώστε ο αντικαταστάτης του να είναι άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης της μαφίας. Ο λόγος του ενδιαφέροντός τους είναι μια παλαιότερη υπόθεση έκτασης 175 στρεμμάτων της Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, στην περιοχή Αβλέμονας, την οποία τα δύο αδέλφια είχαν καταπατήσει το 2017 και κατάφεραν να πουλήσουν σε Ισραηλινό επενδυτή έναντι 1,5 εκατομμυρίου το 2020.

Για την υπόθεση αυτή η Εκκλησία της Κρήτης έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ωστόσο τα μέλη της μαφίας εκτιμούσαν πως ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ (κατά κόσμον Παναγιώτης Αμπελικάκης) δεν επρόκειτο να προχωρήσει καμία διαδικασία εις βάρος τους. Οπως αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας, «είναι σαφές ότι η τοποθέτηση του Μελχισεδέκ ως Μητροπολίτη αποσκοπεί στις οικονομικές συναλλαγές των δύο αδελφών με την Εκκλησία καθώς πρόκειται για “δικό τους άνθρωπο”. Μάλιστα, σε τουλάχιστον δύο τηλεφωνικές του επικοινωνίες ο μεγαλύτερος αδελφός και αρχηγός της οργάνωσης επικαλείται και το προσωπικό ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη ώστε να εκλεγεί ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης.

Για το ίδιο θέμα ο 57χρονος αρχηγός άσκησε πίεση και στον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο, λέγοντάς του πως τον Μελχισεδέκ τον θέλουν τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης όσο και οι Αμερικανοί από τη βάση της Σούδας. (Ο πρώην υπουργός, μάλιστα, του απαντά ότι, αν είναι θέμα των Αμερικανών, θα το φροντίσει ο ίδιος καθώς είναι πολύ κοντά με τη νέα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ).

Σε άλλη τηλεφωνική του επικοινωνία ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης επαναλαμβάνει ότι ο Μελχισεδέκ είναι επιλογή του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και της κυβέρνησης αφού «ο Μητσοτάκης σε μια νύχτα έβγαλε νόμο» για το συγκεκριμένο θέμα. Πράγματι, πάντως, άσχετα από την αξιοπιστία των λεγομένων του κατηγορουμένου, η κυβέρνηση όντως παρενέβη και συνεχίζει να παρεμβαίνει ενεργά ώστε να καθορίσει τις εξελίξεις στην εκλογή νέου μητροπολίτη. Τα λόγια του αρχηγού της μαφίας φαίνεται να έχουν βάση αφού όντως τον περασμένο Μάιο ψηφίστηκε τροπολογία με την οποία απαγορεύτηκε η μετάθεση μητροπολίτη από τη μία μητρόπολη στην άλλη, ώστε να εμποδιστεί η εκλογή του μητροπολίτη Κισσάμου Αμφιλόχιου (αυτός ήταν η επιλογή της Ιεράς Συνόδου της Κρήτης και μάλιστα με ψήφους 8-0). Λέγεται μάλιστα πως κατά τη διάρκεια της εκλογής υπήρξε παρέμβαση με τηλεφώνημα από το Μαξίμου μέσω του οποίου αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης.

Η κίνηση αυτή θεωρείται ευθεία παρέμβαση στο καταστατικό της Εκκλησίας και προκάλεσε ήδη οξύτατη αντίδραση από τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Ομως, στην αποτροπή της εκλογής του Αμφιλόχιου (και άρα εμμέσως στην πρόκριση του Μελχισεδέκ) συνηγόρησε και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ενώ για αυτόν τον σκοπό το Φανάρι εξέδωσε εγκύκλιο που άλλαζε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Η εξάρθρωση του κυκλώματος που προωθούσε την εκλογή του Μελχισεδέκ ήρθε μόλις δύο μέρες μετά την εγκύκλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο ίδιος ο Μελχισεδέκ, πάντως, που σε πολλά φωτογραφικά στιγμιότυπα βρίσκεται δίπλα στον πρωθυπουργό αλλά και στην Ντόρα Μπακογιάννη, εξέδωσε χθες ανακοίνωση με την οποία απαντά για τις σχέσεις του με τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης: «Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στο πλαίσιο τις λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. […] Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα και ούτε έλαβα από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή μου», αναφέρει ο ίδιος. Πάντως οι κοριοί της αστυνομίας έχουν καταγράψει στις συνομιλίες του «αρχηγού» τον Μελχισεδέκ να μιλά με εξαιρετική οικειότητα μαζί του, αλλά ακόμα και να παζαρεύει οστά αγίων. Ο αρχηγός είχε ζητήσει από τον αρχιμανδρίτη να του βρει τμήμα ξύλου από τον σταυρό του Χριστού και ο Μελχισεδέκ του αντιπροτείνει να του δώσει τμήμα από τα οστά του Αγίου Λαζάρου. Ο διάλογος που ακολουθεί είναι αποκαλυπτικός, καθώς όταν ο αρχηγός ρωτά αν είναι γνήσιο λείψανο ή από οστό ζώου, ο Μελχισεδέκ απαντά: «Σκάσε, ρε μαλάκα, μη λες μαλακίες», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από ηγούμενο μονής στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα θα του αποδώσει ένα τεμάχιο.

Περίπτωση 2

Ο Δαμασκηνός Λιονάκης και η Λίνα Μενδώνη

Η Λίνα Μενδώνη με τον αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Λιονάκη

Ακόμα πιο τρανταχτή είναι η περίπτωση ενός άλλου αρχιμανδρίτη, του Δαμασκηνού Λιονάκη, ο οποίος υπήρξε ηγούμενος στην επίμαχη μονή Αγίας Τριάδας Τσαγκαρόλων. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μάλιστα είναι και μεταξύ των διωκόμενων με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί (δεν έχει συλληφθεί). Ο επίσκοπος Δορυλαίου (κατά κόσμον Νίκος Λιονάκης) βρέθηκε να εκβιάζεται από την εγκληματική οργάνωση μέσω βίντεο και φωτογραφιών που τον δείχνουν σε απρεπείς πράξεις και οι οποίες, υποτίθεται, είχαν φτάσει στα χέρια συγκεκριμένου δημοσιογράφου των Χανίων, ο οποίος ήταν έτοιμος να τα δημοσιοποιήσει. Εκεί παρενέβη ο αρχηγός της οργάνωσης και φέρεται να εκβίασε τον Λιονάκη, ηγούμενο τότε της μονής, με αντάλλαγμα την προαναφερθείσα καταπατημένη έκταση των 175 στρεμμάτων.

Οπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατά το έτος 2019, ενώ είχε ήδη αποφασιστεί από τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα η αξίωση αγωγής σε βάρος των δύο καταπατητών, ο Λιονάκης ορίστηκε ηγούμενος στη μονή και ξαφνικά σταμάτησε κάθε δικαστική ενέργεια για το ζήτημα, κατά παρέκκλιση των συμφερόντων της μονής της οποίας ηγούνταν. Μάλιστα ο ίδιος είχε δεχτεί να παραδώσει στον αρχηγό της μαφίας δημόσιο έγγραφο μέσω του οποίου η μονή (εκπροσωπούμενη από τον ίδιο) παραιτούνταν από οποιαδήποτε αξίωση σχετική με την υφαρπαχθείσα ακίνητη περιουσία, υποκύπτοντας πλήρως στον εκβιασμό, καθώς, όπως τονίζεται, τα ηλεκτρονικά αρχεία ήχου και εικόνας που είχε στην κατοχή του ο αρχηγός ήταν συντριπτικά για τη δημόσια εικόνα και τα συμφέροντα του τότε ηγούμενου.

Πάντως, με αυτόν τον τρόπο, ο Λιονάκης από θύμα του εκβιασμού στην ουσία μετατράπηκε σε μέρος της παρανομίας, αφού το χαρτί αυτό στην ουσία νομιμοποιούσε την καταπάτηση. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι η έκταση είχε ήδη πουληθεί σε Ισραηλινό επιχειρηματία, με τον οποίο όμως ο αρχηγός της οργάνωσης παζάρευε την πώληση του εγγράφου με την υπογραφή του Λιονάκη. Αν δεν εκλεγεί μητροπολίτης της αρεσκείας τους και αν η Εκκλησία έστω και τώρα προχωρήσει τα ένδικα μέσα για εκείνη την αγοραπωλησία, μπορεί ακόμα και να ζητήσει αποζημίωση εκατομμυρίων από τον αγοραστή. Για να αποφύγει κάτι τέτοιο, ο αρχηγός της μαφίας ζητούσε από τον Ισραηλινό 200.000 ευρώ για να του παραδώσει το χαρτί που θα του ήταν σίγουρα χρήσιμο στο δικαστήριο.

Ο αρχιμανδρίτης Λιονάκης, πάντως, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί και στην υπόθεση του Γηροκομείου της Αγίας Σκέπης, φαίνεται επίσης να είναι κοντά στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, έχοντας εξαιρετική σχέση και με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Είναι χαρακτηριστικό πως επί των ημερών του υπήρξαν σημαντικές χρηματοδοτήσεις στο μοναστήρι από ΕΣΠΑ (με τη συμβολή και του περιφερειάρχη Κρήτης), ενώ τον Ιούλιο του 2020 η υπουργός Πολιτισμού έκρινε σκόπιμο να μεταβεί στην Κρήτη για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα του αρχιμανδρίτη. Μάλιστα τότε είχε εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από το ΥΠΠΟ με την οποία γινόταν γνωστό ότι η κ. Μενδώνη μετέβη στο μνημόσυνο εκπροσωπώντας τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ενώ παρόντες ήταν επίσης η Ντόρα Μπακογιάννη, ο τότε υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης, ο περιφερειάρχης κ.ά.

Περίπτωση 3

Ο αστυνομικός

Στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση περιλαμβάνεται και η υπόθεση καταδικασμένου αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2023 για εκβίαση επιχειρηματία στα Χανιά.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος υπήρξε για χρόνια αποσπασμένος στην προσωπική ασφάλεια του πρώην βουλευτή Χανίων της Ν.Δ., Στέλιου Νικηφοράκη, ανθρώπου του στενού περιβάλλοντος της οικογένειας Μητσοτάκη και τελευταίου εκδότη της εφημερίδας «Κήρυκας Χανίων», αλλά και σύντεκνου του σημερινού πρωθυπουργού (ο Στ. Νικηφοράκης έχει βαφτίσει τον γιο του Κυριάκου Μητσοτάκη).

Ο αστυνομικός είχε απασχολήσει και παλαιότερα, το 2007, τις Αρχές με καταγγελίες εις βάρος του, όμως τότε έπεσε στα μαλακά. Σήμερα λοιπόν, όντας στη φυλακή, καταγράφεται να μιλά με τον αρχηγό της μαφίας, ο οποίος του εγγυάται ότι θα παρέμβει ώστε να υπάρχει ευνοϊκή σύνθεση της έδρας στο επόμενο δικαστήριο. Μάλιστα σε επόμενο τηλεφώνημα τον διαβεβαιώνει ότι όντως μίλησε με τη δικαστίνα και εκείνη του μετέφερε τις ενέργειες που πρέπει να κάνει από εδώ και στο εξής.

Περίπτωση 4

Η φοιτήτρια

Στην ογκωδέστατη δικογραφία και στις καταγεγραμμένες συνομιλίες του αρχηγού της οργάνωσης περιλαμβάνεται ακόμα μία φορά το όνομα του Στέλιου Νικηφοράκη, το οποίο επικαλείται ο κατηγορούμενος προσπαθώντας να αποσπάσει χρήματα από την οικογένεια μιας φοιτήτριας. Συγκεκριμένα, του τηλεφωνεί η μητέρα της για να ζητήσει βοήθεια επειδή το παιδί δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές στο Μαθηματικό Τμήμα και πρόκειται να διαγραφεί τον Σεπτέμβρη. Ο «αρχηγός» λέει πως θα μιλήσει απευθείας με το Μαξίμου και τον Νικηφοράκη (ο οποίος τον έχει παντρέψει). Μάλιστα ζητά από τη γυναίκα να του καταθέσει το ποσό των 8.000 ευρώ για να πληρώσει από αυτά τους ανθρώπους που θα παρέμβουν, ξεκαθαρίζοντάς της όμως ότι δεν μπορεί να της εγγυηθεί 100% επιτυχία στη διαμεσολάβηση.

Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ο πολιτικός απόηχος από το σκάνδαλο που ξεδιπλώνεται στα Χανιά. Η πλήρης δικογραφία περιλαμβάνει περίπου 8.000 σελίδες για αρκετούς ακόμα εκβιασμούς, χρηματισμούς, εμπορία ναρκωτικών και όπλων και πολλές άλλες έκνομες ενέργειες δεκάδων ανθρώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Πάντως, οι τόσο συχνές «επαφές» της υπόθεσης με το πρωθυπουργικό περιβάλλον ίσως και να εξηγούν τη φράση που απηύθυνε ένας από τους κρατούμενους όταν περνούσε το κατώφλι του εισαγγελέα. Την περασμένη Τρίτη είχε φωνάξει προς τους δημοσιογράφους: «Να πάτε στο σπίτι της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη».