ΔΕΘ: το «καλάθι» και ο μπαμπούλας!

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το πακέτο εξαγγελιών του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ πυκνώνουν οι πληροφορίες και τα σενάρια για το πολυαναμενόμενο «καλάθι» και μαζί οι εμφανίσεις κυβερνητικών στελεχών που στρώνουν το έδαφος για την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις μέρες έχουν κάνει «απόβαση» στη Μακεδονία και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα δεκάδες κυβερνητικά και κομματικά στελέχη της Ν.Δ. προκειμένου να αναθερμάνουν τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία, να αφουγκραστούν το κλίμα και να το μεταφέρουν στα κεντρικά.

Ο μεγάλος κορμός των εξαγγελιών που θα κάνει ο πρωθυπουργός το Σάββατο από το Βελλίδειο «έχει σκιαγραφηθεί», αν και «μέχρι τελευταία στιγμή όλο και κάτι μπορεί να προστεθεί», όπως σημείωνε στην «Εφ.Συν.» πηγή από το οικονομικό επιτελείο. «Υπάρχουν πράγματα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό πρώτη φορά το Σάββατο» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες (OPEN) προαναγγέλλοντας «μια πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση». Οπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, σε γενικές γραμμές θα αφορούν φοροελαφρύνσεις με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος για τη μεσαία τάξη, αλλά και στοχευμένα μέτρα για ενίσχυση της οικογένειας σε συνάρτηση και με το στεγαστικό. Επί μέρους μέτρα αναμένονται επίσης για συνταξιούχους και ένστολους.

Εν μέσω πόλωσης στο πολιτικό σκηνικό και καθημερινών αψιμαχιών κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, από την κυβέρνηση επιμένουν να προτάσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα προκειμένου να δικαιολογήσουν την επιλογή τους να απορρίψουν αιτήματα της αντιπολίτευσης για μέτρα όπως η επιστροφή του 13ου μισθού. «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιλέξει να ασκούμε μια συνετή οικονομική πολιτική. Κινούμαστε δηλαδή μέσα στα όρια των αντοχών της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Πόσο υπεύθυνο είναι άραγε να τάζει κανείς στους πολίτες λαγούς με πετραχήλια, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι μια ανεξέλεγκτη πολιτική παροχών θα ξυπνούσε ξανά αναμνήσεις από τη δεκαετία της μεγάλης κρίσης;» τόνισε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για fake news και «μύθους» όπως ότι «τα πλεονάσματα είναι αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης».

Ειδικά για τη συζήτηση περί 13ου μισθού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε πως «αν εφαρμοζόταν η πρόταση της αντιπολίτευσης δεν θα έμενε χώρος για ελαφρύνσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, τη μεσαία τάξη συνολικά» και υποστήριξε ότι ήδη με το ξεπάγωμα των μισθών στο Δημόσιο από το 2022 έχουν δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με 1,3 μισθούς. Αλλά και για το ζήτημα του ΦΠΑ απέρριψε εκ νέου την πρόταση της αντιπολίτευσης με το επιχείρημα ότι «η μείωση του ΦΠΑ δεν λειτούργησε ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Πορτογαλία». Αντίθετα, όπως σημειώνει, «με τη μείωση των άμεσων φόρων οι πολίτες βλέπουν κατευθείαν παραπάνω λεφτά στην τσέπη τους, τα οποία θα είναι ακόμα ένα πρόσθετο όπλο απέναντι στην ακρίβεια».

Οσο δε για το δημογραφικό ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «θα είναι και φέτος προτεραιότητα» και προανήγγειλε πως οι πολύτεκνοι θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις. Αλλά και η Δ. Μιχαηλίδου (Mega) σχετικά με το ενδεχόμενο φοροαπαλλαγών για πολύτεκνους είπε πως «γίνονται τέτοιες συζητήσεις για να καταλήξουμε τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε».