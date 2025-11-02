Αθήνα, 23°C
Κυριακή, 02 Νοεμβρίου, 2025
AP Photo/Francisco Seco

Επικίνδυνη στροφή ακροδεξιά

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ «ΕΦ.ΣΥΝ.»
ΕΦ.ΣΥΝ.
Η διεθνής Ακροδεξιά προχωρά γρήγορα και συντονισμένα

Αυτό που θεωρούνταν αδιανόητο χτες, σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα. Η διεθνής Ακροδεξιά προχωρά γρήγορα και συντονισμένα στην υλοποίηση του εφιαλτικού σχεδίου της να ξεμπερδεύει με το μεταπολεμικό κράτος δικαίου ώστε να μπορεί ανεξέλεγκτη να εφαρμόσει την ακραία πολιτική της ατζέντα.

Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη επίθεση εναντίον διεθνών συμβάσεων που αποτελούν βασικούς πυλώνες του διεθνούς δικαίου, καθώς έρχονται σε σύγκρουση με τις ακραίες ξενοφοβικές πολιτικές των μαζικών απελάσεων, των επαναπροωθήσεων και της μαζικής αποτροπής που ευαγγελίζονται η Ακροδεξιά και όσες πολιτικές δυνάμεις υιοθετούν την ατζέντα της στο προσφυγικό.

Μέσα στο φθινόπωρο, οι ΗΠΑ κάλεσαν σε διεθνή διάσκεψη για το προσφυγικό με σκοπό να αλλάξουν τις βασικές αρχές του μεταπολεμικού συστήματος ασύλου και προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων που αποτυπώνονται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζήτησε την αναθεώρηση των διεθνών συμβάσεων που είναι ξεπερασμένες - παρόμοιες δηλώσεις έκανε στην Ελλάδα ο Θάνος Πλεύρης μόλις τοποθετήθηκε υπουργός Μετανάστευσης.

Στη Μεγάλη Βρετανία, το κόμμα των Συντηρητικών, υιοθετώντας πλήρως την ατζέντα του ακροδεξιού Νάιτζελ Φάρατζ, περιλαμβάνει πλέον στο εκλογικό του πρόγραμμα την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενώ ο πρωθυπουργός των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, προανήγγειλε νομοσχέδιο που θα επιβάλει στους δικαστές την ερμηνεία της Σύμβασης που είναι σύμφωνη με την κυβερνητική πολιτική.

Ο αέρας αναθεωρητισμού των βασικών αρχών που έρχονται από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και φτάνουν στο σύγχρονο κράτος δικαίου δεν αφορά μακρινές ηπείρους και μακρινούς ανθρώπους. Αφορά όλους εμάς και τις κοινωνίες στις οποίες θα ζήσουν τα παιδιά μας.

Επικίνδυνη στροφή ακροδεξιά

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

