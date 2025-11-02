Επικίνδυνη στροφή ακροδεξιά

Αυτό που θεωρούνταν αδιανόητο χτες, σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα. Η διεθνής Ακροδεξιά προχωρά γρήγορα και συντονισμένα στην υλοποίηση του εφιαλτικού σχεδίου της να ξεμπερδεύει με το μεταπολεμικό κράτος δικαίου ώστε να μπορεί ανεξέλεγκτη να εφαρμόσει την ακραία πολιτική της ατζέντα.

Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη επίθεση εναντίον διεθνών συμβάσεων που αποτελούν βασικούς πυλώνες του διεθνούς δικαίου, καθώς έρχονται σε σύγκρουση με τις ακραίες ξενοφοβικές πολιτικές των μαζικών απελάσεων, των επαναπροωθήσεων και της μαζικής αποτροπής που ευαγγελίζονται η Ακροδεξιά και όσες πολιτικές δυνάμεις υιοθετούν την ατζέντα της στο προσφυγικό.

Μέσα στο φθινόπωρο, οι ΗΠΑ κάλεσαν σε διεθνή διάσκεψη για το προσφυγικό με σκοπό να αλλάξουν τις βασικές αρχές του μεταπολεμικού συστήματος ασύλου και προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων που αποτυπώνονται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζήτησε την αναθεώρηση των διεθνών συμβάσεων που είναι ξεπερασμένες - παρόμοιες δηλώσεις έκανε στην Ελλάδα ο Θάνος Πλεύρης μόλις τοποθετήθηκε υπουργός Μετανάστευσης.

Στη Μεγάλη Βρετανία, το κόμμα των Συντηρητικών, υιοθετώντας πλήρως την ατζέντα του ακροδεξιού Νάιτζελ Φάρατζ, περιλαμβάνει πλέον στο εκλογικό του πρόγραμμα την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενώ ο πρωθυπουργός των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, προανήγγειλε νομοσχέδιο που θα επιβάλει στους δικαστές την ερμηνεία της Σύμβασης που είναι σύμφωνη με την κυβερνητική πολιτική.

Ο αέρας αναθεωρητισμού των βασικών αρχών που έρχονται από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και φτάνουν στο σύγχρονο κράτος δικαίου δεν αφορά μακρινές ηπείρους και μακρινούς ανθρώπους. Αφορά όλους εμάς και τις κοινωνίες στις οποίες θα ζήσουν τα παιδιά μας.